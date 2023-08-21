Беспилотники вновь атакуют Москву – число дронов, долетающих до российской столицы, растет, ударам подвергаются и другие регионы. Причем, если налеты на Москву носят скорее психологический характер, то успешный удар по военному аэродрому в Новгородской области проредил и без того немногочисленный парк российской стратегической авиации. Украина, напротив, наращивает авиационный потенциал. Визит президента Зеленского в Нидерланды и Данию завершился обещаниями передать Киеву десятки истребителей F-16. Причем первые самолеты могут оказаться в Украине уже в этом году.

Украина усиливает психологическое давление – Москва в очередной раз подверглась атаке беспилотников. Минобороны России утверждает, что утром 21 августа были нейтрализованы два дрона. Первый упал около села Покровское в Рузском районе, второй – в Истринском районе Подмосковья. Это уже вторая атака за последние четыре дня. В минувшую пятницу еще один беспилотник упал на Краснопресненской набережной российской столицы. Нынешнее появление дронов в московском небе взволновало одно из главных лиц российской пропаганды – главного редактора канала RT Маргариту Симоньян:

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений».

В эти выходные дроны прилетали и в другие регионы России – Курскую, Белгородскую и Ростовскую области. В Курске серьезные повреждения получил центральный вокзал. Пять человек пострадали, частично разрушены зал ожидания, крыша, фасад и одна из платформ, подтверждали опубликованные фото. Однако самым чувствительным для Москвы оказался удар по военному аэродрому Сольцы в Новгородской области. В результате атаки был уничтожен по меньшей мере один стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и еще один серьезно поврежден. Эти самолеты Россия использует для атак сверхзвуковыми ракетами по украинским городам и инфраструктуре. При этом потеря подобных самолетов для Москвы – в числе безвозвратных. Россия, по словам экспертов, технически больше не может производить подобные стратегические ракетоносцы.

А вот у Украины в отношении усиления авиации наметился определенный прогресс. Президент Владимир Зеленский явно доволен визитами в Нидерланды и Данию. Голландский премьер-министр Марк Рютте пообещал украинскому лидеру передать Киеву четыре десятка самолетов F-16 – как только украинские пилоты закончат обучение:

«Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, как только будут выполнены условия для такой передачи. Сейчас мы прорабатываем возможность поставки всех самолетов, которые есть у нас на складах. Точное количество я не могу вам назвать, но мы работаем исходя из того, что на данный момент у нас в стране на складе еще 42 единицы».

Зеленский не стал скрывать удовлетворения. Предстоящая передача Украине боевых самолетов для Киева – важная дипломатическая победа. Вероятное получение же нескольких десятков подобных машин, считают военные эксперты, может если не переломить ход войны, то установить паритет с Россией в небе, что существенно снизит возможности Москвы наносить безнаказанные удары по украинским городам и инфраструктуре.

«F-16 – это еще один шаг к совершенствованию ПВО Украины. Это самолеты, которые будут использоваться для того, чтобы максимально удерживать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Вместе с Марком мы согласовали определенное количество F-16, которые будут переданы Украине после подготовки пилотов и инженеров. Я не могу вам назвать конкретное число наших украинских пилотов, потому что не хочу портить России сюрприз, который мы им подготовим через какое-то время».

То, что в Москве всерьез опасаются того, что Украина постепенно получает технологическое преимущество, косвенно подтверждают участившиеся пространные комментарии главного кремлевского «ястреба», зампреда российского Совбеза. Дмитрий Медведев призывает к полному уничтожению Украины. Альтернатива, по мнению бывшего президента, будет печальной для самой России.

«Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее, так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия – так тому и быть. У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому. Поэтому только так – полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьемся».

Впрочем, несмотря на прогнозируемую Кремлем усталость Запада и действительно существующий скептицизм относительно результатов украинского наступления, действия союзников Киева пока лишь подтверждают заявления Европы и США о том, что поддержка Украины сохранится до ее победы.

«Сегодня мы объявили, что передадим Украине 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы являемся первой страной, взявшей на себя твердое и конкретное обязательство по безвозмездной передаче истребителей. И, надеюсь, другие последуют этому примеру. Мы видели сегодня, что более 70 человек из Украины сейчас находятся на нашей авиабазе и готовятся к тренировкам. Это решение о защите Украины. Надеюсь, к Новому году первая группа самолетов вылетит из Дании в Украину», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Владимир Зеленский, со своей стороны, выразил надежду, что в сторону Украины полетят не только датские и голландские самолеты. По словам президента, в данный момент Киев приближается к тому, чтобы шведские истребители «Грипен» также появились в украинском небе:

«Дорогие друзья, сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну. Но не только это главное. Главное, что мы доказываем своей победой, нашим сотрудничеством то, что вы доказываете, поддерживая Украину, – вместе мы доказываем, что жизнь имеет ценность, что люди имеют значение, свобода имеет значение, Европа имеет значение».

Несмотря на то, что украинское наступление пока не привело к прорыву фронта, военные эксперты отмечают: последние сводки говорят о том, что ВСУ выигрывают у российской армии контрбатарейную борьбу, постепенно продавливая ее оборону. Недавние сообщения о взятии ряда населенных пунктов говорят о том, что украинские военные сумели добраться до основных укреплений противника. Если узловые пункты российской оборонительной линии будут взяты, то фронт может посыпаться. К слову, об этом говорят и некоторые российские провоенные блогеры. Пока ведомство Сергея Шойгу рапортует о том, что его подразделения успешно отбивают все атаки или перегруппировываются «на более выгодные позиции», ВСУ медленно, но настойчиво расширяют плацдармы для прорыва.

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