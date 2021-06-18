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В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе
В Москве сотрудники Следственного комитета в ночь на пятницу задержали муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. Об этом пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на главу её избирательного штаба Екатерину Успенскую.
Перед этим, по информации издания, в квартире муниципального депутата несколько часов проходил обыск: у неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из пальто. По словам Хараидзе, она не клала в пальто эту сумму денег.
После обыска сотрудники Следственного комитета покинули квартиру, однако затем, под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление по Центральному округу Москвы на допрос. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия пока неизвестно. Как сообщает "ОВД Инфо", к задержанной Хараидзе в течение нескольких часов не пускали адвоката.
- Кетеван Хараидзе — муниципальный депутат Тверского района Москвы от партии "Яблоко". На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.
Другие новости дня
Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы «Ташир»
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.
«Против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 («Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны»), 218.1 («Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений»), 228.3 («Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов»), 279.1 («Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении») и 206.4 («Участие в организованной контрабанде») Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Абрамян, Карапетян и Галустян объявлены в международный розыск», – говорится в заявлении.
По версии азербайджанского следствия, Карапетян, Абрамян и Галустян организовали в 2001-2021 годах «неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения».
«Эти поставки производились на территорию Армении и оккупированных территорий Азербайджана различными пассажирскими рейсами, военным бортом Ил-76 ВВС Армении, а также специально приобретенным Арой Абрамяном грузовым Ил-76», – отмечается в заявлении.
ТАСС напоминает, что Карапетян – российский предприниматель и меценат армянского происхождения, президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний, представляющих различные отрасли экономики России, а также компания «Электрические сети Армении». В 2020 году группа купила еще одну энергетическую компанию, управляющую ГЭС в Армении.
Абрамян – российский предприниматель и меценат, президент Союза армян России, член Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор компании «КОМЭКС».
Галустян – глава армянской компании Royalsys Engineering, которая занималась поставками и закупкой вооружений, в том числе и для армянской армии. Против Галустяна в Армении возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с поставками оружия. Он был арестован, затем выпущен под залог.
В Абхазии задержан еще один подозреваемый в ограблении «Амра-банка»
Еще один подозреваемый в ограблении дополнительного офиса «Амра-банка» задержан в Абхазии. Об этом сообщает МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, Артур Гвинджия 1995 года рождения был задержан при пересечении де-факто границы по реке Псоу.
Преступление произошло 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. По информации МВД, с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги автомашину на улице Армейской.
13 марта по подозрению в совершении данного преступления был задержан Квициния Алхас Нодарович, 1983 года рождения, а 14 марта – Бутба Астамур Славикович, 1981 года рождения.
COVID-19 в Грузии: 671 новый случай, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5131.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 671 новый случай коронавируса. Накануне провели 28 593 тестов: PCR-тестов – 13 239, экспресс–тестов на антиген – 15 354.
Выздоровели еще 657 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 357 591, выздоровевших – 343 377.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,35%, за последние 14 дней составляет 2,47%, за неделю – 2,5%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 4441 человек, всего администрировано вакцин – 225 666.
Ватикан передал в долгосрочное пользование ГПЦ храм в Риме
Ватикан передаст в долгосрочное пользование Грузинской православной церкви (ГПЦ) храм Санти-Сильвестро-ай-Монти в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе президента Грузии.
Вопрос о передаче храма, где в течение многих лет проводятся службы на грузинском языке, был решен во время визита в Ватикан президента Саломе Зурабишвили.
Как пишет «Новости-Грузия», накануне глава государства обсудила эту тему с папским викарием Рима Анджело Де Донатисом. По информации пресс-службы, официальный документ по достигнутой договоренности будет подписан в ближайшее время.
Глава римского прихода Иоанн (Хелая) пояснил, что Святой Престол согласился передать храм в пользование ГПЦ сроком на 70 лет. Это решение он назвал историческим для Западноевропейской епархии. Хелая указал, что без доброй воли Папы Римского Франциска этого бы не произошло. Одновременно он поблагодарил за помощь и поддержку посла Грузии при Святом Престоле Кетеван Багратион-Мухранели.
Зурабишвили также лично поздравила главу грузиноязычного прихода святого Андрея Первозванного в Риме с важным событием. Президент отметила, что этот храм имеет большое значение для грузин, проживающих в Италии.
«Я очень хорошо понимаю важность этой церкви. Я прошла этот путь, в Париже грузинская церковь была основана моим отцом. Хочу поздравить прихожан этого храма с этим важным событием», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве. Сегодня аудиенцию Зурабишвили даст Папа Римский.
В Москве ужесточили ограничения из-за коронавируса
Мэр Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.
С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".
В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге. Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.
Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.
"Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал Собянин. — В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует".
17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.
- Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.
- 16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
- Минздрав изучит новые данные по использованию вакцины "Спутник V" среди беременных и, возможно, разрешит ее применение у этой категории населения. Это связано с тем, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает "Медицинский вестник".
Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму – они пройдут 19 сентября 2021 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано на портале правовой информации или в "Российской газете" в течение пяти дней после его принятия.
Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы. В России действует более 30 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.
Одновременно с выборами в Госдуму должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
В конце мая Госдума приняла закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. А 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.
Теперь сторонники Навального и даже те, кто не работал в ФБК или штабах, не смогут баллотироваться на выборах любого уровня, если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
Из-за принятия этих законов соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь остановила свою предвыборную кампанию на выборах в Госдуму. Она объяснила, что в нынешней ситуации она не может обеспечить безопасность своим волонтёрам, сотрудникам и жертвователям на избирательной кампании, так как все данные этих людей будут у государства.
Минобороны России разрабатывает смартфон для военных
Министерство обороны России разрабатывает смартфоны, которые можно было бы использовать в воинских частях, а также приложения к ним. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных систем ведомства генерал-майор Александр Осадчук. По его словам, это позволит обеспечить безопасную связь. Разработки ведутся на базе военного технополиса "Эра", сроки их окончания не приводятся.
Минобороны никогда не разрешит использование зарубежных смартфонов в воинских частях, заявил Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021". Эти телефоны, по словам генерала, представляют "серьёзнейшую опасность, угрозу", потому что могут стать источником утечек.
Кроме того, в Минобороны заявили о разработке системы "Паспорт", которая должна обеспечивать доступ к данным, которые нужны военным в повседневной жизни.
В 2019 году в России был принят закон "О статусе военнослужащих", запрещающий при несении службы иметь при себе электронные изделия с возможностью выхода в интернет, а также позволяющие распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. За нарушение закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, а контрактникам может грозить увольнение.
Публикации военнослужащих в социальных сетях легли в основу многих независимых расследований о боевых действиях в Сирии, а также о возможном участии российских регулярных войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Власти России это отрицают.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 302 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 90 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 57 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 10.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 107 человек. Зарегистрирован 241 летальный случай. Выздоровели 15 182 человека.
День отмены рабства станет федеральным праздником в США
Президент США Джо Байден в четверг подписывает законопроект о признании 19 июня федеральным праздником отмены рабства в Соединенных Штатах, сообщает «Голос Америки».
Во время дебатов в Палате представителей демократ Шейла Джексон Ли из Техаса заявила, что она внесла законопроект о признании 19 июня федеральным праздником «в память об окончании рабства, первородного греха Америки».
Техас официально объявил 19 июня праздником в 1980 году, а впоследствии этот праздник официально признали в большинстве штатов. Его называют Днем свободы или Днем отмены рабства. Согласно законопроекту, новый федеральный праздник получит название «День национальной независимости 19 июня».
19 июня станет одиннадцатым праздником, который отмечается на федеральном уровне. В этот список входят такие праздники, как Рождество, Новый год, День благодарения, День независимости и день Мартина Лютера Кинга.
В Берлине сотни сквоттеров забросали полицейских камнями
В Германии 60 полицейских пострадали в столкновениях со сквоттерами, незаконно занимающими одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн. Как сообщает Би-би-си, беспорядки начались с того, что власти направили к сквотту инспекцию пожарной безопасности. Жильцы посчитали, что их хотят выселить и начали бросать камни в инспекторов и полицейских, приехавших к месту инцидента.
По оценкам властей, в беспорядках участвовали не менее 300 человек. Выход из конфликта пока не найден.
Предыдущая попытка очистить здание предпринималась еще в 2016 году. Тогда более 120 полицейских получили ранения. Тогда правоохранители отступили.
После объединения Германии в начале 1990-х годов многие районы Восточного Берлина пришли в упадок, а заброшенные дома были заняты незаконно. Как пишет Би-би-си, местные жители становятся на сторону сквоттеров, видя в них гарантию от перестройки старых домов в современное жилье и, соответственно, повышения стоимости коммунальных услуг.
Полиция демонтировала заграждения от протестующих в ущелье реки Риони
МВД Грузии сегодня, 17 июня, демонтировало металлические заграждения в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, которые были установлены 25 мая, с целью помешать акциям протеста противников строительства Намахвани ГЭС.
В заявлении МВД отмечается, что в селе остаются полицейские, которые будут поддерживать общественный порядок в ущелье Риони. «В случае выявления факта нарушения полиция будет действовать в соответствии с законом и последовательно реагировать на каждый такой факт», - сказано в заявлении.
Ограждения были установлены на дороге из села Гумати в Намахвани после того, как протестное движение «Защитники ущелья Риони» организовало масштабные акции в Тбилиси и выдвинуло властям ультиматум – прекратить строительство ГЭС и уволить министра экономики. Акции продолжались три дня, активисты несколько раз перекрывали и создавали пробки в центре Тбилиси, однако правительство отказалось выполнять выдвинутые условия. После этого активисты вернулись в Цхалтубо и намеревались продолжить свои акции возле села Намахвани, чтобы помешать деятельности турецкой компании ENKA по строительству плотины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В самой компании заявляют, что соблюдают мораторий, который правительство установило на возведение плотины ГЭС, до тех пор, пока проект не будет перепроверен, и занимается проведением дороги по периметру стройки.
На прошлой неделе конфликт между правительством и противниками строительства ГЭС стали решать с помощью европейских медиаторов. 12 июня лидеры «Защитников ущелья Риони» провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики с участием заместителя директора Энергетического объединения секретариата Евросоюза и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. В результате девятичасовых переговоров стороны пришли к соглашению.
Согласно договоренности, к пятнице, 18 июня, полиция должна была снять заграждения и обеспечить доступ протестующих к главной дороге. Со своей стороны, «Защитники ущелья Риони» обязались продолжать свой протест так, чтобы не блокировать вход на строительную площадку. Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что условия проекта строительства Намахвани ГЭС будут пересмотрены и станут «более выгодными» для Грузии.
Договоренность достигнута: омбудсмен посетит пансион Ниноцминда на следующей неделе
На следующей неделе Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит пансион для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Такая договоренность была достигнута на встрече омбудсмена с новым руководителем пансиона – епископом Иаковом.
Ранее Ломджария обращалась к Патриархии Грузии с просьбой дать возможность сотрудникам аппарата Народного защитника провести мониторинг пансиона в рамках имеющегося у институции мандата. Уже несколько месяцев омбудсмена в пансион не пускали и теперь, после смены руководства, Ломджария выразила надежду на то, что таких проблем больше не возникнет, передает агентство «Новости-Грузия».
«Это была очень конструктивная встреча, преподобный Иаков был настроен очень позитивно по отношению к институту Народного защитника. Мы договорились, что социальные работники продолжат оценку состояния оставшихся в пансионе детей и события будут развиваться так, как это необходимо для соблюдения лучших интересов детей», - сказала Ломджария журналистам. Омбудсмен подтвердила, что планирует вместе с епископом посетить пансион на следующей неделе.
Преподобный Иаков, в свою очередь, пообещал, что изменения в пансионе будут проведены очень быстро. Он также согласился с тем, что существование подобных крупных учреждений для детей неприемлемо.
«Это очень устаревшая форма. Такие учреждения существовать не должны, поэтому эти изменения и проводятся. Лицензия подобных учреждений действует до 1 апреля 2022 года. Мы думаем, что и до этого срока завершим преобразование. Огромное спасибо за этот ажиотаж. Мы все изменим очень быстро и качественно», - заявил преподобный Иаков.
Ранее новый руководитель пансиона заявлял, что в пансионе будут работать 19 воспитателей вместо 40. Сегодня он подтвердил, что в пансионе останутся только те сотрудники, к которым нет претензий. «С учетом той информации, с которой я ознакомился, не все заслуживают того, чтобы работать в этом пансионе. Это очень сложная работа», - сказал епископ.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после того, как Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в учреждение для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних. Патриархия уже обжаловала это решение суда.
Власти Москвы разрешили отстранять работников за отказ вакцинироваться
Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. Работодатель сможет отстранить сотрудника без выплаты заработной платы, и тогда предпринимателей не будут наказывать за несоблюдение эпидемиологических норм. Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
Ранее он заявлял, что предприниматели Москвы просят власти обеспечить доступ к вакцинации от коронавируса для иностранных сотрудников, занятых на предприятиях в сфере услуг. Как объяснил Миронов, на многих предприятиях в сфере услуг работает значительное количество иностранцев, но доступа к российским вакцинам у них нет.
16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг, транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующие постановления подписали главные санитарные врачи обоих регионов.
До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом), до 15 августа – вторым.
«Пассажиры были в шоке» – драка на рейсе Минск-Тбилиси. ВИДЕО
Пьяный пассажир оскорбил женщину в самолете на рейсе из Минска в Тбилиси и был наказан своими соотечественниками за грубость. Об этом сообщает белорусское издание «Салiдарнасць».
«Все были в шоке», – описали ситуацию пассажиры и отметили, что на воздушном судне были женщины с маленькими детьми.
По словам очевидцев, когда самолет совершил посадку в Тбилиси, мужчину задержали правоохранители.
В МВД Грузии подтвердили, что начали расследование инцидента – по статье 126 Уголовного кодекса (Насилие).
Грузинская служба Радио Свобода при этом пишет, что участники конфликта не являются гражданами Грузии.
Как сообщалось ранее, авиакомпания «Белавиа» почти удвоила количество прямых авиарейсов в Грузию.
Замок ксанских эриставов в Ахалгори передают на баланс югоосетинского Минкультуры
Главная достопримечательность Ахалгори – дворец-замок ксанских эриставов будет передан в ведомственное подчинение Министерства культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как сообщает агентство «Рес», югоосетинским правительством сегодня было утверждено решение о создании нового бюджетного учреждения – «Государственного историко-краеведческого музея».
По словам руководителя югоосетинского Минкультуры Жанны Зассеевой, идея была озвучена главой района. Зассеева говорит, что «музей представляет огромную ценность, там хранятся материалы средневековой истории осетин, которые предстоит еще изучить».
- Власти Грузии потеряли контроль над Ахалгорским районом после российско-грузинской войны 2008 года.
СК Армении заявил о 275 пропавших без вести после войны в Карабахе
После войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны без вести пропали 275 военнослужащих и гражданских лиц. Такие данные на 16 июня привел Следственный комитет Армении.
Накануне бывший президент Армении Серж Саргсян во время встречи с избирателями в Котайкской области обнародовал доклад Фонда страхования военнослужащих, где говорится о 1064 пропавших без вести. Этот документ, по его словам, в апреле был представлен правительству.
В Следственном комитете Армении разъяснили, что появившаяся информация о 1064 пропавших без вести относится к финансовой отчетности о денежной компенсации, выплаченной семьям пропавших после боевых действий военных, что не отражает количество этих граждан, дела по которым находятся в уголовном производстве.
Военная прокуратура Азербайджана 20 апреля сообщала, что всего после объявления перемирия пропавшими без вести среди военнослужащих числятся 386 человек.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Раненного в Абхазии россиянина вертолётом доставили из Сочи в Краснодар
Раненного в Абхазии российского туриста Александра Филояна доставили вертолётом санавиации из Сочи в Краснодар. Как пишет «Инфо24», ему сделали операцию, состояние пострадавшего по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. По информации врачей, у Филояна пока сохраняется опасность потери конечностей.
Второй раненный турист – Тимур Салимгариев – сейчас в стабильном состоянии, он находится в сочинской больнице. Салимгариев говорит, что насчитал в своих ногах 20 отверстий от пуль. Он боится, что не сможет больше ходить.
Накануне, по поручению президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, туристов в сочинской больнице проведал глава абхазского Минздрава здравоохранения Эдуард Бутба. Он сообщил пострадавшему Тимуру Салимгариеву, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь.
Пресс-служба абхазского ведомства приводил слова россиянина, заявившего, что к самой Абхазии у него никаких претензий нет.
«Всё зависит от человеческого фактора, попался такой человек. Мой друг родом из Абхазии, и мы много раз бывали у него в гостях, но никогда таких инцидентов не было», – отметил Салимгариев.
Сегодня же стало известно, что в отношении Дмитрия Пилия, обвиняемого в ранении российских туристов, Сухумской городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 15 августа 2021 года.
- 15 июня в МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о стрельбе в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. По информации ведомства, преступление совершил Дмитрий Пилия, житель села Лыхны 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.
- Пострадавшим была оказана первая помощь в Гагре, а затем их вывезли на территорию России для прохождения лечения.
- Абхазский президент Аслан Бжания провел совещание с силовиками и поручил усилить меры безопасности на туристических объектах.
Навальный о словах Путина на саммите: «Ни слова правды»
В инстаграме оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, от его имени появилась запись с оценкой выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня.
По мнению Навального, Путин "постоянно врёт" и "не говорит ни слова правды".
Оппозиционер в доказательство своего тезиса процитировал две фразы Путина, которые он считает ложью - о себе самом и об основанном им ФБК (признан в России "иностранным агентом", а недавно и запрещённой экстремистской организацией - последнее решение в законную силу пока не вступило). Отвечая на вопросы журналистов, Путин, в частности, сказал, что Навальный "уехал за границу на лечение", чем нарушил правила условного срока, а также что ФБК публиковал рецепты "коктейлей Молотова" (зажигательной смеси). Соратники Навального уже накануне указывали, что оппозиционер не по своей воле выехал в августе 2020 года за границу, а был туда перевезён в состоянии комы после отравления, и что ФБК не публиковал никаких рецептов "коктейлей Молотова" и не призывал к беспорядкам.
Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области - туда его отправил в феврале суд, заменив условный срок по старому уголовному делу на реальный. Правозащитники признали его политзаключённым, а страны Запада призывают его освободить. Его инстаграм продолжает обновляться записями от его имени, хотя и не очень часто.
- И Путин, и Байден на пресс-конференциях после встречи в Женеве подтвердили, что обсуждали тему Навального. О подробностях они не сказали.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг сказал, что американская сторона не ставила вопрос о включении Навального в список на обмен заключёнными.
- Байден, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что гипотетическая смерть Навального в тюрьме будет иметь для России "катастрофические последствия", в первую очередь, пострадает её позиция на международной арене.
Замглавой югоосетинского Минздрава стал «приглашенный специалист» из России
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия назначило на заседании в четверг нового замглавы Минздрава. Как пишет агентство «Рес», им стал приглашенный из России специалист – Александр Приходько.
Своего заместителя представил глава ведомства Сослан Наниев, отметив, что Приходько будет заниматься вопросами цифровизации, организации лекарственного обеспечения по принципу прозрачности, кадровыми вопросами.
Приходько, в свою очередь, отметил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Александр Приходько родился в 1986 году в городе Грозный. Учится в Казанском суворовском военном училище, Военном университете Министерства обороны РФ (специальность: психология), московском «Институте профессиональных инноваций» (Специальность: юриспруденция).
С 2010 года работал в компаниях «Профиконсалтинг», «Йогокава», «Тотал». Приглашенный специалист в НИУ «Высшая школа экономики» (курс лекций «Управление персоналом МВА»).
Югоосетинские власти освободили гражданина Грузии Лашу Хетерели
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Лашу Хетерели, задержанного почти год назад – летом 2020 года.
В югоосетинском КГБ заявили, что «освободили нарушителя границы в связи с истечением срока отбывания наказания». Цхинвальский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил к одному году лишения свободы.
В СГБ Грузии говорят, что Хетерели находился в незаконном заключении, вопрос его освобождения поднимался на встречах в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), а также в ходе Женевских дискуссий.
«Служба государственной безопасности продолжает работать над освобождением других незаконно задержанных граждан Грузии», – заявляют в ведомстве.
Абхазский парламент: заявление посла РФ вызвало недоумение среди депутатов
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия в довольно резкой форме прокомментировал заявление российского посла Алексея Двинянина о привлечении инвестиций.
В ходе видеомоста на тему «Роль России в становлении Абхазии и Южной Осетии» российский дипломат призвал абхазский парламент «не бояться взять на себя ответственность» и поддержать руководство Абхазии в решении вопроса привлечения российских инвестиций. Речь шла, в частности, об энергетической отрасли.
В абхазском парламенте говорят, что заявление Двинянина «вызвало недоумение среди депутатского корпуса».
«Надеемся, что оно не преследовало цели осознанно дискредитировать законодательный орган нашего государства, на протяжении многих лет доказывающий верность идеям независимости», – сказано в заявлении.
Депутаты указывают, что закон «Об электроэнергетике», принятый в 2017 году, «не ограничивает иностранный бизнес от капиталовложений в энергосистему» Абхазии.
«Удивляет другая цитата господина Посла относительно того, что политические проблемы в вопросе привлечения российских инвестиций устранены и есть политическая воля руководства Республики Абхазии решить все вопросы о снятии ограничений. Откровенно говоря, нам ничего неизвестно о проблемах политического характера, препятствующих притоку инвестиций. Уверены, что абхазское законодательство в сфере инвестиционной деятельности полностью отвечает современным требованиям», – сказано в заявлении.
В парламенте говорят, что инвестиционные проекты не должны идти вразрез с интересами многонационального народа Абхазии.
«Представление ситуации, будто причиной отсутствия российских инвестиций является деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, на наш взгляд, в корне неверно и противоречит духу союзничества и стратегического партнерства. Вместе с тем мы всегда с благодарностью говорим о роли Российской Федерации, принявшей в 2008 году решение о признании независимости нашей страны», – говорится в заявлении парламента.
Аксёнов осмотрел затопленную Керчь. За его лодкой плыли трое
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов прибыл в город Керчь, который пострадал от прошедших минувшей ночью сильных дождей.
Аксёнов осмотрел затопленные улицы на моторной лодке.
На видео за лодкой плывут три человека. "Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели МЧС — они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов", - пояснил советник Аксёнова. "Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти", - добавил он.
Однако позже в МЧС заявили РБК, что плывшие за лодкой люди - не спасатели. Это вообще были гражданские люди. "Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксёнова", - сообщили изданию в пресс-службе управления МЧС по Крыму.
Ночью 17 июня улицы Керчи и ряда населенных пунктов восточной части полуострова затопило в результате сильнейшего ливня. В Керчи подтопило более 200 жилых домов, центр города и больница остались без электричества, сообщает ТАСС. В городе введен режим ЧС. Из зоны подтопления уже эвакуировали 40 человек. Эвакуация 126 пациентов горбольницы пока не планируется, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на МЧС региона.
Нона Гаприндашвили получила подарок от Лео Месси
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которой 3 мая исполнилось 80 лет, получила в подарок от аргентинского футболиста Лионеля Месси футболку с его автографом.
Как сообщили в Федерации шахмат Грузии, шестикратный обладатель «Золотого мяча» передал подарок Гаприндашвили через вице-президента ФИДЕ Акакия Иашвили.
Гаприндашвили на протяжении многих лет является фанатом «Барселоны» и
Лео Месси. Футболист узнал об этом через руководство ФИДЕ и решил сделать подарок легендарной спортсменке.
Гаприндашвили говорит, что футболка Месси займет почетное место в коллекции её музея.
Грузия вновь обновила правила въезда в страну для иностранцев
Граждане и резиденты еще десяти стран смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В списке: Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина. На третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет.
Еще одно нововведение касается детей. Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Изменения внесены в постановление правительства №322. Они вступили в силу с 16 июня и были опубликованы в «Законодательном вестнике».
«Это решение стимулирует семейные путешествия в Грузию», – заявила замминистра экономики страны Мариам Квривишвили.
Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.
Границы Грузии открыты и для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
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