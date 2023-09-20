ООН 20 сентября провела заседание Совета безопасности по ситуации в Украине. В нем участвовали украинский президент Владимир Зеленский, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и канцлер Германии Олаф Шольц. Это первая с начала полномасштабного российского вторжения встреча с участием высшего руководства Украины и России. Выступления друг друга они тем не менее не слушали.

Постоянный представитель России в организации Владимир Небензя возражал против выступления Зеленского в начале заседания. Председательствующий премьер-министр Албании Эди Рама ответил, что, если Москва не хочет президента Украины на заседаниях Совбеза, она должна прекратить войну.

Зеленский заявил, что страны мира не могут больше доверять ООН в связи с неспособностью организации решать конфликты. «Защищают здесь в основном убийц, а не жертв», – заявил он (цитаты даны по официальному переводу трансляции).

По его словам, Москва занимает место в Совете безопасности незаконно и получает за счет этого привилегию права вето на все решения организации. «Идет 574 день войны в Украине, – сказал он. – Это 574 причины поменять что-то в организации».

Он считает, что организация нуждается в реформе. Совет безопасности, по его словам, нуждается в расширении, а у стран должно появиться право преодоления права вето существующих постоянных членов. Новыми постоянными членами он предложил Африканский союз, Японию, Германию и Индию.

Зеленский заявил о необходимости вывести российские войска с территории Украины по состоянию на границы 1991 года. «Только выполнение этих условий обеспечит прекращение огня», – заявил он.

Председательствующий Рама поблагодарил Зеленского за выступление. Он заявил, что еще недавно «невозможно было представить», чтобы член Совета безопасности «начал неспровоцированную войну». По его словам, она угрожает Европе и всему миру. «Будет постыдным для нашей организации, если мы не сможем четко сказать, кто агрессор, а кто жертва агрессии», – заявил он.

«Сначала была Грузия, я промолчал. Потом была Абхазия и Южная Осетия, и я промолчал. Потом был Крым, потом Украина, и мне нечего осталось сказать», – сказал Рама. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Раму за «нравственную ясность».

Глава российского МИД Сергей Лавров в своем выступлении обвинил в войне в Украине страны Запада. Согласно его заявлению, возвращение Украины в границы 1991 года угрожает «истреблением, как юридическим, так и физическим» населению территорий, об аннексии которых заявляла Москва, в частности, Крыма и Донбасса. «В риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: вторжение, агрессия, аннексия», - заявил он, обвинив западных членов Совета в неисполнении принятых резолюций.