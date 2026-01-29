В Национальной комиссии коммуникаций Грузии избрали нового председателя

Члены Национальной комиссии коммуникаций Грузии (ComCom) тайным голосованием единогласно избрали председателем комиссии сроком на три года Гогу Гулордава. В 2016–2020 годах он представлял «Грузинскую мечту» в парламенте 9-го созыва, с 1 июня 2025 года работал директором службы внутреннего аудита в государственной компании «Государственная электросистема Грузии». В то же время (с 1 августа 2023 года) он занимал должность сотрудника службы финансового мониторинга и аудита провластного телеканала «Имеди».

В 2013–2016 годах Гулордава также занимал пост главы администрации Цаленджихского муниципалитета.

В декабре 2025 года парламент 77 голосами, единогласно, утвердил Гогу Гулордава членом ComCom. Членство в комиссии является одной из самых высокооплачиваемых должностей в Грузии, её представители зарабатывают около 200 000 лари в год, что в среднем составляет примерно 16 000 лари в месяц.

Гулордава сменил на новом посту миллионера Кахи Бекаури, который занимал эту должность с 2014 года.

Кахи Бекаури стал членом Национальной комиссии коммуникаций Грузии после прихода к власти «Грузинской мечты». До этого он был директором 9-го канала, принадлежавшего семье основателя правящей партии Бидзине Иванишвили.

В 2023 году Бекаури был избран председателем комиссии на третий трехлетний срок. У Бекаури не было конкурентов.