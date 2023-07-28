В первом полугодии поток россиян в Таиланд вырос на 1000%

За первое полугодие этого года Таиланд посетили на 1000% больше россиян, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на таиландское Министерство туризма и спорта.

По данным ведомства, за шесть месяцев в Таиланд прилетели почти 791,6 тысячи граждан России. При этом около половины из них посетили страну в январе и феврале. Кратный рост произошёл за счёт возобновления прямого авиасообщения с Таиландом, сообщало Минэкономики России.

Также россияне активно покупают недвижимость в Таиланде. В прошлом году в стране на 82% выросли продажи вилл – до 338, почти половину из них купили россияне. В фирме по недвижимости на Пхукете сообщили, что от сдачи виллы в аренду можно получить высокий доход, а «многие просто хотят жить в красивом месте».

В компании, специализирующейся на элитной недвижимости, описали «типичного российского покупателя в Таиланде» как предпринимателя в возрасте около 35 лет из восточных регионов России. Однако интерес к таиландской недвижимости растёт и у инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга.