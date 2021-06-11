В Махачкале освободили четверых задержанных при похищении чеченки

Ленинский районный суд Махачкалы прекратил административное производство в отношении женщин, задержанных в ходе визита дагестанских и чеченских силовиков в убежище для жертв домашнего насилия. Им инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции.

Речь идет о журналистке и правозащитнице Светлане Анохиной, а также о волонтере убежища и двух подопечных, которые в нем укрывались. Все они пытались защитить беглянку из Чечни и ее подругу. Вечером 11 июня суд не нашел состава нарушения в их действиях. Все четверо были отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщил сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Сапият Магомедова.

«Материал в отношении четверых был один и тот же, он очень топорно был собран. Он сфабрикованный. Видео и запись подтверждают наши доводы», - пояснила Магомедова.

Из рапорта полицейского (есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии) следует, что «данные граждане стали хвататься за нашу форменную одежду, пытались царапаться и кусать сотрудников полиции». На требования сотрудников полиции это прекратить, судя по рапорту, они «стали еще больше нарушать общественный порядок».

«Судья не нашел никакого правонарушения. Дальнейшие действия мы обсудим позже, больше суток подопечные шелтера и Светлана не спали», - прокомментировала редакции Кавказ.Реалии адвокат Патимат Нурадинова.