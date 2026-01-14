В офисе партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» прошел обыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают в коррупции руководителя одной из фракций Верховной рады.
Утверждается, что речь идет о предложениях неправомерной выгоды ряду депутатов других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.
НАБУ и САП не назвали имя руководителя фракции. Источник проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко, возглавляющей фракцию «Батькивщина».
Тимошенко подтвердила, что более 30 человек пришли в офис партии с обыском, который продолжался всю ночь. «Ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, документы парламента и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации», – написала она на своей странице в фейсбуке. Политик отрицает обвинения.
- В конце декабря 2025 года НАБУ и САП сообщили, что разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие депутаты Украины, которые «на систематической основе получали незаконную выгоду за голосование в Верховной раде Украины». В САП утверждают, что сумма выгоды определялась «показателем эффективности голосований» и составляла от 2 тысяч до 20 тысяч долларов. По делу проходят пять депутатов, им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.