В Мюнхене открылась конференция. Участвуют Рубио и Зеленский

В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, 13 февраля открылась ежегодная международная конференция по безопасности, в которой традиционно участвуют лидеры и ведущие эксперты стран Запада и других регионов мира. В этом году, как ожидается, одной из ключевых тем конференции, наряду с войной в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке, станут трансатлантические отношения – на фоне наметившихся разногласий между США и большинством стран ЕС по многим вопросам.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время своего выступления на конференции заявил, что основанный на праве миропорядок практически сошел на нет. «Эта конференция проходит под мрачным девизом – «в процессе разрушения», Under Destruction. Это означает, что международный порядок, который был основан на праве и правилах, сейчас разрушается», – передает слова Мерца DW.

Главным признаком разрушения старого миропорядка он назвал российское вторжение в Украину. «Ежедневно совершаются военные преступления. Это самое яркое проявление этой тенденции», – заявил канцлер ФРГ.

Он также объявил, что ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного сдерживания. «Мы делаем это не путем списания НАТО со счетов. Мы делаем это путем создания прочной, самодостаточной европейской опоры в рамках альянса», – сказал Мерц.

Мерц добавил, что членство в НАТО выгодно не только Европе, но и США, и призвал восстановить трансатлантическое доверие. «Даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать самостоятельно. НАТО является не только нашим преимуществом, но и, дорогие американские друзья, вашим конкурентным преимуществом. Давайте вместе восстановим трансатлантическое доверие», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Мюнхен. Он написал в соцсетях о важности поездки. Сегодня ожидаются его встречи с представителями Германии, Зеленский анонсировал и другие двусторонние встречи. В дискуссии на конференции он примет участие в субботу.

В субботу же ожидается выступление госсекретаря США Марко Рубио. Он уже прибыл в Германию.

Перед отлётом госсекретарь заявил, что мир переживает «переломный момент». «Мир меняется очень быстро прямо на наших глазах. Старый мир ушел – честно говоря, это мир, в котором я вырос, – мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, как она выглядит и какова будет наша роль», – сказал Рубио.

Он сообщил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля, когда Зеленский прибудет в Мюнхен, хотя «не уверен на 100 процентов», что встреча состоится.

Поездка Рубио происходит в ситуации, когда Вашингтон и его европейские союзники сталкиваются с углубляющимся взаимным недоверием в вопросах безопасности, торговли и расходятся во взглядах на будущее трансатлантического альянса. Напряженность, как ожидается, будет доминировать и в дискуссиях в Мюнхене.

Одной из главных тем обсуждения на конференции станет война России против Украины, которая вскоре вступит в свой пятый год, а также напряжённость вокруг Ирана . После участия в Мюнхенской конференции Рубио посетит Братиславу и Будапешт, что подчёркивает внимание администрации США к Центральной Европе в период стратегической неопределенности. Правительства Словакии и Венгрии при этом относятся к числу критиков руководства ЕС и его политики по отношению к Украине, оппоненты обвиняют Будапешт и Братиславу в пророссийской позиции. По словам Рубио, он обсудит с лидерами двух стран в том числе возможность их отказа от поставок нефти из России.

В пятницу, в первый день конференции, ожидается выступление в Мюнхене канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.