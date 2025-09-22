В Москве грузинке пришлось извиниться за слова о «конченных русских»

Проживающей в Москве грузинке Тамар Салия пришлось извиниться после публикации видео в телеграм-каналах.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, где Салия назвала русских «кончеными», добавив, что они «убивали грузинов, убивают хохлов и кайфуют от этого». В описании утверждалось, что она работает в ресторане грузинской кухни «Саперави».

В «Саперави» заявили, что запись сделана несколько лет назад, а сама Салия не работает в ресторане с марта 2023 года. «Шокированные данным фактом» представители заведения сообщили, что обратились в правоохранительные органы «для дачи правовой оценки ранее совершённым действиям бывшего сотрудника».

«Если бы нам было известно об этом раньше, определённые шаги в виде обращения в правоохранительные органы мы предприняли бы своевременно», – говорится в заявлении ресторана.

Кроме того, в «Саперави» подчеркнули, что среди сотрудников и совладельцев «течёт русская кровь».

Позже агентство «Регнум» сообщило, что Салия сама пришла в полицию «с извинениями и объяснениями своих высказываний». По её словам, видео снял коллега после того, как сам нецензурно высказался в адрес грузин, а она в ответ решила сказать то же самое о русских.

«Я очень хорошо отношусь к русским, у меня много друзей… У нас одна культура, одна вера…» – заявила Салия, добавив, что готова сотрудничать со следствием.

В СМИ не уточняется, дали ли правоохранительные органы правовую оценку её действиям и какая ответственность может последовать.