В Москве журналисты вышли на пикеты против закона об «иноагентах»

В Москве в среду журналисты вышли на одиночные пикеты у здания министерства юстиции, протестуя против закона об «иноагентах».

Корреспонденты Радио Свобода сообщили о задержании Алеси Мароховской - журналистки издания «Важные истории», которую признали «иноагентом»-физическим лицом. Она стояла с плакатом «Нет иноагентов, есть журналисты».

Помимо Мароховской задержаны еще две журналистки - Полина Ужвак и Ирина Долинина. Она также сотрудничают с «Важными историями». До задержаний полицейские проверили у участников акции документы, сообщала «Медиазона».

8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Российские СМИ в этот день запустили акцию «Нет иноагентов, есть журналисты». Ее поддержали более 40 российских изданий, в их числе включенные в список СМИ-«иноагентов» телеканал «Дождь», «Медуза» , «Важные истории», а также The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета» и другие.

В течение дня участники акции сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – «иностранных агентов». Это делалось с целью «показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать», отмечалось со ссылкой на участников акции.

Понятие «СМИ-иноагента» появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не согласилась с этим решением российских властей. Она оспаривает применение законодательства об «иноагентах» в Европейском суде по правам человека.