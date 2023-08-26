В Норвегии убили 40 оленей: Россия требует миллионы за их выпас у себя

Власти Норвегии убили 40 северных оленей из опасений, что они снова будут пастись в России: та требует за это больше 4,5 миллионов долларов.

По данным норвежских властей, в 2023 году 42 оленя пересекли границу и паслись в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области. Россия потребовала за это компенсацию: по 4700 долларов за каждого оленя, перешедшего границу, и единовременную выплату в 4,4 миллиона долларов за все дни их выпаса в заповеднике.

40 оленей уже вернулись домой, где их убили, чтобы они больше не паслись на российской территории, сказали в Норвежском сельскохозяйственном агентстве. Возвращения оставшихся двух ожидают в скором времени.

Чтобы предотвратить переход оленей на территорию России, Норвегия восстанавливает заграждение вдоль границы, которое было поставлено еще в 1954 году. Строительство забора, протяженностью семь километров и стоимостью 348 тысяч долларов, завершится только к октябрю. Процесс осложняется тем, что рабочие должны постоянно находиться на норвежской территории, чтобы не пересечь границу с Россией без визы.