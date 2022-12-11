В Одессе и области 1,5 млн человек остались без электричества после удара дронов

Около 1,5 млн человек в Одессе и области остались без электричества после атаки российских беспилотников в ночь на субботу, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский вечером у субботу охарактеризовал ситуацию как «очень сложную» и признал, что для восстановления электроснабжения понадобится несколько дней.

Российская атака была направлена на энергетические объекты Одесской области. Компания «Укрэнерго» подтвердила, что была повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. Из-за этого город оказался обесточен, электроэнергия подается только на объекты критической инфраструктуры: в больницы, роддома, котельные и насосные станции.

Утром в воскресенье украинские СМИ начали сообщать о постепенном возвращении электричества к потребителям в Одессе и области, однако перебои и аварийные отключения продолжаются. По словам представителя областной военной администрации Сергея Братчука, подача энергии в минимальном объеме будет налажена в ближайшие дни, но полное восстановление энергосетей может занять два-три месяца.

Отключения электричества продолжаются и в других регионах Украины, в том числе в Киеве, оно, как правило, подается по графикам. 10 октября Россия нанесла первый массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины, с тех пор было нанесено еще несколько таких ударов.

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека 7 декабря признал, что Россия наносит ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, включая электростанции и линии электропередач, и считает такие объекты легитимными целями. Украина расценивает бомбежки гражданской инфраструктуры как военные преступления. В частности, по этой причине Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом.

Удар по Одессе был нанесен не крылатыми ракетами, а беспилотниками - судя по всему, поставленными из Ирана. Американские и британские СМИ в последние дни сообщали о расширении российско-иранского сотрудничества в военной сфере - утверждается, что Россия заказала у Ирана новую порцию беспилотников и баллистические ракеты, а сама поставит Тегерану самолеты Су-35. Официально это не подтверждено.