В олимпийском Токио за сутки более 4000 новых случаев заражения COVID-19

Два десятка новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки у людей, связанных с проведением Олимпийских игр в Токио. Организаторы соревнований сообщили об этом в субботу, 31 июля.

Общее число инфицированных в связи с Олимпиадой в Токио - 246. Более половины из них граждане Японии.

Соревнования в Токио сопровождаются акция протеста. Горожане связывают рост числа инфицированных в последние недели с подготовкой и проведением Олимпийских игр.

Правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее, в Токио за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых случаев заражения. Как отмечает «Немецкая волна», это самый высокий показатель с момента проникновения инфекции в Японию.