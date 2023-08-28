В Люберцах сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы

В Люберецком районе Московской области ночью 28 августа силами ПВО был сбит беспилотник. Об этом заявило Минобороны России.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что беспилотник летел по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил он.

Местные жители писали в чатах про грохот , вспышку и «трясущиеся дома».

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ночью 28 августа приостанавливали работу примерно на один час. Больше 20 рейсов было задержано, три отменены.

В ночь на 28 августа в Брянской области были сбиты два беспилотника, сообщило Минобороны России. О повреждениях или пострадавших информации нет. Регион подвергается атакам как минимум третьи сутки подряд.

В последнее время атакам беспилотников всё чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные районы России, в том числе Москва. В российской столице последний раз сбивали беспилотник 26 августа. Россия неизменно обвиняет в атаках Украину, Киев официально эти события не комментирует.