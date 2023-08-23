В Пентагоне сочли возможным обучение в США пилотов F-16 для Украины

Министерство обороны США допустило возможность обучения украинских военных полетам на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов. Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сказал об этом во вторник, сообщила Русская служба «Голоса Америки».

«Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части США, если в Европе будет достигнут объем загрузки», - заявил представитель Пентагона, уточнив, что у него пока что нет возможности назвать на каких именно базах могли бы проходить обучение украинские военнослужащие.