В офисе партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» прошел обыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают в коррупции руководителя одной из фракций Верховной рады.

Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.

НАБУ и САП не назвали имя руководителя фракции. Источник проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко, возглавляющей фракцию «Батькивщина».

Тимошенко подтвердила, что более 30 человек пришли в офис партии с обыском, который продолжался всю ночь. «Ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, документы парламента и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации», – написала она на своей странице в фейсбуке. Политик отрицает обвинения.