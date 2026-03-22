В Майами начался новый раунд переговоров между Украиной и США

В Майами в субботу вечером начался новый раунд переговоров между Украиной и США. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча состоялась, и переговоры продолжатся в воскресенье.

Американскую сторону на них представляют спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и советник и зять президента США Джаред Кушнер. От Украины на переговорах присутствуют секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия и замглавы МИД Сергей Кислица.

На прошлой неделе та же американская делегация встречалась в США с представителями России, в том числе посланником президента Кириллом Дмитриевым.

Как сообщало издание Politico, на ней Дмитриев фактически признал, что Россия помогает Ирану разведданными для противостояния США в войне на Ближнем Востоке и предложил прекратить это делать, если Соединённые Штаты перестанут помогать разведданными Украине. Politiсo пишет, что предложение Дмитриева было отвергнуто. Сам он назвал публикацию не соответствующей действительности.

В четверг, 19 марта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Москвы, Киева и Вашингтона по мирному урегулированию военного конфликта в Украине находятся «на паузе» из-за операции США и Израиля против Ирана.

Песков добавил, что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, которая занимается экономическими аспектами, продолжается. Песков также отметил, что Москва контактирует с Киевом по вопросам обмена пленными и телами погибших.