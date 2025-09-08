В Непале погибли 19 участников протестов против блокировок соцсетей

В Непале при разгоне массовых протестов против блокировки социальных сетей были убиты не менее 19 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщают местные и мировые СМИ. Протесты начались после того, как власти заблокировали в стране в стране 26 социальных сетей и платформ, включая YouTube, Facebook и X, пишет Reuters.

Под запрет, введённый 4 сентября, попали также WhatsApp, Instagram и другие крупные социальные сети и мессенджеры, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок, сообщает «Настоящее Время».

В протестах, среди лозунгов которых была и борьба с коррупцией, приняли участие главным образом молодые люди. По сообщению Bloomberg, в Катманду демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, а полиция применила оружие для разгона протестующих. По словам местного чиновника, некоторые из протестующих, в основном молодые люди, ворвались в здание парламента в Катманду, прорвавшись через заграждения, подожгли машину скорой помощи и бросали предметы в ряды полиции, которые охраняли законодательный орган.

Министр связи Непала Притхви Субба сообщила, что полиция использовала водомёты, дубинки и резиновые пули. Полиция сообщила, что пострадали более 100 человек, не менее 19 погибли. По другим данным, количество раненых составляет более 400 человек.

В нескольких городах страны власти ввели комендантский час: он запрещает любые собрания, митинги, протесты, встречи или сидячие забастовки.

Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак из-за протестов подал заявление об отставке, сообщило издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве. В ООН призвали власти Непала немедленно провести расследование гибели людей.