Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Пострадал Преображенский собор

В ночь на воскресенье российская армия вновь атаковала Одессу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По городу был нанесен массированный ракетный удар. Пострадал в том числе исторический центр города.
Сообщения о первых взрывах поступили около часа ночи. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фотографии в соцсетях. Позднее стали поступать сообщения о взрывах и пожарах в разных частях города.
В результате ракетного удара пострадал Преображенский собор в центре города. Там начался пожар. В соцсетях появились видео последствий атаки.
Россия обстрел пока не комментировала. В последние дни по Одессе и области неоднократно осуществлялись ракетные атаки, главными целями которых называлась портовая инфраструктура.
- Преображенский собор в Одессе – крупнейший православный храм. Он был заложен в 1794 году, сразу после основания города. В 1936 году был взорван большевиками. Восстанавливался с 1999 года на пожертвования. В 2010 году передан Одесской епархии. Тогда его осветил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соборе находится могила князя Михаил Воронцова, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора.
- Атаки на Одессу и окрестности усилились после 17 июля, когда Россия объявила о выходе из так называемой зерновой сделки, обеспечивавшей безопасный коридор для экспорта украинского зерна и других сельхозпродуктов из черноморских портов. Только в порту Черноморска, по сообщению украинских СМИ, было уничтожено около 60 тысяч тонн зерна, готового к отправке.
- Кремль утверждает, что атакует Одесскую область из-за атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.