В Майами умерла Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро

4 декабря в США в возрасте 90 лет скончалась младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро, Хуанита Кастро. Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил, что Кастро умерла от естественных причин в одной из больниц Майами.

Она покинула Кубу в 1964 году из-за разногласий с братьями о Кубинской революции 1959 года и поселилась в Майами. Она открыла благотворительную аптеку и проработала в ней несколько десятилетий. Сестра братьев-коммунистов пыталась добиться свержения прокремлёвского режима Фиделя. Она сотрудничала с ЦРУ. «Голос Америки» обращает внимание на её сотрудничество с ЦРУ под кодовым именем «Донна».