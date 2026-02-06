В Омане прошли непрямые переговоры США и Ирана

В султанате Оман в пятницу прошли переговоры между представителями США и Ирана - на фоне резкого обострения отношений между двумя странами, которые оказались на грани вооружённого противостояния.

Делегации сторон не вели прямые переговоры. Сообщается, что иранские представители во главе с руководителем МИД исламской республики Аббасом Арагчи передали своё видение оманской стороне, которая выступает в роли посредника. Оман довёл иранскую позицию до представителей США. Как пишет иранское агентство Mehr, переговоры продолжилсь в непрямом формате - представители Омана в качестве посредников взаимодействовали с обеими делегациями.

Днём в пятницу было объявлено о завершении нынешнего этапа переговоров. Ожидается, что они будут продолжены.

Перед началом переговоров представители США заявляли, что хотели бы поднять вопрос не только о ядерной, но и о ракетной программе Ирана, о поддержке Тегераном военизированных группировок в регионе и о подавлении массовых протестов в прошлом месяце. Иранские представители заявляли, что не намерены обсуждать ракетную программу. Они также выражали скепсис относительно возможности согласиться с требованием Вашингтона и отказаться от обогащения урана.

Арагчи после переговоров заявил, что они были сосредоточены на вопросе о ядерной программе.



С американской стороны в Оман приехали спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

После масштабных протестов в Иране в конце прошлого и начале нынешнего года президент США Дональд Трамп распорядился увеличить военное присутствие в регионе, а также прямо пригрозил нанести удары по Ирану, призвав Тегеран согласиться на ядерную сделку, которая предусматривала бы отказ от обогащения урана. В Иране выразили готовность к переговорам и подтвердили, что не стремятся к обладанию ядерным оружием, но при этом отвергли ряд требований США.