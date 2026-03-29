На Болотной площади в Москве полиция задерживала людей

В Москве в воскресенье полиция задержала на Болотной площади 12 человек. На 29 марта ранее был анонсирован митинг против блокировок в интернете. Провести митинг призывало ранее не известное движение «Алый лебедь», однако после отказа властей оно официально отменило акцию. Нескольких заявителей тем не менее задержали и впоследствии арестовали на 15 суток.

Первым полиция задержала правозащитника и публициста Александра Подрабинека. Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо». Он был доставлен в ОВД по району Якиманка.

По словам 72-летнего Подрабинека, полицейские сказали ему, что он «задержан для получения информации о предыдущих преступлениях». Что означает эта формулировка - неясно. Поводом для задержания, как сообщил Подрабинек, стало то, что он фотографировал людей на Болотной площади. Впоследствии стало известно, что его отпустили.

Как передаёт «Осторожно, новости», на Болотной площади дежурил ОМОН и выборочно проверял документы у прохожих. Когда на площади собрались несколько десятков человек, начались задержания. Число задержанных, по данным «ОВД-Инфо» на 18.00 мск, достигло восьми. Один человек был задержан с плакатом «Нет войне». Впоследствии стало известно о 12 задержанных.

На 29 марта намечались акции протеста. Власти их не согласовали

Из разных городов приходят сообщения об увеличении числа сотрудников силовых структур на улицах, проверках документов и задержаниях, сообщает «Настоящее Время».

В Томске 29 марта задержали одного из заявителей митинга против блокировок Антона Исакова по подозрению в «мелком хулиганстве», об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. До этого его вызывали в полицию – ему сообщили, что на него поступило два доноса, а позже прочитали разъяснения о «недопустимости действий». Ему также выдали повестку в военкомат.

В Петербурге на площади Ленина был задержан человек с российским флагом, сообщает «ОВД-Инфо». Впоследсвтии сообщалось ещё об одном задержании. В Воронеже задержали вышедшего с плакатом против блокировок активиста-либертарианца Никиту Несмеянова.

«Медиазона» сообщает, что в Екатеринбурге на площади 1905 года усилили присутствие полиции, на месте также дежурят отряды «Русской общины».

В Мурманске, сообщает экс-координатор штаба Навального Виолетта Грудина, силовики глушат мобильную связь, в городе полиция проверяет документы прохожих, и вместе с полицией улицы патрулирует «Русская община».

Активисты в разных российских городах пытались согласовать акции, но власти многим из них отказали. Известно о как минимум 25 таких случаях. Отказы объясняли «санитарными условиям», «ремонтом», «угрозами безопасности» или возможным «слишком большим числом участников», в Казани и вовсе говорили о незаконности целей митинга, а в Томске - о том, что обсуждение блокировок аналогично распространению фейков.

На фоне анонсов о митингах силовые ведомства России начали предупреждать жителей о «недопустимости несогласованных акций». Например, в Челябинске МВД предупредило, что за участие в подобных мероприятиях грозит административная и уголовная ответственность, хотя в городе не подавали заявки на митинг.

Российские в последние месяцы власти «глушат» интернет в городах, ссылаясь на угрозы атаки дронов, а также блокируют отдельные ресурсы и приложения, в том числе WhatsApp, Instagram, Facebook и другие. Чтобы пользоваться ими, жителям России приходится ставить себе на телефоны и компьютеры VPN-сервисы: они скрывают, что пользователь находится в России и позволяют обходить блокировки. В последнее время власти ограничивают также работу Telegram, что вызвало новую волну возмущения в интернете.