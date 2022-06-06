В МИД России подтвердили отмену визита Лаврова в Сербию

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прилететь с визитом в Сербию. "Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — сказала Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

Ранее об отмене визита Лаврова в Сербию по этой причине сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в российском МИДе. По его словам, российская дипломатия ещё не овладела "способностью к телепортации".

Накануне о том, что три соседние с Сербией страны - Болгария, Северная Македония и Черногория - закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, написало сербское издание "Вечерние новости", опубликовав фотокопию документа, запрещающего полет, c печатью черногорских властей.

Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. Сегодня вечером Вучич обратится к нации в связи с отменой визита министра иностранных дел России в Белград.

Сербия осталась единственной страной-кандидатом в члены Евросоюза, которая не ввела санкции против России из-за вторжения в Украину. При этом она трижды проголосовала в ООН за резолюции, в которых Россия осуждается за агрессию и поддерживается территориальная целостность Украины. В конце мая президенты обеих стран договорились о новом трехлетнем соглашении на поставки российского газа.