Новости
В Москве выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19
В Москве за минувшие сутки выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда зафиксировали 7480 случаев COVID-19.
Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что некоторых пациентов стало сложнее лечить от COVID-19. Заболевшие не всегда реагируют на выработанную ранее терапию, сказал врач. Проценко считает, что это может быть связано с мутацией вируса. Он призвал россиян вакцинироваться.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе сложной. Локдаун, по словам мэра, вводить не требуется. При этом городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
В то же время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились приблизительно до шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.
С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысячи.
В России за прошедший день COVID-19 диагностирован у 13510 человек. Это максимум заболевших с середины февраля.
В России с начала года идёт вакцинация препаратами отечественных разработчиков. По последним данным, полностью в стране вакцинировано менее 10 процентов жителей. Хотя бы одну дозу вакцины получили около 12,5 процентов россиян.
В России за время пандемии COVID-19 выявили у более пяти миллионов человек. Умерли более 126 тысяч пациентов. Показатели смертности от коронавируса, которые представляет Росстат, выше, показателей оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Другие новости дня
Компания ENKA опровергла информацию об остановке строительства Намахвани ГЭС
Турецкая компания ENKA, которая должна строить на реке Риони Намахванскую ГЭС, опровергла информацию, распространяемую в социальных сетях. Сведения о том, что компания складировала технику и остановила работы, не соответствуут действительности, говорится в заявлении ENKA.
«Компания не собирается останавливать строительство Намахвани ГЭС, отказываться от инвестиционных обязательств и покидать страну. Кроме того, компания готова предоставить всем заинтересованным сторонам необходимую информацию о проекте», - говорится в заявлении.
Накануне, 11 июня, лидер движения против строительства гидроэлектростанции Варлам Голетани сказал, что работы в ущелье Риони приостановлены, сообщает СОВА.
- Ранее было заявлено, что грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором «Намахвани ГЭС» – турецкой компанией ENKA. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.
- Министр экономики Грузии Натия Турнава также подтвердила, что речь идет о возможном сокращении срока аренды земель. По ее словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 291.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шестеро, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - по двое, в Адыгее и Калмыкии - по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10806 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 102 (49 597 все время пандемии)
- Ставропольский край + 60 (55 540)
- Дагестан + 44 (34 210)
- Калмыкия + 20 (21 028)
- Кабардино-Балкария + 13 (24 487)
- Ингушетия + 13 (15 911)
- Карачаево-Черкесия + 13 (205 93)
- Чечня + 10 (12 418)
- Северная Осетия + 10 (171 05)
- Адыгея + 9 (14 773)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 265 659 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 июня, выявлено 5 193 964 человека с коронавирусом.
Подруга похищенной из Махачкалы чеченки уехала в Санкт-Петербург
Подруга похищенной из шелтера в Махачкале Халимат Тарамовой Анна Манылова покинула Дагестан. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть» (власти России внесли организацию в список иностранных агентов, «Российская ЛГБТ-сеть» с этим не согласилась. - Прим.ред.) сообщает «Кавказский узел».
Представитель «Российской ЛГБТ-сети» Вероника Лапина рассказала, что еще до бегства из Чечни в Дагестан Тарамова позвонила на горячую линию «Российской ЛГБТ-сети» и рассказала, что преследуется родственниками из-за своей сексуальной ориентации: ее бьют и унижают.
В организации пообещали помочь девушке, однако нужно было время, чтобы придумать, каким образом вывезти Тарамову с Северного Кавказа, сказала Лапина. По ее словам, в это время к Тарамовой в Чечню приехала подруга Анна, и девушки, не дожидаясь решения «Российской ЛГБТ-сети», уехали в Дагестан.
Это решение было неверным, поскольку Дагестан соседствует с Чечней и имеет много оперативных связей, поэтому вычислить квартиру «Марем» силовикам особого труда не составило, подчеркнула Лапина.
Сейчас «Российская ЛГБТ-сеть» в связи с похищением Тарамовой намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Как сообщила изданию «Холод» адвокат Маныловой Ксения Михайлова, обращение в ЕСПЧ будет касаться применения так называемого правила 39, которое требует от властей России незамедлительно уведомить о местонахождении Халимат Тарамовой.
«Понятное дело, что у нее есть семья, которая, можно сказать, в этом не заинтересована, но если у человека есть другой достаточно близкий человек, в данном случае это может быть даже Аня, то он может стать заявителем по этому 39-му правилу. И мы надеемся, что, чем больше мы будем об этом говорить, тем будет лучше. ЕСПЧ довольно быстро реагирует на обращение по 39-му правилу, и мы надеемся, что достаточно быстро можно будет понять, где она, что с ней происходит, причинен ли ей вред, и, возможно, удастся с ней встретиться. Они в Чечне любят в розыск объявить. В таком случае можно попробовать оказать ей юридическую помощь. Пока наш план - 39-е правило, это основное, что мы можем сделать в данной ситуации», - сказала Михайлова.
- Кадыровцы ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать в Чечню Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находящихся в квартире женщин силовики выволокли силой, при этом их «таскали за руки и ноги, ударили несколько раз». Тарамову с подругой доставили в полицию. После Тарамову, несмотря на ее сопротивление, увезли в Чечню.
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
В США названы лауреаты Пулитцеровской премии. Агентства Reuters и Associated Press, журнал Atlantic, а также газета The New York Times получили престижную журналистскую награду за освещение пандемии коронавируса.
Журналисты Reuters, Associated Press и газет Los Angeles Times и Minneapolis Star Tribune получили премии за освещение проблем, связанных с расовым неравенством в США на фоне гибели после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Премией была отмечена, в частности, работа журналистов Reuters о жертвах полицейского насилия, которые не смогли добиться справедливости в судах, уточняет «Голос Америки».
Издание BuzzFeed удостоилось премии за расследование об инфраструктуре, созданной властями Китая для проведения репрессий в отношении уйгуров.
Пулитцеровская премия присуждается Колумбийским университетом Она считается одной из самых престижных мировых наград в области журналистики. Первым лауреатом премии в 1917 году стал американский журналист Герберт Своуп. Престижный приз он получил за серию публикаций под заголовком «Изнутри Германской империи» в газете The New York World.
Саломе Зурабишвили ввели вторую дозу вакцины от коронавируса
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 12 июня, получила вторую дозу вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.
Процедура прошла без прессы. Снимок из тбилисской клиники и карту прививок Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook.
Первую дозу вакцины AstraZeneca Зурабишвили ввели в присутствии прессы 18 марта, на ее 69-й день рожденья, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно данным правительства Грузии, с начала пандемии коронавируса в стране выявлено более 353,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5 тысяч человек. По состоянию на 12 июня число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 202 314. Это более 5,4% от всего населения Грузии.
ЦИК Грузии тестирует новые технологии избирательных процессов
ЦИК Грузии тестирует новые технологии избирательных процессов, которые уже этой осенью могут быть применены на выборах в местные органы власти, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тренировка – имитация всего цикла выборов - проходит сегодня, 12 июня, в офисе Центризбиркома в Тбилиси. Процесс голосования начался в 08:00 и завершится в 20:00. Участие в нем принимают 822 избирателя.
Среди предлагаемых нововведений – E-голосование (e-voting), которое подразумевает использование устройств для электронного голосования или сканеров избирательных бюллетеней на участках.
Идентификация избирателей, ставших участниками сегодняшнего эксперимента, происходит у входа на участок с помощью специального устройства. После этого личность граждан повторно проверяет регистратор. Он же сканирует штрих-код бюллетеня, выданного избирателю. Повторное сканирование штрих-кода производится перед помещением бюллетеня в урну для голосования, когда гражданин уже сделал свой выбор.
В урну бюллетень попадает без штрих-кода. Таким образом, установить за кого проголосовал конкретный избиратель, будет невозможно. Одновременно легко удастся определить, если бюллетень вынесут с участка. Известно будет даже то, сколько времени бюллетень оставался на руках гражданина с момента выдачи регистратором до помещения в урну.
Ожидается, что новые технологии будут использоваться в Грузии и в других избирательных процессах, включая подсчет голосов. Они также будут протестированы сегодня.
Для проведения имитации голосования была создана участковая избирательная комиссия, в состав которой входят представители ЦИК и политических партий. За процессом голосования также следят НПО. Организацией тренировки занималась специальная группа, работающая над внедрением и использованием электронных технологий в ЦИК. В нее входят представители политических партий, представленных в парламенте, а также сотрудники Центризбиркома.
Достигнуто соглашение о форме сборной Украины на Евро-2020
УЕФА и Украинская ассоциация футбола достигли соглашения в вопросе о дизайне формы игроков украинской сборной на открывшемся накануне чемпионате Европы. На форме останутся карта страны, включающая в себя Крым, и лозунг «Слава Украине!», а второй лозунг - «Героям слава!» - будет прикрыт.
К этому лозунгу у УЕФА ранее возникли вопросы - его посчитали политическим, что противоречит правилам, и потребовали от украинской сборной его убрать.
Вечером в пятницу, 11 июня, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что на переговорах с УЕФА удалось достичь, по его словам, «победного компромисса».
Сборная будет выступать в ранее утвержденной форме, к которой добавят еще один элемент. Это утвержденная 11 июня Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава» разместят за этой эмблемой. Иными словами, этот лозунг останется на форме, но не будет виден, поскольку будет прикрыт новым элементом.
В УЕФА подтвердили, что лозунг закроют, и добавили, что это перед каждым матчем украинской команды будет проверять делегат УЕФА.
Ранее УФА официально утвердила лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» как футбольные лозунги страны. Павелко назвал их уникальным национальным футбольным кодом, который объединил всех украинцев.
В УЕФА ранее проанализировали форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. В УЕФА отметили, что карта Украины с изображением аннексированного Россией Крыма на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также, по мнению УЕФА, сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом о лозунге «Героям слава» было сказано, что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.
- «Слава Украине!»-«Героям слава!» - традиционное украинское приветствие, первоначально возникшее в среде украинских националистов, а затем, в особенности после Майдана 2013-2014 годов, принятое значительной частью общества. Оно официально утверждено как приветствие в Вооруженных силах Украины. Российские власти, ссылаясь на то, что его использовали вооруженные формирования украинских националистов в годы Второй мировой войны, приравнивают его к нацистским приветствиям. Представитель российского МИД Мария Захарова сравнила действия сотрудников посольства США в Киеве, сфотографировавшихся в украинской футбольной форме, с нацистским салютом в исполнении английских футболистов перед матчем с Германией в 1938 году.
Путин ответил на вопрос NBC News, считает ли он себя убийцей
Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News. Отрывок разговора президента России с журналистом Кейром Симмонсом опубликован вечером в пятницу, 11 июня.
Корреспондент во время беседы спросил у Путина, убийца ли он. Перед этим журналист напомнил об интервью президента США телеканалу ABC, в котором Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Путин в ответ рассмеялся и сказал, что за время пребывания в должности привык к нападкам со всех сторон под разными предлогами. «Ничего из этого меня не удивляет», - отметил президент России.
Симмонс также спросил у Путина о гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, политика Бориса Немцова, аудитора Сергея Магнитского, Михаила Лесина и некоторых других россиян. Президент заявил, что преступники найдены, и Москва готова продолжать работу в дальнейшем расследовании преступлений. По словам Путина, журналист назвал имена тех, кто погибал в разные моменты времени и по вине разных людей.
Отдельно Путин упомянул экс-министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, погибшего в США в 2015 году. Президент назвал Лесина достойным человеком.
Полностью 90-минутное интервью с Путиным выйдет на NBC News 14 июня, за два дня до встречи президентов России и США в Женеве.
В Абхазии подтверждено 70 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 247 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 70 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 31 человек, 30 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 20 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 711 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 026 человек.
Коронавирус в Грузии: 794 случаев заражения за сутки, 22 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 794 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 40,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 2,64%, а за последнюю неделю – 2,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 353 443.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 389. В Квемо Картли выявили 64 случая заражения, в Имерети – 55, в Аджарии – 47, в Самегрело и Земо Сванети – 46, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 26, в Самцхе-Джавахети – 18, Мцхета-Мтианети – 9, в Гурии – 7, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 22 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 034.
Выздоровели 498 человек, их общее число выросло до 338 318.
На данный момент в Грузии 10 065 активных случаев коронавируса. Из них 3 147 пациентов (более 31%) проходят лечение в больницах. Состояние 681 пациента тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 303 человека.
6 308 гражданин (почти 63% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 13,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 июня достигло 202 314. Это более 5,4% от всего населения Грузии.
Лидеры «Нацдвижения» отправились в Вашингтон с рабочим визитом
Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» отправились в США с рабочим визитом. Ника Мелия, Тина Бокучава и Нона Мамулашвили, которые являются депутатами парламента Грузии, в течение десяти дней планируют проводить в Вашингтоне встречи с политиками и экспертами, связанными с Грузией и регионом Южного Кавказа в целом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В Вашингтоне пройдут встречи на всех уровнях, будь то Конгресс, Сенат, Совет безопасности или Госдепартамент. Кроме того, будет проведено множество встреч со всеми людьми или организациями, которые активно участвуют в формировании экономической, а также внешней политики Америки», - сказал Мелия журналистам.
Он указал, что, после его избрания председателем ЕНД, подобных визитов в США представители партии не совершали.
«Я хочу, чтобы в Вашингтоне узнали о наших планах. Еще больше, чем о собственной партии, нужно говорить об экономическом положении страны, безопасности, а также о сложнейшей ситуации, сложившейся в регионе, и еще большем углублении межгосударственного сотрудничества», - добавил лидер ЕНД.
В свою очередь Бокучава подчеркнула, что в США они также будут говорить о предстоящем саммите НАТО и процессе деоккупации грузинских территорий. Одновременно основное внимание во время встреч планируется уделить внутриполитической ситуации в Грузии. Межпартийное соглашение, которое было инициировано 19 апреля главой Евросовета Шарлем Мишелем, допускает проведение досрочных парламентских выборов в Грузии в 2022 году. Это произойдет в том случае, если правящая партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
- У «Единого национального движения» самая большая парламентская фракция после правящей «Грузинской мечты» - 32 депутата. ЕНД стало последней оппозиционной партией, которая прекратила бойкот парламента, объявленный сразу после проведения выборов 31 октября 2020 года. Сначала в парламенте отказывались работать все 60 оппозиционеров, получивших мандат.
- Спустя полгода и после многочисленных переговоров, к которым подключились американские и европейские посредники, часть оппозиции 19 апреля подписала компромиссное соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем, и вернулась к работе в парламенте.
В Махачкале освободили четверых задержанных при похищении чеченки
Ленинский районный суд Махачкалы прекратил административное производство в отношении женщин, задержанных в ходе визита дагестанских и чеченских силовиков в убежище для жертв домашнего насилия. Им инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции.
Речь идет о журналистке и правозащитнице Светлане Анохиной, а также о волонтере убежища и двух подопечных, которые в нем укрывались. Все они пытались защитить беглянку из Чечни и ее подругу. Вечером 11 июня суд не нашел состава нарушения в их действиях. Все четверо были отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщил сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на адвоката Сапият Магомедова.
«Материал в отношении четверых был один и тот же, он очень топорно был собран. Он сфабрикованный. Видео и запись подтверждают наши доводы», - пояснила Магомедова.
Из рапорта полицейского (есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии) следует, что «данные граждане стали хвататься за нашу форменную одежду, пытались царапаться и кусать сотрудников полиции». На требования сотрудников полиции это прекратить, судя по рапорту, они «стали еще больше нарушать общественный порядок».
«Судья не нашел никакого правонарушения. Дальнейшие действия мы обсудим позже, больше суток подопечные шелтера и Светлана не спали», - прокомментировала редакции Кавказ.Реалии адвокат Патимат Нурадинова.
- Кадыровцы ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать в Чечню Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находящихся в квартире женщин силовики выволокли силой, при этом их «таскали за руки и ноги, ударили несколько раз». Тарамову с подругой доставили в полицию, а после ее увезли в родную республику.
- Как отмечала ранее сама Тарамова, дома она подвергалась насилию по причине своей ориентации. По ее словам, семья не позволяла ей развестись с мужем, который ее бил; он и родители девушки предупреждали: «Если ты надумаешь сбежать, тебя найдут, привезут, и убьют». На родине беглянку ждет убийство по мотивам чести, опасается Светлана Анохина.
Экс-глава «Моссада» рассказал о тайных операциях против Ирана
Экс-глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн, покинувший свой пост на прошлой неделе, выступил с откровенным интервью, в котором рассказал о тайных операциях против Ирана, сообщает AP.
По его словам, спецслужбы Израиля организовали вывоз из Ирана 55 тысяч страниц свидетельств и 55 тысяч файлов, касающихся программы ядерного оружия Тегерана. Агентам «Моссада», ни один из которых не был гражданином Израиля, пришлось взломать более 30 сейфов, чтобы достать и отсканировать документы.
Намекнул Коэн и на причастность его ведомства к недавней аварии на ядерном объекте «Натанз». Как следует из слов разведчика, установленный под этим устройством фундамент изначально – еще на этапе закладки – был напичкан взрывчаткой.
Комментируя убийство главного ученого-ядерщика Ирана посредством дистанционно управляемого пулемета, Коэн предупредил иранских специалистов, что единственный их шанс спастись от атак израильских спецслужб – это «сменить профессию».
Решение Коэна выступить перед прессой контрастирует с многолетней политикой военной цензуры, которой придерживаются израильские СМИ. Как объяснил сам бывший глава «Моссада», его интервью продиктовано стремлением израильских спецслужб показать Ирану свои возможности и убедить его отказаться от враждебных намерений.
Выступление Коэна прозвучало на фоне последних дней премьерства Беньямина Нетаньяху, под началом которого проработал Коэн. Политические оппоненты Нетаньяху договорились о создании коалиции, и теперь пост главы правительства по ротации будут занимать лидеры двух разных парламентских партий.
Власти Грузии выделили гранты 185 мигрантам, вернувшимся на родину
185 грузинских мигрантов, вернувшихся на родину, получат гранты в рамках государственной программы реинтеграции. Об этом сообщает Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования Грузии.
Граждан, которым выделят помощь, определила специальная комиссия. Всех, кто направил заявку на участие в госпрограмме, оценивали по ряду критериев. Полный список бенефициаров приведен на сайте агентства.
Финансирование предоставлялось для начала своего дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Одновременно помощь могла быть запрошена для обеспечения временным жильем, медпомощью и профобразованием, а также в качестве финансирования социальных проектов. Размер грантов не превышает 4 тысяч лари (1,2 тысячи долларов).
Принять участие в программе могли граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.
Как отмечают в агентстве, главная цель госпрограммы заключается в том, чтобы у этих людей появился источник дохода и возможность трудоустройства.
Эммануэль Макрон объявил о сокращении французских войск в Мали
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 10 июня о намерении существенно изменить статус французского военного контингента в регионе Сахеля, в Мали и соседних странах. На пресс-конференции в четверг, в канун открытия саммита большой семерки, заявил, что численность французских войск будет сокращена, а операция «Бархан», самая крупная из нынешних зарубежных военных операций Франции» будет завершена.
В Париже рассчитывают на то, что борьбу террористическими группировками в Мали продолжат региональные союзники при поддержке Евросоюза.
«Форма нашего присутствия» в Мали «больше не соответствует реальности боевых действий», - заявил президент Макрон. Как отмечает французская редакция RFI, это не означает, что Франция уходит из региона, она лишь будет сокращать там свое военное присутствие
По словам Макрона в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
- Французские войска были введены в Мали в 2013 году президентом Франсуа Олландом для освобождения севера страны от захвативших его группировок и стремящихся овладеть столице Мали городом Бамако. С июля 2014 года французское военное присутствие сохранилось для проведения антитеррористической операции в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. В этих операциях погибло более 50 французских военных.
- Регион Сахель простирается широкой полосой на тысячи километров с запада на восток Африканского континента, от Атлантического океана до Красного моря. Это тропический саванный регион между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. К региону Сахель относятся десять государств с населением примерно 300 миллионов человек.
Грузинский пограничник был ранен при исполнении служебных обязанностей
Сотрудник пограничной полиции МВД Грузии был ранен из огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал «Формула».
Случай произошел сегодня, 11 июня, на таможенно-пропускном пункте «Лагодехи» (грузино-азербайджанская граница). Согласно распространившейся информации, пострадал начальник оперативной службы лагодехского управления погранполиции Ило Маисашвили.
По предварительной версии, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с табельным оружием. Утверждается, что автомат Маисашвили упал на землю и выстрелил.
С ранениями в области ноги 55-летний мужчина был доставлен в лагодехскую клинику «Келаптари». Телеканал «Рустави 2» передает, что повреждения пациента легкие и его жизни ничего не угрожает.
В связи с произошедшим начато уголовное дело по статье «причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которое преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
Президент РСЕ/РС требует расследовать нападение на журналиста Сибирь.Реалии
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал от российских властей расследовать нападение на журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с проектом Русской службы Радио Свобода Сибирь.Реалии.
Два дня назад в Благовещенске неизвестные подкараулили и избили журналиста у подъезда дома, в котором он живет. Случившееся Афанасьев связывает со своей профессиональной деятельностью и расследованием о местном депутате, над которым журналист работает в последнее время.
«Российские власти обязаны тщательно расследовать и призвать к ответственности всех, кто замешан в нападении на Андрея Афанасьева. Особенно, если выяснится, что мотивацией стала его профессиональная деятельность. Журналистика, в частности исследовательская журналистика - это не преступление», - заявил Флай.
По информации редакции Сибирь.Реалии, журналист не получил никакого ответа от полиции о ходе расследования. Сотрудники МВД на следующий день после нападения лишь провели опрос соседей Афанасьева. Свидетели рассказали, что видели нападавших, в масках и перчатках, рядом с домом, в котором живет журналист, за три часа до его избиения. Информации о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту случившегося – нет.
Афанасьев сообщил, что врачи зафиксировали у него многочисленные травмы, гематомы, перелом носа и ухудшение зрения. «Я планирую выздороветь и начать работать. Я очень надеюсь все-таки сделать репортаж о депутате Домашенкине, хотя после избиения источники моей информации отказываются от ранее данных интервью, не хотят даже об этом деле говорить. Когда меня опрашивала полиция, они уточняли о расследовании, кто и что мне сообщал, какой информацией я располагаю - я отказался отвечать, поскольку мне намерения полицейских неизвестны», - сообщил Афанасьев.
Неизвестные напали на Афанасьева поздно вечером 9 июня. По словам Афанасьева, когда он открывал дверь в подъезд, сзади подошел человек, который нанес журналисту удар по голове. После этого 3 человека несколько минут избивали Афанасьева - до тех пор, пока их не спугнули прохожие. Нападавшие требовали «поменьше писать репортажей про достойных людей», называли свою жертву «американской подстилкой», а когда убегали, один из них сказал другому: «Отпишись Домику».
Предположительно, речь могла идти о депутате местного законодательного собрания Андрее Домашенкине. Афанасьев работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба «Ахмат», глава которого Адам Магомадов в свое время был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле 2021 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве.
Домашенкин ответил на вопрос корреспондента Сибирь.Реалии о причастности к нападению на Афанасьева следующее: «Этим делом уже занимаются правоохранительные органы». Позже депутат опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте: «К сплетням, обсуждениям и домыслам за спиной, я давно отношусь спокойно. Они точно не смогут сбить меня с пути или заставить что-то доказывать».
Андрей Афанасьев - автор десятков материалов о жизни дальневосточного региона, событиях, коррупции, бездействии местных властей и полиции. В январе 2021 полиция ненадолго задерживала его за освещение акций протеста.
Ахру Авидзба приговорили к условному сроку и освободили из зала суда
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба освобожден из зала суда. Гульрипшский районный суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Авидзба также оштрафован на 10 тысяч рублей.
Его соратников – Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу – суд полностью оправдал.
«Да здравствует закон, спасибо журналистам», – сказал Ахра Авидзба, комментируя решение суда.
Авидзба и его друзей задержали 4 марта текущего года. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили.
Абхазский президент Аслан Бжания в интервью ТАСС ответил на вопрос –действительно ли у служб была информация о готовящемся госперевороте?: «Посмотрите кадры, на которых видно, какое количество оружия было изъято. А перед этим посмотрите, что говорили носители этого оружия, в каком ключе они высказывались. В известной степени ответ на этот вопрос вы сами себе найдете».
Кондолиза Райс: Украина и Грузия должны стать членами НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, заявила, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО и получить План действий по членству.
Как пишет «Европейская правда», об этом она сказала во время Киевского форума по вопросам безопасности.
«Для тех, кто участвовал в Бухарестской декларации (саммита НАТО 2008 года – ред.), все остается в силе. НАТО как основная мировая организация коллективной безопасности демократических государств должен принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать План действий по членству для Украины и Грузии», – сказала она.
Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в своем выступлении отметил, что в прошлом году Украине предложили Партнерство с расширенными возможностями, что позволяет дальше развивать сотрудничество с Альянсом, и для обеих стран «двери остаются открытыми».
«Двери НАТО остаются открытыми. Союзники остаются верны решению Бухарестского саммита 2008 года – что Украина и Грузия станут членами НАТО. Ожидаю, что лидеры Альянса четко заявят об этом на саммите на следующей неделе», – отметил Джеймс Аппатурай.
Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.
Джоанэ призвал Украину не разочаровываться из-за этого, приводя пример своей страны – Румынии, вступление которой в НАТО вначале также поддерживали не все.
Глава Минюста Грузии уверен в успехе очередного иска против России
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уверен в успехе четвертого межгосударственного иска против России, рассмотрение которого возобновил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«У нас есть очень веские доказательства. Мы уверены, что выиграем это дело, как и предыдущие дела. В этом деле правда на стороне Грузии. Борьба продолжается», – заявил глава Минюста.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин.
Межгосударственный иск был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, однако рассмотрение было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года.
В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.
Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
Гражданина России Германа Телегина приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Рассмотрение уголовного дела завершил Гальский районный суд, – сообщается на сайте Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Телегин был задержан в марте текущего года. По информации правоохранительных органов, в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят 191 сверток с наркотическим средством «метадон» общей массой 88,971 грамм. Наркотики также обнаружили в местах т.н. «закладок» и в автомобиле, используемом Телегиным.
«Общее количество обнаруженного и изъятого наркотического средства «метадон» у гражданина Телегина Г.Ю. составила 180,684 грамм, расфасованные им в 390 свертков, что является особо крупным размером», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.
В ведомстве сообщают, что судом было учтено смягчающее обстоятельство – наличие на иждивении Телегина двоих малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения.
В качестве дополнительного наказания судом определен штраф в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, используемый россиянином автомобиль был конфискован в пользу государства.
Лидеры «Большой семёрки» в Британии обсуждают пандемию, климат и Россию
В британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй, в пятницу открывается саммит "Большой семёрки" - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира. Это первая личная встреча лидеров "семёрки" после начала пандемии коронавирусной инфекции и первый саммит после вступления Джо Байдена в должность президента США.
Лидеры Великобритании, Германии, Франции, США, Канады, Италии и Японии будут совещаться три дня. Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР приглашены в качестве гостей саммита. На повестке дня множество вопросов - в том числе и отношения с Россией.
Главная тема саммита - борьба с пандемией и восстановление глобальной экономики после неё. Накануне Байден уже объявил об инициативе США безвозмездно передать беднейшим странам 500 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ещё одна важная тема - борьба с изменениями климата.
Участие в саммите - часть обширной программы президента США в его первой поездке по Европе. Смысл этой поездки Байден видит в том, чтобы показать, что "Америка вернулась" на мировую арену после четырёх лет президентства Дональда Трампа, когда сильны были изоляционистские тенденции. По словам Байдена, цель встречи "Большой семёрки" - "Укрепление союза. Необходимо дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему близки, а «Большая семерка» будет действовать". По словам Байдена, демократии всего мира готовы решать насущные проблемы.
Одна из этих проблем - поведение России на мировой арене, которое США и их союзники считают агрессивным и нарушающим сложившиеся нормы. Ожидается, что стратегия в отношении России будет обсуждаться как на саммите G7, так и на последующих встречах лидеров стран НАТО и ЕС с участием Байдена. На встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня президент США отправится, возможно, с единой позицией стран Запада по многим вопросам.
- Россия ранее входила в "Большую семёрку" (эта организация тогда называлась "Большой восьмёркой"). Членство России было прекращено в 2014 году, после аннексии Крыма. Президент Трамп призывал вернуть Россию в клуб или по крайней мере пригласить её в качестве гостя, однако большинство стран-членов "семёрки" выступило против этого, а в прошлом году саммит G7, хозяином которого должен был стать Трамп как президент США, не состоялся из-за пандемии.
Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха
В Израиле запретили продажу изделий из меха. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль, сообщает The Jerusalem Post. Таким образом, Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу изделий из меха в масштабах всего государства.
Запрет вступит в силу в декабре 2021 года. При этом в Израиле, по-прежнему, можно будет использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах. Наказание за нарушение запрета предусматривает штраф до 75 тысяч шекелей (1,6 миллиона рублей) или лишение свободы сроком на один год.
Зоозащитники добивались запрета на продажу меха в Израиле с 2009 года. По данным израильской зоозащитной организации Animals Now, запрет на продажу меха поддерживают 86 процентов жителей страны.
В последние годы десятки крупных производителей одежды отказываются от использования меха.
В Дании закрывают крупнейший аукционный дом меха после уничтожения норок.
Похищенную в Дагестане чеченку насильно увезли в Чечню
Чеченскую девушку Халимат Тарамову, которая сбежала от семьи из-за своей сексуальной ориентации и находилась в так называемой кризисной квартире в Махачкале, увезли в Чечню. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил Тим Бесцвет, пресс-секретарь "Российской ЛГБТ-сети"(организация внесена российскими властями в список НКО-"иностранных агентов").
Правозащитники опасаются, что Тарамовой и её девушке, уроженке Перми Анне Маныловой, которых насильно увезли в Чечню, может угрожать смертельная опасность.
Девушки были задержаны накануне в Махачкале после нападения нескольких жителей Чечни и местных сотрудников полиции на квартиру, где укрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Полицейские сказали, что хотят взять пояснения у девушки, которая, по их словам,находится в федеральном розыске.Речь, скорее всего, шла об Анне Маныловой. Её знакомые рассказали "Дождю", что им стали приходить сообщения в соцсетях о том, что она разыскивается за похищение человека.Опросив девушку, полицейские ушли. Однако вскоре в квартиру ворвались сотрудники полиции Чечни в сопровождении дагестанских полицейских , которые задержали всех женщин, применив к ним силу.
Как пишет "МБХ медиа" со ссылкой на корреспондента, после задержания Тарамову и Манылову увезли в центральное МВД в Дагестане. Там полицейские попытались заставить их написать заявление в отношении правозащитника Светланы Анохиной о том, что она якобы насильно удерживала их в кризисной квартире. Однако они отказались писать заявление.
Анохину и женщин-волонтёрок также доставили в полицию, где на них составили протоколы о неповиновении полицейским.
Халимат Тарамова уехала из Чечни после побоев и угроз из-за своей сексуальной ориентации. Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1Adat опубликовал видео, которое она, как утверждается, записала после побега из дома. В нём она называет своё имя и говорит, что добровольно ушла из дома, "спасаясь от регулярных побоев, угроз", а также просит не раскрывать её местонахождение. Телеграм-канал пишет, что она, предположительно, является дочерью бывшего высокопоставленного чеченского чиновника.
Как сообщило "МБХ медиа", журналистку издания Екатерину Нерозникову в пятницу вызвали в МВД и потребовали "не вылетать в Махачкалу", куда она собирается для освещения ситуации с похищением в Дагестане чеченской девушки.
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