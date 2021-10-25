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В Набережных Челнах в пятиэтажном доме произошел взрыв
Четверо человек пострадали, 32 эвакуированы после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних 17 и 11 лет, состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести. Несколько человек находятся под завалами, сообщает МЧС России по Татарстану.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования в квартире на четвертом или пятом этаже. Разрушены шесть квартир на двух последних этажа, разлетевшиеся осколки также повредили соседние строения и припаркованные рядом машины. Жильцов пострадавшего дома расселяют.
Следственный комитет возбудил дело об об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Другие новости дня
Жителя Петербурга, воевавшего за «ДНР», приговорили к 22 годам колонии
Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Согласно материалам уголовного дела, Головырцев совершил убийство в феврале 2014 года исходя из «радикальных взглядов» и «неприязни к сотрудникам правоохранительных органов». По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.
В марте 2015 года Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ДПС в Петроградском районе Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГИБДД в Выборгском районе, и оно сработало. При взрыве серьезные ранения получила находившаяся рядом женщина - ей, в частности, оторвало ступню.
СМИ сообщают, что между этими событиями Головырцев успел принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.
- Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года, вскоре после аннексии Россией Крыма. По оценке международных наблюдателей его жертвами стали свыше тринадцати тысяч человек. Украина и страны Запада обвиняют Кремль как в прямом военном участии в конфликте, так и в финансовой поддержке наемников и сепаратистов Донбасса. Российские власти эти обвинения отрицают.
На акции у здания тюрьмы в Рустави требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже»
У здания тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня вечером началась акция протеста – несколько десятков человек требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже».
Все участники акции прибыли прямо к тюрьме на автобусе из Кутаиси. При этом они утверждают, что акция была спонтанной и все они, или члены их семей, являются «жертвами режима Саакашвили», передает агентство «Новости-Грузия».
У участников акции нет с собой плакатов, на месте установлен только микрофон. Прибывшие неохотно отвечали и на вопросы журналистов оппозиционных СМИ, ограничиваясь, в основном, нецензурной бранью в адрес экс-президента. Многие скрывали лица от телекамер.
Один из участников акции, пожилой мужчина, заявил в микрофон, что предлагает экс-президенту «выйти и попросить прощения у народа за все совершенные им преступления». По его словам, «грузинский народ мудрый, и, скорее всего, простит Саакашвили».
Высказывания других участников акции также не отличались последовательностью:
- «Я хочу призвать кутаисцев проголосовать [на выборах мэра] за порядочных людей. Когда власть была в их руках, страна развалилась, рождаемость упала … и еще у них претензии на что-то? Мое требование – пусть они угомонятся».
- «Пусть этого сатану выпустят из тюрьмы и мы спросим с него, пусть его пустят к нам, мы с ним разберемся… Те, кто его поддерживают, даже если это будет мой родственник, я его в дом не впущу, потому что они неправильно воспитаны. Нам все это надоело. Люди должны быть благодарны Бидзине».
- «Наше главное требование, чтобы этих грязных людей [сторонников Саакашвили] выгнали из страны, этого Гварамия, других сектантов… Рядом с Саакашвили должны сидеть Бокерия, Мелия … Они хотят, чтобы в Грузии были «голубые», а нас это не устраивает».
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в эфире своей передачи «Главные акценты» предположил, что для участия в акции возле тюрьмы власти доставили из Кутаиси участников «метадоновой программы», то есть людей с наркотической зависимостью.
«Нам пришлось продать дочь»: массовый голод в Афганистане
Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, – предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, около 22,8 млн человек (это половина населения Афганистана) уже сталкивается с острой нехваткой продуктов, 3,2 млн из них – это дети.
Корреспонденты BBC нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.
«У нас в доме нет ни муки, ни масло. Мы были вынуждены это сделать», – рассказал отец семейства.
Девочку продали за 500 долларов, сообщает BBC. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, ее отдадут покупателю. Он обещал женить ее на своем сыне. Но гарантий, что это правда, нет.
По словам корреспондентов BBC, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. «В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. – Дело близится к катастрофе».
В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение «Талибан» (объявлено в России террористическим и запрещено). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.
Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40% ВВП.
В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.
В сентября на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но ВПП сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это «капля в море».
Актриса Наталья Орейро получила российское гражданство
Актриса Наталья Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел», и ее девятилетний сын Мерлин получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Документы на российский паспорт Орейро подала в 2020 году. По ее словам, предложение поступило от российских дипломатов: «Я так много путешествую и меня столько всего связывает с Россией, что меня спросили, хотела ли бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это большая честь».
Жить в России Орейро не планирует. У нее есть дом в Аргентине, там же учится ее сын. Подачу документов на гражданство она назвала знаком благодарности российским поклонникам.
41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании. Кроме того, она посол доброй воли ЮНЕСКО в Рио-де-ла-Плата (испанском вице-королевстве в Южной Америке, объединяющем территории Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии).
- Среди зарубежных знаменитостей с российским паспортом – французский актер Жерар Депардье, его американский коллега Стивен Сигал, сербский актер Милош Бикович.
Джонсон и Путин провели телефонный разговор перед саммитом по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор. В последние годы, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году, в отношениях между двумя странами сохраняются значительные сложности, заявил заявил журналистам после разговора Борис Джонсон. Как пишет Би-би-си, он ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины.
Лидеры двух стран провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита. Путин выразил сожаление, что не сможет приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России.
Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.
Международная конференция ООН по изменению климата откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для контроля над глобальным потеплением.
Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия, отмечается в публикации Би-би-си.
По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы ответственны за то, чтобы совместно решать наиболее актуальные проблемы, в частности, изменения климата.
Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание «Талибана» (организация запрещена в России) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.
О состоявшемся разговоре сообщило также агентство ТАСС со ссылкой на британские источники.
В Кутаиси молодые люди провели акцию протеста с чемоданами
«Город, сидящий на чемоданах» - акцию-перформанс под таким девизом провела сегодня группа оппозиционно настроенных молодых людей перед зданием мэрии в Кутаиси. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари».
Гражданские активисты принесли с собой чемоданы и пожаловались на тяжелый социальный фон во втором по величине городе Грузии. Они заявляют, что молодежь массово покидает город, так как в Кутаиси нет перспективы получить работу.
На акции устроили фотовыставку 12 проектов, которые власти обещали осуществить в городе, однако, так и не сделали этого. А молодые поэты в знак протеста на акции сожгли свои стихи.
Германия и Польша укрепляют границы на фоне миграционного кризиса
Польша увеличит количество солдат на границе с Беларусью до 10 тысяч, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Европейский Союз считает, что в сложившемся кризисе виноват Александр Лукашенко, который таким образом мстит за введенные против него санкции, сообщает RFE/RL.
Мигранты – в основном это выходцы из Ирана, Сирии, Йемена и Ирана – прибывают в Польшу через Беларусь. Варшава объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.
Ранее Германия отправила сотни полицейских на польскую границу, чтобы помочь соседям справиться с наплывом беженцев. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил газете Bild am Sonntag, что случае необходимости страна усилит поддержку.
В ночь с субботы на воскресенье немецкая полиция задержала вооруженных членов ультраправой группировки «Третий путь» (Der III. Weg). Они намеревались помещать мигрантам, проникшим в страну через Польщу, попасть на территорию Германии.
- Представители ЕС обвиняют Александра Лукашенко в «контрабанде» мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавления инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
- Польша предложила построить стену на своей границе с Беларусью стоимостью 410 миллионов долларов, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Аналогичные меры готова предпринять Латвия, которая также переживает миграционный кризис.
- В этом году в Германию из Польши и Беларуси прибыли 6162 беженцев без документов. Распределение нелегальных мигрантов, проникших в Германию через Беларусь и Польшу, начнется в начале ноября. Если ранее на этой неделе министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер говорил, что у страны нет никаких намерений закрывать границу с Польшей, то в воскресенье не исключил, что контроль на границе будет возобновлен.
Власти Северной Осетии заявили об участившихся суицидах
Правительство Северной Осетии обеспокоено участившимися случаями самоубийства в республике. Согласно информации "Крылья ТВ", только за прошедшую неделю было зафиксировано пять состоявшихся самоубийств и две неудачные попытки. Об этом доложил на аппаратном совещании вице-премьер Ирбек Томаев.
Ранее в Чеченской республике министр информации и печати Ахмед Дудаев обратился к родителям с просьбой проконтролировать детей из-за участившихся случаев самоубийств среди молодых людей в различных регионах России.
В 2016 году (это последние открытые данные ВОЗ такого рода) Россия входила в первую тройку государств с самыми высокими общими показателями самоубийств на душу населения – 26,5 на 100 тысяч человек. По числу мужских суицидов Россия являлась мировым лидером – 48,3 самоубийств каждый год на каждые 100 тысяч мужчин.
Владимир Путин поручил закрыть на ночь рестораны и клубы
Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов запретить работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам (с 23.00 до 6 утра). Кроме того, губернаторам рекомендовано ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от COVID-19, и перевести их на удалённую работу сроком на один месяц. Перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября опубликован на сайте Кремля.
Главам регионов также рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий и ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установят правительство России и местные власти.
Президент России также поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты, "кратно увеличить" охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Первый доклад по этим мерам должен быть представлен президенту до 30 ноября, далее - ежемесячно.
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны. Об этом 20 октября его попросило правительство. Причиной стала четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
В России за последние сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Умерли на утро 25 октября 1069 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.
Caucasus Times обвинили в отсутствии маркировки «СМИ-иноагента»
Роскомнадзор составил протоколы в отношении чешского информационного агентства MEDIUM-ORIENT – учредителя интернет-издания Caucasus Times, обвинив его в нарушении законодательства о "СМИ – иностранных агентах". Об этом Радио Свобода сообщил главный редактор издания Ислам Текушев.
Как говорится в уведомлении о составлении протоколов (текст имеется в распоряжении Радио Свобода), они составлены из-за публикации на сайте сообщений и материалов без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф размером до 500 тысяч рублей на юридическое лицо.
Агентство MEDIUM-ORIENT было внесено в список средств массовой информации, "выполняющих функции иностранного агента", в декабре прошлого года, став одним из первых СМИ – если не считать "Голос Америки", Радио Свобода и его проекты, внесённые в список первыми, – в этом реестре. К 15 октября в перечне числятся уже более 80 СМИ (в том числе столь известные, как "Медуза", "Дождь" и "Медиазона") и физических лиц.
- Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за отсутствие маркировки. В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.
- Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. Корпорация считает предписанную российскими властями маркировку недопустимым вмешательством в редакционную политику. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
- Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, оставаться в России: "Мы отвергаем любые попытки цензурировать нашу работу и заставить замолчать наших журналистов. Мы продолжим служить своей российской аудитории".
Госсовет Татарстана не поддержал переименование должности президента
Госсовет – региональный парламент – Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах федерации", внесённый ранее влиятельными депутатом Госдумы и сенатором. Об этом сообщает Идель.Реалии.
Законопроект, который опирается на недавно принятые поправки к Конституции России, обязывает руководителей регионов страны именоваться главами. Сейчас главами, как правило, именуются руководители республик, а первые лица областей называются губернаторами. Есть и исключения – одно из них Татарстан. Это единственный субъект федерации, руководитель которого по-прежнему именуется президентом.
Как сообщил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отдельные положения законопроекта, который внесли Павел Крашенинников и Андрей Клишас, "противоречат Конституции РФ" как демократического государства. Среди таких положений он упомянул и требование об унификации высших должностей в регионе. Решение не поддерживать законопроект было принято единогласно 82 депутатами.
Татарстан в начале 1990-х годов провозгласил себя суверенной республикой, объединяющейся с Российской Федерацией на договорной основе. Впоследствии Татарстан лишился части полномочий, а его отношения с федеральным центром во многом стали похожими на отношения других субъектов федерации. Однако ряд атрибутов суверенитета остался, среди них и должность президента.
Отказ парламента Татарстана одобрить законопроект вряд ли способен помешать его принятию, поскольку субъекты федерации не имеют права вето.
Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.
Павел Крашенинников ранее уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя. Про Татарстан он не упоминал.
В Украине задержали представителей воров в законе из сухумо-кутаисского клана
На прошедших выходных в ходе спецоперации Службы безопасности Украины, спецподразделений и полиции в Сумской области нейтрализована криминальная группировка, которая координировалась ворами в законе из так называемого сухумо-кутаисского клана. В общей сложности задержаны около 50 человек, сообщается на сайте СБУ.
Участники группировки пытались «распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины», для чего создали разветвленную сеть своих «ячеек».
Обыски и задержания проводились как по области, так и в местах заключения. В ходе обысков правоохранители обнаружили отмычки, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и «долговые» расписки.
Двое задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Трое организаторов группировки подозреваются в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины «Вымогательство», «Установление или распространение преступного воздействия» и «Мошенничество». В отношении других продолжаются следственно-оперативные действия. Большинство участников преступной группы находятся в местах заключения, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- Ранее сообщалось, что между главой абхазского преступного клана Мерабом Джангвеладзе и лидером преступного мира России Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, обострилась борьба за негласный титул обладателя наивысшего положения в преступной иерархии.
Бжания надеется на пятикратное увеличение числа российских туристов в Абхазии
В течение прошлого летнего сезона Абхазию посетили около 1,5 млн туристов из России, но этот показатель можно увеличить в несколько раз. Об этом в эфире российского Первого канала заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.
«Я думаю, что трёх-, пятикратное увеличение в ближайшие 10–15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов», – сказал Бжания.
Он сообщил, что для этого планируется упростить пропускной режим на де-факто границе, а также восстановить воздушное и морское сообщение Абхазии с Россией. По его словам, в 2024 году должно быть возобновлено авиасообщение с рядом российских городов.
Также Бжания считает, что необходимо восстановить движение круизных судов в Абхазию, как это было в советское время.
Абхазский лидер отметил, что интерес граждан России к курортам республики растёт. Многие абхазские гостиницы уже забронированы на новогодние праздники, пишет портал REGNUM.
- Как сообщалось ранее, Аслан Бжания отправился с очередным рабочим визитом в Москву. Он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Митрополит Тихон о Путине: это наша проблема, человек не бессмертен
Один из самых влиятельных людей в РПЦ - митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ называли духовником президента России Владимира Путина, заявил, что Путин достиг такого авторитета, прежде всего на международной арене, что найти ему преемника будет непросто.
"Многие смотрят и говорят: «А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?» Но это и наша проблема, человек не бессмертен" - сказал Тихон в интервью изданию Daily Storm.
По словам митрополита, единственное, что может строить русский народ в государственном строительстве - это монархия. "Единовластие, оно естественно для нашей страны", - подчеркнул Тихон. При этом он сказал, что сам Путин "иронично" относится к тому, что его иногда сравнивают с царём, но серьёзно воспринимает взятый им на себя "крест правителя".
В этом контексте Тихон процитировал монолог Бориса Годунова из трагедии Александра Пушкина, в том числе такие строки:
«…Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу —
Монахиню смиренную... всё я!»
Митрополит назвал Путина "человеком совершенно другого масштаба и уровня во многих отношениях", который "абсолютно себе не принадлежит" и единственная задача которого - "спасать Россию". "Россия была спасена, но еще же задача сохранить, знаете же, у нас на крестике написано «спаси и сохрани». Это все лежит на этих плечах… " - рассуждает Шевкунов о Путине, с которым, по его словам, он иногда встречается даже в 3 часа ночи из-за загруженности президента.
Российскую интеллигенцию деятель РПЦ обвинил в пособничестве разрушительным тенденциям, а общество - в подростковом инфантилизме и неготовности к "созидательному диалогу" с государством. "Это бесконечные сплетники, клеветники, завистники и разрушители, вот это болото страшное" - сказал Шевкунов о людях, которых он назвал "чернью".
- Принятые недавно с согласия самого Путина, правящего страной с конца 1999 года, поправки к конституции предоставляют ему возможность теоретически оставаться президентом до 2036 года. Сам Путин, которому сейчас 69 лет, говорит, что ещё не знает, будет ли баллотироваться на новый срок. В прессе периодически обсуждаются вопросы о "преемниках" президента, однако многие лица из окружения Путина заявляют о его незаменимости. В частности, глава Госдумы Вячеслав Володин заявил буквально: "Нет Путина - нет России".
Сторонники «Грузинской мечты» соберутся в центре Тбилиси 27 октября
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что 27 октября, в 17:00 на площади Свободы в Тбилиси состоится итоговое предвыборное собрание сторонников партии.
По словам Кобахидзе, 27 октября десятки тысяч граждан соберутся, чтобы ещё раз «показать силу грузинского народа, который борется, чтобы окончательно победить зло».
«2 октября нам объявили доверие 47% избирателей, практически каждый второй избиратель, что дает нам новый импульс и ответственность заботиться о благополучии нашей страны и народа в ближайшие три года.
30 октября эту победу нужно довести до конца. Все, кто ценит будущее нашей страны, мир, стабильность и развитие, ждем вас на площади Свободы в среду, 27 октября в 17:00», – заявил Ираклий Кобахидзе.
- 14 октября на площади Свободы прошел митинг сторонников оппозиции – они требовали освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили.
- Второй тур местных выборов пройдет 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (т.н. самоуправляющиеся города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах. По информации Центральной избирательной комиссии, граждане изберут 20 мэров и 42 мажоритарных члена сакребуло.
Путин поздравил Мирзиёева с победой до оглашения итогов выборов
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах и переизбранием на должность президента Узбекистана ещё до официального оглашения предварительных итогов голосования.
Поздравление опубликовано на сайте Кремля. В нём победа Мирзиёева названа убедительной. "Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса", – пишет Путин.
С победой президента Узбекистана поздравил и Александр Лукашенко
При этом никаких данных о результатах состоявшихся в воскресенье выборов к моменту публикации поздравлений опубликовано не было. Появившиеся в интернете сообщения о получении президентом 90 процентов голосов в избиркоме Узбекистана назвали "статистикой, далёкой от истины".
Мирзиёев при этом считался главным фаворитом выборов. Независимые наблюдатели и оппозиция указывают на то, что у него не было сильных конкурентов. Наблюдатели ОБСЕ в своём предварительном заключении по итогам кампании заявили, что на выборах "не было настоящей конкуренции".
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана были объявлены в понедельник после обеда. Согласно данным ЦИК, при явке более 80 процентов избирателей Мирзиёев получил 80,1 процент голосов и был переизбран.
Процент полученных президентом голосов меньше, чем на выборах 2016 года, когда он набрал, по официальным данным, более 88 процентов.
64-летний Мирзиёев позиционирует себя как реформатор. По сравнению с его предшественником на посту президента Исламом Каримовым, он проводит более прагматичную и открытую политику. В частности, страна открылась для иностранных инвестиций, несколько ослаб полицейский и административный надзор, был освобождён ряд политзаключённых.
При этом все рычаги власти в стране по-прежнему сосредоточены в руках президента и его окружения, а реальная политическая конкуренция и свобода СМИ отсутствуют.
- Президента США Джо Байдена Путин поздравил с победой на выборах в прошлом году только в середине декабря, спустя полтора месяца после голосования.
- В 2004 году Путин дважды поздравлял с победой на выборах президента Украины Виктора Януковича, причём в конце концов итоги голосования были признаны недействительными, а в повторном голосовании Янукович проиграл.
Адвокаты Саакашвили заявляют, что экс-президенту нужен реаниматолог
Адвокаты голодающего в тюрьме Михаила Саакашвили заявляют, что ему необходима помощь реаниматолога.
Адвокат Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что один из жизненных показателей в анализах экс-президента упал до критического уровня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Соответственно, в повестке дня встанет незамедлительное оказание медицинской помощи», – сказал Садзаглишвили.
Михаил Саакашвили уже 25-й день голодает в руставской тюрьме. Министерство юстиции, в подчинение которого входит пенитенциарная служба, согласны на госпитализацию экс-президента в больницу Глданской тюрьмы № 18 в Тбилиси. Власти настаивают, что тюремная больница подходит для голодающих заключенных. Между тем сам Саакашвили, его личный врач Николоз Кипшидзе и адвокаты заявляют, что его следует перевести в многопрофильную гражданскую клинику.
Сегодня адвокат вновь заявил о том, что в тюремной больнице нет необходимой для лечения Саакашвили инфраструктуры.
«Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжиться в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. После этого мы увидели оценку Народного защитника, представители которого проверили 18-е учреждение и сделали заключение, которое не отрицает и Минюст, что в 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию», – отметил Садзаглишвили.
Другой адвокат Саакашвили, Бека Басилая считает, что Минюст не исполняет заключение консилиума.
«В соответствии с заключением Минюста, Народный защитник дал рекомендацию, что Саакашвили не должны переводить в тюремную больницу … Это значит одно – государство манипулирует жизнью и здоровьем Михаила Саакашвили, манипулирует его безопасностью», – заявил Басилая журналистам.
Между тем министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявляет, что в заключении консилиума не упоминается гражданская клиника. Он подчеркнул, что если Саакашвили и будет госпитализирован, то только в тюремную больницу.
Отвечая на вопрос вопрос журналиста, соответствует ли тюремная больница стандартам многофункциональной клиники, Рати Брегадзе сказал:
«Вчера мы были в 18-м лечебном учреждении пенитенциарной службы и, как нам сказали врачи, учреждение готово к приему пациента. Если возникнет необходимость в госпитализации заключенного Саакашвили, его переведут в это лечебное учреждение».
- Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
- Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает с первого дня пребывания в тюрьме. В одном из своих писем он сообщил, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием назначенных врачами лекарств.
Глава Минздрава Грузии пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не привилась второй дозой вакцины от COVID-19.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, она заявила о праве человека индивидуально принимать решение относительно «любой медицинской манипуляции».
23 марта текущего года Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
1 июня стало известно, что у Тикарадзе выявили коронавирус. Она переболела COVID-19 в легкой форме.
В августе министр заявила, что не забыла о необходимости вакцинироваться второй дозой вакцины и пообещала сообщить журналистам о второй прививке.
При этом вакцинация препаратом AstraZeneca в Грузии будет приостановлена с 1 ноября текущего года – по причине низкого спроса на препарат.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала введение двух доз вакцины AstraZeneca с интервалом от четырех до двенадцати недель.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 137
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 137.
По информации заместителя директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра Зарины Туаевой, за сутки в «красной зоне» больницы скончались женщины в возрасте 56 и 78 лет.
За сутки в медцентр госпитализировали восемь человек с диагнозом «коронавирус», семеро находятся в палате интенсивной терапии. На амбулаторном лечении находятся 927 человек.
Из проведенных за сутки 280 исследований на коронавирусную инфекцию, выявлено 78 новых случаев заражения.
Ранее югоосетинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. В частности, прекращен учебный процесс, запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Ростовского журналиста объявили в розыск. Он может находиться в Грузии
Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, он подозревается в оправдании нацизма.
«Суть претензий к нему заключается в том, что его подозревают в оправдании нацизма. У него были подобные публикации в Telegram, довольно давно. Сейчас ими заинтересовалась полиция» – рассказал собеседник агентства.
Резник сейчас находится в Грузии, пишет Telegram-канал Readovka.
В 2013 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы, признав его виновным в коммерческом подкупе и публичном оскорблении представителя власти. Позже журналиста приговорили к ещё полутора годам по делу о заведомо ложном доносе. Резник вышел на свободу в октябре 2016 года и продолжил заниматься расследованиями.
По словам журналиста, всего на него было заведено семь уголовных дел, все потерпевшие по ним – это прокуроры, судьи и полицейские. Также он утверждает, что за последний год в отношении него и ещё троих его коллег были написаны 15 заявлений в полицию и прокуратуру, и что все они поступили из Краснодарского края.
- Среди россиян, ранее объявивших о переезде в Грузию - адвокат Иван Павлов, активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина, а также сторонник Навального, бывший глава «Протестного Кузбасса» Лев Гяммер.
Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован в США
Патриарх Константинопольский Варфоломей из-за недомогания госпитализирован в США, сообщило агентство Associated Press.
В сообщении говорится, что 81-летний Варфоломей почувствовал себя плохо во время первого дня рассчитанного на 12 дней визита в США. По совету личного врача, Варфоломея доставили в одну из больниц американской столицы.
Планировалось, что в понедельник он проведёт встречу с президентом США Джо Байденом, отмечает «Интерфакс».
Аслан Бжания вновь отправился в Москву с рабочим визитом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вновь отбыл с рабочим визитом в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Бжания отправился в Москву 1 октября. 3 октября стало известно, что он вернулся в Абхазию и провел совещание, на котором глава абхазского МВД Дмитрий Дбар был отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября.
8 октября Бжания возобновил визит в Москву, встретившись, в частности, с министром обороны России Сергеем Шойгу, представителями «Газпрома», руководителем Росавиации.
Об итогах проведенных в Москве переговоров Аслан Бжания рассказал абхазским журналистам.
В Грузии от коронавируса скончались еще 46 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 46 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9788.
За сутки в стране выявили 1942 новых случая коронавируса. Накануне провели 22 847 тестов: PCR-тестов – 9204, экспресс–тестов на антиген – 13 643.
Выздоровели еще 2507 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 684 337, выздоровевших – 624 688.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,5%, за последние 14 дней составляет 9,05%, за неделю – 9,04%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1877 человек, всего в Грузии использовано 1 950 693 вакцины.
В шести регионах России начались нерабочие дни, в Москве - новые ограничения
С сегодняшнего дня в шести российских регионах — в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае начались нерабочие дни. Они были объявлены региональными властями, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, предоставив регионам возможность на свое усмотрение увеличивать или сокращать этот период в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Во время "нерабочих" дней будет прекращена деятельность всех организаций за исключением предприятий непрерывного цикла. Разрешено работать больницам, аптекам, продуктовым магазинам. Вводится система QR-кодов для посещения общественных мест, таких как торговые центры, фитнес-центры, театры, кинотеатры. Во многих регионах вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей.
В Москве 25 октября вступили в силу новые ограничения. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, предписано соблюдать «домашний режим». Эти ограничения будут действовать в течение четырех месяцев - с 25 октября по 25 февраля 2022 года. Они не распространяются на тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода, а также полностью вакцинированных.
Также в указе Собянина содержится требование к работодателям о переводе на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников.
С 28 октября Москва и Московская область закроются на карантин до 7 ноября.
Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала россиянам ограничить перемещения между регионами. Роспотребнадзор также просит россиян оставаться дома и не планировать поездки во время нерабочих дней.
В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. За последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза. Начиная с 19 октября, в России ежедневно регистрируют больше одной тысячи умерших от коронавирусной инфекции нового типа.
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