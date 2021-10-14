В Норвегии неизвестный убил нескольких человек. Он стрелял из лука

Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым раньше был запрещён въезд в страну. Об этом сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве .

"Миграционная амнистия" не будет распространяться на тех граждан Узбекистана, решения о депортации которых принимали российские суды.

Помимо этого, стороны договорились о том, что 10 тысяч граждан Узбекистана, планирующие уехать в Россию на работу, смогут оформить патенты на трудовую деятельность до выезда из страны. Это позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будут нести российские работодатели, говорится в сообщении.

Накануне президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что Россия объявила "миграционную амнистию" для 150 тысяч граждан Узбекистана и 150 тысяч граждан Таджикистана. Она распространяется только на тех, кто был выдворен из страны по решению МВД, отметил Коженов.

"Известия" со ссылкой на МВД сообщали, что за первый квартал текущего года из России депортировали 1345 иностранцев. За аналогичный период прошлого года из России выслали 1139 человек.

Российские власти неоднократно говорили, что в стране не хватает трудовых мигрантов. В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Эта проблема обострилась на фоне пандемии и закрытия границ.

В 2020 году, по данным МВД, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое – до шести миллионов трёхсот тысяч человек, притом что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.

В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Министерство сельского хозяйства и "Российские железные дороги" обсуждают запуск так называемых чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.