Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Пострадал Преображенский собор

В ночь на воскресенье российская армия вновь атаковала Одессу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По городу был нанесен массированный ракетный удар. Пострадал в том числе исторический центр города.

Сообщения о первых взрывах поступили около часа ночи. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фотографии в соцсетях. Позднее стали поступать сообщения о взрывах и пожарах в разных частях города.

В результате ракетного удара пострадал Преображенский собор в центре города. Там начался пожар. В соцсетях появились видео последствий атаки.

Россия обстрел пока не комментировала. В последние дни по Одессе и области неоднократно осуществлялись ракетные атаки, главными целями которых называлась портовая инфраструктура.