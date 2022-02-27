В офисе Зеленского обратились к солдатам армии России 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.

«Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза.

Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС запретит трансляцию российского телеканала RT, новостного агентства Sputnik и их филиалов. В Брюсселе подчеркивают, что решение принято для того, чтобы эти СМИ больше не смогли «распространять ложь, дезинформацию и пытаться внести раскол в Союз». Как сказала Урсула фон дер Ляйен, сейчас Еврокомиссия разрабатывает инструменты для запрета работы этих редакций.

Она рассказала и о других санкциях против России за ее вооруженное вторжение в Украину. Решение предусматривают, среди прочего, реализацию плана ЕС по финансированию закупок и поставок Украине оружия и разного оборудования. «Впервые за все время Евросоюз профинансирует и поставит вооружения стране, подвергшейся атаке», - подчеркнула фон дер Ляйен, назвав вводимые меры «переломным моментом».

Дополнительные санкции Брюссель вводит в отношении Беларуси. Они затронут, в частности, белорусский экспорт. «Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали», - заявила в воскресенье глава Еврокомиссии. Она отметила, что дополнительно под санкции подпадут те граждане Беларуси, которые, по данным ЕС, помогают России в операции в Украине.

Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» – однако неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.

Представители стран Запада резко критикуют действия Москвы и расширяют против нее санкционный режим. При этом западные союзники заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.

О самостоятельном решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов ранее объявили многие европейские страны. Среди последних об этом сообщили Финляндия и Бельгия. Россия отвечает зеркально.

Объявленные в ночь на субботу санкции Евросоюза предусматривают запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.

Агентство «Интерфакс» вечером 27 февраля со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот» сообщило, что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании «Победа». Источник отметил, что один из самолетов «Победы» европейский лизингодатель в воскресенье арестовал в аэропорту Стамбула.