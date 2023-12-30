В Петербурге появилась мемориальная табличка на офисе Пригожина

На здании, где располагался офис ныне покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге, появилась мемориальная доска в память о Пригожине. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Оно также публикует фото таблички.

«В этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович» – гласит текст на табличке.

По всей видимости, установка мемориальной доски не согласована с городскими властями.

Как отмечает «Фонтанка», ранее с предложением установки таблички в память о Пригожине в городской комитет по культуре обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако власти отказали, сославшись на то, что здание – объект культурного наследия и разрешение должен давать Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Нет информации о том, что такое разрешение было дано.

Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года в результате катастрофы частного самолета над Тверской областью. Двумя месяцами раньше отряды ЧВК «Вагнер» под его руководством попытались устроить вооруженный мятеж. Официально причины катастрофы неизвестны, президент Владимир Путин утверждал, что, по данным следствия, на борту были взорваны ручные гранаты.

Известно, что Пригожин открыто конфликтовал с петербургским губернатором Александром Бегловым. Похороны Пригожина, имевшего звание Героя России, прошли непублично, без полагающихся в таких случаях государственных почестей.