В Москве выявили рекордное с начала года число случаев COVID-19

В Москве за минувшие сутки выявили 6701 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 26 декабря 2020 года. Тогда зафиксировали 7480 случаев COVID-19.

Умерли за сутки в российской столице 67 пациентов.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что некоторых пациентов стало сложнее лечить от COVID-19. Заболевшие не всегда реагируют на выработанную ранее терапию, сказал врач. Проценко считает, что это может быть связано с мутацией вируса. Он призвал россиян вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую обстановку в городе сложной. Локдаун, по словам мэра, вводить не требуется. При этом городские власти заявили об усиления контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

В то же время темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились приблизительно до шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.

С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более одного миллиона 200 тысяч человек. Число умерших приближается к 21 тысячи.

В России за прошедший день COVID-19 диагностирован у 13510 человек. Это максимум заболевших с середины февраля.

В России с начала года идёт вакцинация препаратами отечественных разработчиков. По последним данным, полностью в стране вакцинировано менее 10 процентов жителей. Хотя бы одну дозу вакцины получили около 12,5 процентов россиян.

В России за время пандемии COVID-19 выявили у более пяти миллионов человек. Умерли более 126 тысяч пациентов. Показатели смертности от коронавируса, которые представляет Росстат, выше, показателей оперативного штаба по борьбе с заболеванием.