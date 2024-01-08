В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железной дороге, возможно, диверсия

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях в понедельник произошел взрыв. Предположительно, могло сработать взрывное устройство. Пострадавших нет.

Сообщения о взрыве на нижнетагильской железнодорожной станции Сан-Донато появились в телеграм-каналах. «База» и «112» сообщили, что ЧП могло быть результатом подрыва бомбы и что рядом с его местом было обнаружено еще одно, неразорвавшееся взрывное устройство.

По сведениям «Соты», подорвана была железнодорожная цистерна. Рядом со станцией Сан-Донато располагается нефтебаза.

Позже в Уральской транспортной прокуратуре подтвердили инцидент, назвав произошедшее «хлопком». По утверждению ведомства, взрыва как такового не было, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Проводятся следственные мероприятия, из-за которых приостановлено движение ряда поездов по железнодорожной ветке.