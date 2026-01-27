Россия нанесла массированный удар по Одессе, погибли два человека, более 20 ранены

Российские войска в ночь на 27 января нанесли массированный удар по Одессе, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Погибли два человека.

По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, пострадали 23 человека. Девять человек госпитализированы, среди них два ребенка (девочки 2013 и 2008 года рождения) и беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь – в состоянии средней тяжести.

Лысак отметил, что самая сложная ситуация в Хаджибейском районе – там разрушена часть жилого дома. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), под завалами могут находиться три человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются, к поискам привлечена кинологическая служба.

По данным ГСЧС, в результате ударов поврежден двухэтажный жилой дом. В еще одном двухэтажном доме разрушены квартиры на втором этаже, в четырехэтажном доме – квартиры со второго по четвертый этажи. В девятиэтажном доме на четвертом и пятом этажах горели квартиры. Жители этих домов эвакуированы в «пункты несокрушимости».

Харьковская область

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером 26 января из-за российской атаки около 80% города Харькова и области оказались без электроэнергии. Он отметил, что повреждения «достаточно серьезные».

«Это была комбинированная атака – ракетные удары и БПЛА. Два человека получили ранения», – добавил Синегубов.

В Индустриальном районе Харькова также повреждены две школы.

Львовская область

Российские военные атаковали объект инфраструктуры в Львовской области. Бродовский городской совет сообщил, что в городе Броды возникло задымление в результате горения нефтепродуктов. Жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу, если в этом нет необходимости.

Донецкая область

Утром 27 января российские военные сбросили три авиабомбы на частный сектор в Славянске. По данным областной прокуратуры, в результате удара был разрушен дом, погибла семейная пара, их 20-летний сын ранен. Кроме того, повреждены пять частных домов.

В ночь на 27 января российские войска атаковали Украину 165 беспилотниками, из них были сбиты 135, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.