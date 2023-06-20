В Москве прошло заседание Российско-Грузинского делового совета

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России накануне, 19 июня прошло заседание Российско-Грузинского делового совета.

Как сообщается на сайте ТПП, встреча была посвящена обсуждению вопросов логистики, страхования и транзита грузов между двумя странами.

Открывая заседание, вице-президент российской ТПП Владимир Падалко сообщил об открытии отремонтированного и усовершенствованного пограничного перехода «Верхний Ларс», который, по его словам, облегчает коммуникации между Грузией и Россией. Потребовались нестандартные решения для организации движения, отметил Владимир Падалко.

По информации ТПП, обсуждался вопрос допуска грузового автотранспорта и водителей из Грузии к грузоперевозкам в России. Участники встречи также высказали предложения относительно инвестиционного сотрудничества Грузии и России в области логистики и инфраструктуры, в том числе возможности открытия новых транспортных коридоров. Напомним, что президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в мае заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.

Российско-Грузинский деловой совет был создан в феврале текущего года. Его руководителем избрали главу совета директоров компании «ИК Румб», вице-президента Национального фонда сохранения культурно-исторического наследия и развития устойчивого туризма Юрия Балашова. В марте он побывал в Грузии, провел деловые встречи с представителями бизнеса и посетил винодельческие хозяйства в регионе Кахети.