В Манчестере один человек погиб в результате нападения на синагогу

В Манчестере один человек убит и несколько ранены в результате нападения на синагогу. Подозреваемый сначала въехал в толпу людей на автомобиле, а после напал на них с ножом. Его застрелила полиция, передаёт Би-би-си.

Мотивы нападавшего пока не сообщаются. Нападение совершено в еврейский праздник Йом-Кипур (Судный день), в этот день посещение синагоги традиционно считается обязательным для верующих.

Британский премьер-министр Кир Стармер созвал заседание Комитет по безопасности правительства, на котором обсуждается реакция властей на чрезвычайные ситуации. Он возвращается в Лондон из Копенгагена, где сегодня встречаются лидеры европейских стран.