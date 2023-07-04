В Москве заявили, что для продления сделки по зерну оснований нет

МИД России заявил, что в Москве не видят оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. В ведомстве отметили, что ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки «продолжала деградировать».

Одновременно в министерстве подчеркнули, что Россия прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в соглашении суда могли выйти из Черного моря до даты истечения соглашения.

3 июля газета Financial Times со ссылкой на свои источники написала, что ради сохранения зерновой сделки ЕС рассматривает возможность подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка - несмотря на то, что этот банк принадлежит российскому государству. Во вторник МИД России назвал идею «заведомо непроходной», указав, что на открытие филиала потребуются долгие месяцы.

В июле прошлого года Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали договор о вывозе украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения портов Черного моря. В первую очередь речь шла о поставке грузов в развивающиеся страны. Срок действия сделки с тех пор несколько раз продлевался.

В мае, когда Москва согласилась на очередное продление договора еще на два месяца, российские власти подчеркивали, что действие соглашения может быть прекращено, если не будут устранены препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Одним из условий в Москве называли переподключение Россельхозбанка к международной системе обработки банковских платежей SWIFT. Этот банк, как и многие другие российские кредитные организации, был отключен от SWIFT в рамках санкций после начала войны в Украине.

В начале июня Украина обвинила Россию в новой приостановке зерновой инициативы. В Киеве утверждали, что российская сторона заблокировала регистрацию судов во всех украинских портах, и назвали эти действия «грубым нарушением» договоренностей.