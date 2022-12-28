В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II

В Одессе сотрудники коммунальных служб во вторник начали работы по демонтажу памятника «Основателям Одессы», более известный по своей центральной фигуре как памятник российской императрице Екатерине II.

Как пишут одесские издания, демонтаж начался в среду рано утром с разбора деревянного ограждения вокруг памятника. Площадь, где установлен монумент, перекрыли. Когда непосредственно будут демонтировать памятник, пока неясно, издание «Думская» пишет, что рабочие «присматриваются к локации и прикидывают, как бы провести демонтаж».

Памятник Екатерине II и её сподвижникам – де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут он был в 1900 году по проекту одесского скульптора Юрия Дмитренко. В 1920 году большевики демонтировали монумент, восстановили его в 2007 году при независимой Украине. Памятник вызывал споры, часть жителей Одессы поддерживала установку монумента, другие требовали убрать памятник, утверждая, что он прославляет имперскую политику России. До широкомасштабного российского вторжения в Украину городские власти, однако, отказывались обсуждать этот вопрос.

27 октября на Валдайском форуме Владимир Путин, отвечая на вопрос об Одессе, сказал: «Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города». Однако уже 30 ноября горсовет Одессы поддержал демонтаж памятников российскому военачальнику Александру Суворову и «Основателям Одессы». Ранее в городе состоялось голосование по этому вопросу. Как утверждает мэр Одессы Геннадий Труханов, большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника. К тому моменту памятник несколько раз был облит краской.

После демонтажа скульптурную композицию передадут в музей. Специалисты считают, что фигура императрицы не имеет исторической ценности, поскольку не является оригиналом. Фигуры же фаворитов, отлитые в 1990 году, будут выставлены в Одесском городском музее.

Екатерина II распорядилась основать порт на берегу Чёрного моря, впоследствии названный Одессой, в 1794 году. Традиционно она считается основательницей города. Ряд украинских историков не согласен с такой оценкой, указывая на то, что рядом с местом, где был заложен порт, долгое время находилось поселение Хаджибей.