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В Москве «за самоуправство» задержан депутат Сергей Митрохин
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан во вторник, 31 мая, во время встречи с жителями столичного района Хамовники, которые жаловались на незаконную стройку во дворе. Об этом сообщил сам Митрохин.
Его помощница Мария Чуприна уточнила, что речь шла о прокладке коммуникаций для строительства элитных апартаментов.
Депутату вменяют статью о самоуправстве, по которой ему грозит штраф от 100 до 300 рублей штрафа. Сейчас Митрохин находится в отделе полиции «Хамовники». Адвоката в нему не пускают, передает «ОВД-Инфо».
- В декабре 2021 года московская полиция задержала Сергея Митрохина во время его встречи с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в организации несогласованного публичного мероприятия.
- В январе 2022 года судебные приставы закрыли выезд из России и арестовали банковские счета Сергея Митрохина в рамках двух исполнительных производств по административным делам об участии политика в несанкционированных акциях 27 января и 17 марта 2021 года. За них депутат получил штрафы в размере 300 и 150 тысяч рублей соответственно.
Другие новости дня
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой
В Северодонецке ракета попала в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Об этом написал в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Завод расположен в промзоне, которую, по последним сообщениям, по-прежнему контролирует украинская армия, отошедшая из центра Северодонецка.
Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые и посоветовал подготовить защитные маски для лица.
Северодонецк в Луганской области в последние дни стал главной целью российского наступления. В городе идут уличные бои. Эвакуация жителей сейчас невозможна. По оценке местных властей, захвачено около 70 процентов Северодонецка. По словам Гайдая, украинские войска могут отступить из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению российской армии.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда. Больше половины разрушенных домов восстановлению не подлежит.
Сразу несколько компаний в Грузии объявили о повышении цен на газ для коммерческих потребителей
С 1 июля в Грузии вырастут цены на потребление газа для коммерческих потребителей.
- Tbilisi Energy повышает тарифа с 1,10 лари за кубометр до 1,35 лари. В сообщение указано, что у компании 20 тысяч абонентов.
- Коммерческие потребители SOCAR Georgia Gas и Sakorgas будут платить 1,38 лари за кубометр вместо 1,15 лари, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Inter Gaz также сообщил о повышении до 1,38 лари за кубометр, включая НДС.
Решение о корректировке тарифов принято в связи с резким изменением цен на энергоносители на мировом рынке. Изменение тарифов не касается бытовых потребителей, подчеркивают компании.
Саакашвили принял участие в съезде ЕНП по переписке - письмо зачитал Дональд Туск
На съезде Европейской народной партии в Роттердаме было обнародовано письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Саакашвили призывает к поддержке Украины и Грузии. «Украинцы сегодня жертвуют жизнями за европейскую мечту. Если Украина падет, за ней последуют другие, включая мою любимую Грузию. Мы не должны этого допустить».
Ранее ЕНП распространила заявление, к котором говорит о том, что «неформальное олигархическое правление в Грузии привело к разрушению демократических институтов».
На съезде выступил лидер Единого Нацдвижения Ника Мелия, который заявил, что суд в Грузии политизирован, и из-за этого в тюрьме оказались Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия.
«Третий президент Грузии, выведший страну из постсоветского мрака, способствовавший ее интеграции в Европу и положивший конец имперскому господству России и Путина, теперь не может спасти сам себя и в тюрьме ему не оказывают адекватной медицинской помощи», - сказал Мелия. Он заявил, что грузинский народ хочет Европы, как никогда раньше.
Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский заявил, что Европейская Народная партия выражает интересы Единого Нацдвижения и ее цель - «блокировка интеграции Грузии в ЕС». По его словам, ЕНД и ЕНП - «одна политическая группа», которая ведет «яростную и неистовую атаку на Грузию».
- Экс-президент Грузии в настоящее время остается в тбилисской клинике «Вивамед», куда был переведен несколько недель назад из руставской тюрьмы на обследование. В ближайшее время по решению суда к нему должны быть допущены специалисты центра «Эмпатия». Саакашвили после двух голодовок жалуется на резкое ухудшение состояния и требует перевода на лечение за границу. Власти Грузии неоднократно заявляли, что это исключено и что он обеспечен всеми необходимыми услугами.
Число погибших с начала войны украинцев превысило четыре тысячи
Число погибших мирных жителей на территории Украины с начала войны составило 4113. 264 из них – дети. Об этом говорится в последнем сообщении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Киеве.
В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 2337 человек, среди которых 144 – жители районов под контролем пророссийских сепаратистов.
Почти пять тысяч человек ранены, в том числе 421 ребенок.
Основная причина смертей и ранений – обстрелы и авиаудары.
ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения. Информация из зоны активных боев приходит с задержкой. Это касается, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь, Изюм и Попасная, где, по сообщениям, фиксировались многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
Десятки военных самолетов Китая зашли в зону ПВО Тайваня
Китай в понедельник отправил в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 30 боевых самолетов. На их перехват были направлены тайваньские истребители. Это крупнейший подобный инцидент с января 2022 года, пишет Би-би-си.
По заявлению министерства обороны Тайваня, китайские боевые самолеты пролетели в район к северо-востоку от островов Пратас, но не вошли в воздушное пространство Тайваня. Это расценивалось бы как враждебный акт.
Зона опознавания ПВО – это область за пределами территории страны и национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности. Государство само устанавливает границы этой зоны.
23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня в случае агрессии КНР.
26 мая Китай заявил о намерении подписать масштабное соглашение со странами Океании. Особое внимание в документе уделяется участию КНР в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. Согласно проекту, Пекин мог бы размещать военных и технику в соседних государствах. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США могут поставлять острову оружие для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт.
По состоянию на 31 мая Китаю не удалось договориться со странами Океании по вопросу безопасности.
Михаил Шургалин назначен российским послом в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом РФ в самопровозглашенной республике Абхазия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, самопровозглашенная республика Южная Осетия.
Шургалин стал третьим послом РФ в Абхазии, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
Навальный в колонии получил уведомление о новом деле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий девять лет в колонии, сообщил, что получил уведомление о новом уголовном деле.
По словам политика, его обвиняют в создании экстремисткой группы, разжигании ненависти к чиновникам и олигархам, а также призывам к несогласованным митингам. В соцсетях Навального отмечается, что по новому делу ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии. Оппозиционера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.
Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. В начале прошлого года Навального отправили тужа отбывать срок по делу «Ив Роше».
Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора по делу о мошенничестве в том числе и потому, что, по их мнению, в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Германия упростила получение виз противникам войны из России
Германия упрощает процедуру получение убежища для россиян, выступающих против войны и нуждающихся в защите. Берлин будет предоставлять им долгосрочную национальную визу, которая даёт право на жизнь и работу в стране и дальнейшее получение вида на жительство. Об этом сообщает DW.
К категории повышенного риска Германия относит адвокатов, защищающих в судах диссидентов; представителей внепарламентской оппозиции и их сторонников; правозащитников и сотрудников организаций, объявленных в России нежелательными; физлиц-"иноагентов", а также всех выступающих против войны в Украине учёных, деятелей культуры и журналистов, в том числе государственных СМИ.
Все они cмогут переехать в Германию вместе с семьёй не только из России, но и из других стран: например, из Грузии или Армении, куда уехали многие противники войны. Допускается также переоформление шенгенской визы на национальную для тех россиян, которые уже находятся в Германии или планируют приехать в страну.
Пресс-секретарь немецкого МВД Саша Лавренц сообщил DW, что выдача виз уже началась и предполагается, что она будет проходить "быстро и без бюрократической волокиты". Однако гражданам нужно будет убедительно доказать, что они подвергаются преследованиям, сказал он.
Кандидатов будет одобрять министерство внутренних дел. Там DW заявили, что планируют рассматривать документы от противников Путина и войны "максимально благожелательно и в минимально возможные сроки".
- 18 мая аналогичную программу одобрило правительство Чехии. Оно решило предоставлять убежища на основании так называемых гуманитарных виз россиянам и белорусам. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что отбор кандидатов будет строгим: "это будет тщательно отобранная группа людей", – сказал он.
Канада ввела санкции против 22 россиян, в их числе Алина Кабаева
Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан России и четырёх российских компаний.
В обновлённом списке – олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой Владимира Путина, две дочери миллиардера и совладельца "Альфа-группы" Михаила Фридмана, председатель правления "Новикомбанка" Елена Георгиева, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман, бывший заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, зампред банка ВТБ Вадим Кулик и другие.
Среди юридических лиц, попавших под ограничения – "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций", "Управляющая компания РВК", "Россельхозбанк" и "Инвестторгбанк".
Ранее, 20 мая, Канада также ввела санкции против 14 россиян. Среди них также были "российские олигархи, члены их семей и люди из окружения Путина", сообщал МИД.
Ранее санкции против Алины Кабаевой, которую считают любовницей или новой женой Владимира Путина, ввела Великобритания.
Президент Армении и премьер Грузии обсудили торговлю и безопасность
Президент Армении Ваагн Хачатрян в рамках официального визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе грузинского Кабмина, стороны затронули вопросы безопасности в регионе и мире, а также коснулись предложенной Ираклием Гарибашвили инициативы о мирном добрососедстве на Южном Кавказе. Она предполагает создание формата диалога между Грузией, Арменией и Азербайджаном для сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.
По словам грузинского премьера, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и готова содействовать региональному диалогу.
Гарибашвили и Хачатрян также обсудили перспективы дальнейшего роста показателей товарооборота. Было отмечено, что товарооборот между Арменией и Грузией в первом квартале текущего года составил 170.49 млн долларов, что выше аналогичного показателя за 2021 год на 12%.
Сегодня же Ваагн Хачатрян возложил венок к Мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси. Он также встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
В тбилисском доме-музее известного армянского писателя Ованеса Туманяна прошла встреча Хачатряна с представителями армянской общины.
- Президент Армении посетил Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Накануне он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Это первый официальный зарубежный визит Хачатряна после его избрания на пост президента Армении.
Премьер Польши: мы хотели бы ухода Путина, но сохранение Украины важнее
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы отстранения от власти российского президента Владимира Путина, но признал, что само сохранение Украины в качестве независимого государства уже будет "победой" в нынешнем противостоянии с Россией.
В интервью британскому телеканалу Sky News Моравецкий сказал, что "Европа и свободный мир" не могут "проиграть эту войну", поскольку поражение в Украине сделает и другие страны уязвимыми перед угрозами и шантажом со стороны Путина. "Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили от власти, но он представляет собой грубую силу, а Россия является сверхдержавой, и если наконец Украина выживет как суверенное государство... это будет наша победа", - сказал Моравецкий. Сохранение независимости Украины он назвал "единственной целью и причиной", по которым Запад оказывает Киеву поддержку.
Ранее о том, что уход или отстранение Путина от власти могло бы положить конец войне и угрозам Западу со стороны России, заявлял ряд других политиков из ЕС и США, в частности глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Выступая в апреле в Варшаве, президент США Джо Байден сказал о Путине: "Этот человек не может оставаться у власти". Госдепартамент, Белый Дом и сам Байден пояснили, что речь не идёт о том, что США добиваются отстранения Путина или смены режима в России, а лишь о выражении личного отношения Байдена к действиям российской армии в Украине, ответственность за которые несёт Путин.
Многочисленные представители российских властей утверждают, что отстранение Путина от власти в действительности является целью Запада.
- Польша является одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины и жёстких мер в отношении России. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник заявил, что Польша, "судя по всему", "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий". Нарратив о том, что Польша и другие страны-соседи Украины якобы хотят захватить её западные территории, поддерживается российской пропагандой с 2014 года. Поводом для высказывания Патрушева стали недавние слова польского президента Анджея Дуды о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать". Как следует из контекста его выступления, Дуда - на фоне прибытия в Польшу более 3 млн беженцев из Украины - имел в виду развитие транспортных связей между странами и облегчение процедур таможенного и пограничного контроля.
В правительстве Австралии будет «замминистра по делам республики»
В состав нового кабинета министров Австралии - конституционной монархии во главе с королевой Елизаветой II - вошёл "заместитель министра, ответственный за дела республики".
Именно так звучит должность занявшего этот пост депутата Мэтта Тистлтвейта.
Глава нового правительства Энтони Албаниз не скрывает своих республиканских убеждений. Он утверждал, что Австралия в будущем "неизбежно" станет республикой, и британский монарх перестанет быть главой государства. Однако в предвыборную программу его Лейбористской партии, которая одержала победу на недавних выборах, не было включено обещание провести референдум о форме правления. Предыдущий такой референдум в 1999 году поддержал сохранение монархии.
Британская королева остаётся главой государства, помимо самой Великобритании, в более чем 10 странах мира, в том числе бывших доминионах Британской империи - Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Во всех этих странах сильны республиканские настроения, однако пока они не привели к отказу от монархии. Недавно на такой шаг пошло карибское государство Барбадос, где провозгласили республику.
96-летняя Елизавета II в этот выходной отмечает "платиновый юбилей" - 70 лет на троне. На время её правления пришёлся окончательный распад Британской империи.
Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена
Верховная Рада Украины проголосовала за выражение недоверия уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. За это решение проголосовали 234 депутата, против – 9.
Денисова занимала свой пост с марта 2018 года. Ранее депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа» собрали подписи за ее отставку.
По данным Hromadske, 25 мая ряд представителей СМИ и общественных организаций опубликовали открытое обращение к Денисовой с призывом корректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны. Они заявили, что омбудсмен должна публиковать только ту информацию, по поводу которой достаточно доказательств, избегать сенсационности и чрезмерной детализации в своих сообщениях, пользоваться корректной терминологией и заботиться о конфиденциальности и безопасности пострадавших.
Сама Денисова указала на то, что ее увольнение будет незаконным. Она считает, что власти не устраивает ее активность, в частности, по сбору информации о ситуации на оккупированных территориях.
Hromadske пишет, что закон об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека не предусматривает выражения недоверия омбудсмену, но вместе с тем закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения, вступивший в силу 12 мая, позволяет освободить Денисову от должности таким образом.
Рост грузинской экономики замедлился в апреле – Грузстат
Рост ВВП Грузии в апреле текущего года замедлился и составил 2,6% – таковы предварительные данные Национальной службы статистики страны (Грузстат). За первые четыре месяца экономический рост составил 10,8%.
В первом квартале экономический рост достигал 14.4% (январь – 18%, февраль – 14.6%, март – 10.6%). Высокие показатели были связаны с эффектом низкой базы прошлого года – тогда в стране действовали экономические ограничения из-за очередной вспышки коронавируса.
В апреле рост ВВП был зафиксирован в сферах транспорта, гостиничного, ресторанного бизнеса и туристического бизнеса, финансовой и страховой деятельности, добычи ископаемых. Падение — в сферах строительства, внутренней торговли, научно-технической деятельности.
Сегодня же стало известно, что Всемирный банк вновь повышает прогноз экономического роста Грузии – до 5,5%. Как пишет агентство «Новости-Грузия», об этом заявил глава представительства Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.
Ранее прогноз экономического роста в Грузии был снижен до 2,5% из-за неопределенности после начала войны в Украине. Но экономика Грузии «показала удивительную устойчивость», сказал Молинеус.
«Экономика Грузии продемонстрировала удивительную устойчивость и силы, и весьма впечатляющий рост в первом квартале. Именно поэтому мы теперь верим, что экономика Грузии действительно вырастет на те 5,5%, которые прогнозировались в начале года», — заявил представитель Всемирного банка.
В Абхазии спасли десять дельфинов, которых затянуло в рыболовные сети
За последние семь дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной республики Абхазия извлекли из прибрежных вод в сухумской акватории пять мертвых малышей дельфинов.
По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода.
Десять дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам ведомства удалось спасти.
Как сообщает пресс-служба МЧС, граждане, видя запутавшихся в сетях морских млекопитающих, часто обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают меры по сохранению жизни животных.
Ранее «Эхо Кавказа» уже сообщало, что на пляжах Абхазии стали часто появляться мертвые дельфины. Людей, любящих животных, беспокоит это явление. Абхазские власти обещают разобраться в причинах и принять возможные меры. Проблему абхазский премьер Александр Анкваб обсудил на встрече с экологами.
Гаглоев об отмене референдума: «Приступаем к устным консультациям с РФ»
Южная Осетия приступает к проведению устных консультаций с российской стороной по вопросам дальнейшей интеграции с Российской Федерацией. Об этом президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев заявил на торжественном собрании, посвященном 30-летию принятия Акта о провозглашении югоосетинской независимости.
«Накануне я подписал указ по судьбе референдума, и мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке без необходимых консультаций с российскими коллегами», – сказал он.
По словам югоосетинского лидера, «никто не может использовать в своих интересах будущее народа». Гаглоев добавил, что Южная Осетия и Россия связаны межгосударственными отношениями.
«Мы имеем обязательства в соответствии с подписанными двусторонними документами, и эти реалии тоже надо учитывать», – сказал Гаглоев.
Как сообщалось ранее, Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Голосование на 17 июля назначил бывший президент Анатолий Бибилов.
- Анатолий Бибилов, проигравший второй тур президентских выборов оппозиционеру Алану Гаглоеву, 13 мая подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России. При этом вопрос для референдума сформулирован как объединение Южной Осетии и Российской Федерации.
- В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
Бои за Северодонецк: войска РФ контролируют часть города
Северодонецк в Луганской области, ставший в последние дни главной целью российского наступления, частично занят российскими войсками. В городе продолжаются уличные бои. Об этом утром во вторник сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Власти города подтвердили, что эвакуация оттуда сейчас невозможна. По их оценке, захвачено около половины города, где до российского вторжения располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек.
Накануне ряд телеграм-каналов опубликовалв видео с российскими военными на улицах Северодонецка. Место, где оно снято, было геолоцировано, это квартал к востоку от центра города. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает настаивать, что город уже взят, и идёт так называемая зачистка.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) высказывал предположение, что с возможным взятием Северодонецка российское наступление в Донбассе может остановиться. Украинские войска могут закрепиться в Лисичанске на западном, высоком берегу реки Северский Донец. Российские войска пока не смогли окружить украинскую группировку в Лисичанске.
Второе важное направление, на котором продолжаются попытки наступления России - на Славянск на севере Донецкой области. Со стороны недавно взятого города Лиман российские войска вышли к Северскому Донцу. Мост через него разрушен.
В результате ракетного ночного удара по Славянску погибли три человека, еще шестеро – ранены, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. Точное количество жертв и пострадавших еще устанавливается.
Сепаратисты «национализируют» иностранные суда в порту Мариуполя
Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь. Как заявил глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин, "у республики появится собственный торговый флот".
По словам Пушилина, решения о "национализации" судов уже приняты. Они будут переименованы. "Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", — сказал Пушилин.
Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминиканская Республика), "Смарта" (Либерия), "Блю стар" (Панама), "Азов конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка). Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, "не приняли мер" по выводу этих судов из порта. Какие меры должны были быть приняты в условиях боевых действий и связывались ли российские власти с судовладельцами после взятия Мариуполя под контроль - неясно. Пушилин не привёл никаких юридических оснований для так называемой национализации иностранной собственности.
В какие страны будет возить товар "торговый флот ДНР", тоже пока неясно. Независимость сепаратистской республики признала только Россия.
Накануне, как сообщалось, из порта Мариуполя с грузом металла вышел первый с начала войны российский сухогруз. Судно "Славутич" направляется в Ростов-на-Дону. Украинские власти считают вывоз грузов из Мариупольского порта "грабежом".
В ходе боевых действий России удалось взять под контроль всё побережье Азовского моря с портами Мариуполь и Бердянск.
Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии
Суд в Украине приговорил двух пленных российских военнослужащих к 11 годам 6 месяцам лишения свободы каждого. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области в первый день российского вторжения в Украину - 24 февраля.
Прокуратура запрашивала для военных-контрактников Александра Бобыкина и Александра Иванова 12 лет лишения свободы. Это максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судили. Оба россиянина признали вину.
Приговор вынес Котелевский районный суд в Полтавской области.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
"Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России", – сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины "Град". Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются. Суд решил, что у военных была возможность не исполнять приказ. Бобыкин и Иванов утверждали на суде, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они, по их словам, узнали только во время следствия. При этом по словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине, по которому вынесен приговор. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
В России вынесли первый приговор по делу о фейках про армию
Суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей. Это первый приговор по новой статье о так называемых фейках о действиях Вооружённых сил, которую добавили в уголовный кодекс после российского вторжения в Украину, сообщают правозащитный проект "ОВД-Инфо" и издание "Медиазона".
По версии следствия, в марте 2022 года житель посёлка Оловянная Пётр Мыльников дважды опубликовал ложную информацию о действиях российской армии в группе в соцсетях, администратором которой он являлся. Кроме того, по утверждению следствия, Мыльников размещал в группе комментарии по поводу войны в Украине.
Мыльников "неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине", уточняет пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю изданию "Чита.Ру". По мнению следствия, таким образом Мыльников "хотел сформировать негативное отношение к армии России, участвующей в спецоперации, а также к российским государственным органам в целом".
В начале апреля в анонимном телеграм-канале "Жизнь мента" появилось видео, в котором Мыльников говорит, что "осознаёт свою ошибку".
- По подсчётам "ОВД-Инфо", с начала войны в России возбудили более 50 уголовных дел по статье о фейках про российские вооружённые силы. Среди тех, против кого возбудили дела - известные журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, Майкл Наки. Многие из тех, против кого возбуждены дела, находятся за границей, но несколько человек были арестованы в России и помещены в СИЗО.
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.
Несколько российских миллиардеров оспорили санкции против них в суде ЕС
Несколько российских миллиардеров оспорили введённые против них санкции Евросоюза в суде ЕС в Люксембурге. Иски к Совету Европы подали Роман Абрамович, Пётр Авен и Михаил Фридман, стало известно журналистам 31 и 30 мая.
Суд зарегистрировал иск Авена 23 мая, а Фридмана — 24-го. 25 мая суд зарегистрировал иск Абрамовича. Ранее к рассмотрению были приняты жалобы Алексея Мордашова и Алишера Усманова.
Санкции против российских миллиардеров были введены Евросоюзом, Британией, США и несколькими другими странами после вооружённого вторжения России в Украину. Власти посчитали, что российские миллиардеры обогащаются за счёт близости к государству.
Власти многих стран ЕС и многие конгрессмены в США предлагают изъять активы миллиардеров и направить их на помощь Украине. Сейчас законодательство делать этого не позволяет, чиновники ЕС заявляли, что планируют искать юридические возможности для такого решения.
Все подавшие в суд миллиардеры отрицают близость к Кремлю и настаивают, что не влияют на политические решения Путина. Санкции против себя они называли несправедливыми и заявляли, что заморозка активов может негативно сказаться не только на них, но и на десятках тысяч работников их предприятий, в том числе в США и Европе.
В Тбилиси по факту ранения 15-летнего подростка задержан его сверстник
По факту ранения 15-летнего школьника на окраине Тбилиси задержан его сверстник. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на умышленное убийство несовершеннолетнего». По информации МВД, Г.Г. 2006 года рождения после ссоры нанес ножевое ранение Л.А. 2006 года рождения и скрылся с места происшествия.
Раненый подросток прооперирован и сейчас находится на искусственном дыхании, сообщили в клинике Amtel hospital.
«Похоже, что операция прошла успешно, кровотечение остановлено. Состояние стабилизировано, но ближайшие два дня — кризисные, пока он остается на аппаратном дыхании», — сказал заведующий детской реанимацией Мераб Джохадзе.
По его словам, было одно входящее ранение, но множественные повреждения внутренних органов, в том числе, кишечника.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что тема школьных драк очень чувствительная для Грузии после трагедии в 2017 году. Тогда во время массовой драки школьников на улице Хорава погибли два старшеклассника. В деле оказались замешаны высокопоставленные родители, тогда на акции с требованием справедливого расследования на улицы вышли тысячи людей.
Работники заводов «Боржоми» начали бессрочную акцию протеста
Более 400 работников заводов по розливу «Боржоми» во вторник объявили бессрочную акцию протеста, сообщил председатель Профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.
Требования: восстановить уволенных сотрудников, повысить заработную плату, подписать со всеми сотрудниками долгосрочные контракты и улучшить условия труда. Также участники акции требуют уволить представителей администрации, которых обвиняют в давлении и шантаже, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Бастуем, пока не будут удовлетворены требования работников», — заявил Диасамидзе.
В акции участвует около половины работников завода по розливу воды. Власти Грузии пока не комментировали ситуацию.
Акция проходит на фоне переговоров, которые правительство ведет с IDS Borjomi International о передаче доли в заводах по розливу минеральной воды.
Заводы по розливу «Боржоми» были временно остановлены с 29 апреля из-за возникших у компании финансовых проблем.
Отношения с работниками у администрации осложнились после попытки перевести всех на новые контракты и снизить выплаты за вынужденный простой.
Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60-процентной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за российского вторжения в Украину. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
ЕС согласовал шестой пакет санкций. Он запрещает часть импорта нефти из РФ
Лидеры стран Евросоюза поздно вечером в понедельник согласовали шестой пакет санкций в отношении России. В него входят, в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом написал в твиттере глава Европейского совета Шарль Мишель.
По его словам, ограничения охватывают более двух третей объема экспорта нефти из России. Он уточнил, что запрет не будет касаться поставок топлива по трубопроводам.
Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно она была против введения полного эмбарго в отношении России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что приветствует принятое решение о нефтяном эмбарго, благодаря которому импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится примерно на 90 процентов.
Потери России от нефтяного эмбарго ЕС, по подсчётам Bloomberg, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Из них 10 миллиардов от запрета поставок по морю, на которые приходится 75 процентов от всего экспорта российской нефти. При этом Россия продолжит зарабатывать до 6 миллиардов долларов в год на экспорте нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, для которых сделали исключение.
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже во вторник утром превысила 119 долларов за баррель впервые с 25 марта.
Лидеры ЕС также договорились отключить от системы межбанковских платежей SWIFT крупнейший российский банк, Сбербанк, и запретить работу на своей территории еще трёх российских государственных СМИ.
В то же время из нового пакета ограничений против России, исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. Об этом сообщили источники Bloomberg. По их словам, от этой меры отказались под давлением Кипра.
- Шестой пакет санкций в отношении России планировалось принять к 9 мая, предполагалось, что он будут включать постепенное эмбарго на импорт российской нефти, санкции против Сбербанка, ужесточение экспортного контроля (но для автомобилей и лекарств сделано исключение), а также новые ограничительные меры в сфере морского судоходства.
- Санкции в отношении России вводятся после вторжения ее войск в Украину 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. На войну с Украиной ежедневно тратят около 21 миллиарда рублей. По сравнению с довоенным периодом траты на "национальную оборону" выросли более чем в два раза, сообщает Moscow Times.
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