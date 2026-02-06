В Москве стреляли в замначальника ГРУ генерала Алексеева

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первый заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ). Об этом сообщили в Следственном комитете. Утверждается, что генерал был ранен и госпитализирован.

Согласно сообщению, неизвестный открыл по военному огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что нападение произошло утром 6 февраля на лестничной клетке, когда генерал выходил из квартиры. Другие подробности пока не известны.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако как правило речь шла не о стрельбе, а о взрывах.

В Великобритании Алексеева обвиняют в причастности к покушению на Сергея Скрипаля в Солсбери. Его также называли одним из кураторов ЧВК «Вагнер», во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года он записывал видеообращение к бойцам ЧВК, а также общался лично с Пригожиным.

Непосредственный начальник Алексеева Игорь Костюков сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах с США и Украиной, очередной раунд которых прошёл накануне в Абу-Даби.