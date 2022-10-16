Новости
В Подмосковье неизвестный поджег военный комиссариат
В подмосковном городе Щёлково подожгли военный комиссариат, сообщает «База».
Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно здания. В результате в одном из кабинетов на первом этаже произошёл пожар.
Как отмечает «База», это уже вторая попытка поджога Щёлковского военкомата. В мае неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в соседнее здание этого же военного комиссариата. В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив.
С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации 21 сентября их число возросло.
Другие новости дня
Китай и Египет призвали своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Украине призвало своих граждан усилить меры безопасности и эвакуироваться, учитывая «напряженную ситуацию с безопасностью в Украине». Посольство предлагает помощь в организации эвакуации. Об этом сообщает китайское официальное англоязычное издание Global Times.
Посольство Египта в Киеве также призвало своих граждан покинуть Украину «как можно скорее», пишет Egypt Today. Рекомендуется сделать это, используя имеющиеся наземные маршруты в соседние страны. Посольство также призвало граждан проявлять максимальную осторожность и избегать «опасных зон».
Врач «Нью Хоспиталс»: Подросток, пострадавшего в парке Ваке, возможно, сегодня будет выписан
«Состояние Лазаре абсолютно удовлетворительное, возможно, в течение дня мы выпишем его домой», - сообщил заведующий детским отделением «Нью Хоспиталс» Давид Цибадзе.
Как отметил врач, решение о выписке пациента будет принято после консультаций, пишет Общественный вещатель.
«Период, который был связан с различными рисками, уже прошел. После определенных исследований и консультаций мы примем решение о выписке на дом… Сегодня, наверное, отпустим его домой», - сказал врач.
В Донецке обстреляли здание городской администрации
Утром 16 октября в Донецке обстреляли здание городской администрации. По утверждению властей так называемой «ДНР», здание подверглось обстрелу с украинской стороны из установок HIMARS.
По предварительным данным, пострадали два мирных жителя.
CNN: Иран отрицает поставки России дронов-камикадзе
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в воскресенье в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне в Украине. Его слова передает CNN. Незадолго до этого американская и киевская разведки утверждали, что российская сторона использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские территории.
Амир-Абдоллахиян заявил, по сути, о нейтралитете Ирана. «Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене», - сказал он.
Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки (Shahed-136), и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400).
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. В сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Иран и Россия поставки беспилотников для российской армии отрицали.
В Тегеране произошел пожар в тюрьме для политзаключенных и иностранцев
Ночью с субботы на воскресенье произошел крупный пожар в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключенные и диссиденты. Причина пожара неизвестна. Иранские СМИ сообщают, что ситуация под контролем. Однако на видео, которые в соцсетях публикуют очевидцы, слышны не только сирены пожарной тревоги, но и выстрелы.
Тегеранская тюрьма Эвин известна тем, что именно там содержатся задержанные по политическим мотивам: гражданские активисты, журналисты, а также иностранные граждане.
Подконтрольные иранским властям журналисты сообщили, что пожар произошел в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму. Они подчеркнули, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Также они сообщили о восьми пострадавших.
На некоторых фото, опубликованных в соцсетях, видно, что заключенные вышли на крышу тюрьмы, спасаясь от пожара. Также сообщается, что к зданию тюрьмы отправлены не только пожарные, но и полицейский спецназ.
Тегеранская тюрьма Эвин неоднократно упоминалась в докладах ООН и правозащитных организаций как место насильственного удержания политических активистов и иностранцев, обвиняемых иранскими властями в шпионаже. Также сообщалось о жестоком обращении с заключенными в этой тюрьме.
- Начиная с сентября в Иране проходят демонстрации протеста против диктатуры нынешнего лидера, аятоллы Али Хаменеи. В столкновениях с полицией погибли не менее 144 человек, включая 23 детей. Сотни иранцев задержаны, многие из них были помещены в тюрьму Эвин.
- Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства.
Минобороны РФ сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области
Минобороны России сообщило о теракте на военном полигоне в Белгородской области, в результате которого 15 человек были ранены, 11 человек – погибли.
По данным ведомства, стрельба произошла во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые решили отправиться на войну в Украине. Двое нападавших были убиты.
SOTA утверждает, что стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Там расположен лагерь, в котором, в частности, находятся более 100 мобилизованных из Брянской области, которые отказывались ехать на войну в Украину. По данным Mash, в результате стрельбы погибли добровольцы из Брянской области.
Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины
Илон Маск заявил, что его компания SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом предприниматель написал в твиттере.
«Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал Маск.
По данным CNN, в сентябре компания SpaceX отправила Министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя.
В начале октября Маск заявил, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов. Позднее он написал в твиттере, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц.
Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение ЕС на восток
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов в члены ЕС и признании европейской перспективы Грузии. Об этом Шольц заявил, выступая на международном конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Берлине.
«Я рад, что в июне мы единогласно дали согласие Украине, Молдове и, в перспективе, Грузии, конечно же, место западнобалканских стран тоже с нами, в свободной и демократической Европе», - приводит слова канцлера Общественный вещатель Грузии.
Он указал, что является сторонником расширения ЕС «на восток», поскольку «Евросоюз, состоящий из 27, 30 или 36 стран с более чем 500 миллионами граждан, сможет лучше защитить себя с глобальной точки зрения».
При этом Шольц указал, что ЕС сможет принять новых членов «только в том случае, если он сохранит импульс европейского углубления» и будет «адаптирован к большому расширению». В свою очередь страны-кандидаты «должны удовлетворять критериям».
«Сегодня, когда Россия пытается насильственно изменить границы между свободой и автократией, наш голос народов Европы должен быть слышен по всей Европе - от Средиземного до Северного морей, от Лиссабона до Тбилиси и за ее пределами. Вместе мы должны заложить фундамент свободной, безопасной и демократической Европы», - сказал Шольц.
«Важные истории»: московские парковки готовят под бомбоубежища
Жителей нескольких московских домов попросили освободить парковки от автомобилей и личных вещей, так как их будут оборудовать под бомбоубежища. Об этом сообщает издание «Важные истории».
Житель одного из домов в ТСЖ «Кутузовский 23» рассказал изданию, что главу ТСЖ вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ. По словам другого собеседника «Важных историй», глава ТСЖ в домовом чате сообщил, что на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.
На дверях домов московского ТСЖ «Атом» появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». В объявлении сказано, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.
Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны». После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.
В Кабардино-Балкарии потребовали остановить мобилизацию из-за угрозы генофонду
Правозащитники Кабардино-Балкарии обратились к местным властям с открытым требованием остановить мобилизацию в регионе и не привлекать к ответственности женщин, задержанных в Нальчике во время протеста против призыва на войну.
Авторы обращения также требуют «проверить факты, когда дети представителей всех органов власти не попадают в списки мобилизуемых». Сам призыв на войну из Кабардино-Балкарии, по мнению подписантов обращения, «может привести к серьезным и невосполнимым потерям национального генофонда».
Письмо подписали председатель кабардино-балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель отделения Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель координационного Совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, общественный деятель Алик Шашев, правозащитница Ольга Бегретова-Эфендиева.
Как заявил Хатажуков сайту Кавказ.Реалии, в ближайшие дни обращение подпишут еще несколько республиканских правозащитных организаций и общественных деятелей.
«Мне трудно сказать, какой будет реакция власти на это обращение. Мы считаем, что были обязаны высказать свою позицию. Глава республики – гарант Конституции Кабардино-Балкарии, считаем, что он должен обратить внимание на эти проблемы», – сказал Хатажуков.
Он добавил, что присутствовал на акции протеста в Нальчике, и что она была организована в формате встречи с представителями органов власти. Правозащитники требуют отменить штрафы по административным делам в отношении участников протеста.
- В городской суд Нальчика поступило порядка 20 протоколов в отношении участников протестных акций против мобилизации. Они составлены сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях – за «дискредитацию» армии, нарушение порядка проведения митинга и за неповиновение полицейским. Часть дел уже рассмотрена.
- В суд Махачкалы с 27 по 29 сентября поступило 279 административных дел, связанных с прошедшими 25 и 26 сентября массовыми протестами против мобилизации.
В Херсоне убит главный дирижер музыкально-драматического театра
Министерство культуры Украины подтвердило гибель главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко. Ведомство утверждает, что его застрелили российские военные.
Как ранее сообщали местные СМИ, Керпатенко категорически отказался принимать участие в концерте 1 октября, который организовали представители оккупационной администрации в честь Международного дня музыки.
Журналистка Елена Ванина написала в фейсбуке, что в ответ военные пригрозили Керпатенко: «Мы к тебе еще придем». Коллеги музыканта сообщали, что он перестал выходить на связь еще в сентябре.
С 2000 года Керпатенко работал в Херсонской областной филармонии, в 2004 году стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Керпатенко открыто выражал свою гражданскую позицию и отказался уезжать из оккупированного Херсона.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится в оккупации. В начале июля сообщалось, что российские военные похитили в регионе 457 человек. Среди них были чиновники, мэры и священники.
- 30 сентября в Кремле был подписан договор о вхождении четырех оккупированных украинских территорий в состав России. Это решение не признано ни одной страной мира.
Поврежденный участок нефтепровода «Дружба» восстановлен
Технические служба польского оператора PERN полностью восстановили работоспособность участка нефтепровода «Дружба», на котором ранее произошла утечка. Об этом говорится в сообщении компании.
В PERN заявили, что прокачка нефти по этой ветке трубопровода возобновлена. Причины возникновения утечки выясняются.
Утечка нефти на участке нефтепровода «Дружба» произошла в ночь с 11 на 12 октября. PERN сообщил, что была повреждена одна из двух веток нефтепровода, ведущая в Германию. Вторая ветка, по которой нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию, продолжила работать в штатном режиме.
Вечером 12 октября компания PERN сообщила, что техники установили место утечки нефти из трубопровода «Дружба», и что признаков вмешательства третьих лиц нет.
- В ночь на 26 сентября произошли утечки в газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Полиция Швеции подтвердила версию о том, что утечки на газопроводах произошли в результате взрывов. При этом в полиции подчеркнули, что расследование продолжается и виновных еще только предстоит установить.
- Нефтепровод «Дружба», построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию, Словакию и ФРГ.
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину
Тело грузинского бойца Эдишера Кварацхелия, погибшего в Украине, доставили на родину. В Тбилисском международном аэропорту находились члены семьи и близкие воина, передает Общественный вещатель Грузии.
Эдишер Кварацхелия погиб 10 октября.
В результате отражения военной агрессии России против Украины уже погибли 20 грузинских бойцов.
В Тбилиси сегодня прощались с 13-летней девочкой, погибшей от удара током в фонтане парка Ваке
В Тбилиси сегодня прощались с 13-летней Маритой Мепаришвили, погибшей от удара током в фонтане парка Ваке, сообщает агентство «Новости-Грузия». На гражданской панихиде в храме Пресвятой Троицы присутствовали сотни людей – близкие семьи, друзья девочки, учителя, депутаты парламента Грузии, члены сакребуло (муниципального совета) Тбилиси.
Соболезнования родителям лично выразили столичный мэр Каха Каладзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Каких-либо комментариев для СМИ они не делали.
От оценок сегодня воздерживались и оппозиционные политики, хотя ранее они прямо высказывали свою позицию, заявляя, что произошедшее стало следствием коррупционных сделок, а Каладзе должен понести политическую ответственность и уйти в отставку.
«Это не то место, где следует высказывать мое мнение. Стараюсь не сказать что-то лишнее журналистам. Одно хочу сказать обязательно – берегите наших детей, берегите себя. Сегодня такое время, когда об этом обязательно нужно помнить. Берегите друг друга», - сказал на панихиде журналистам оперный певец Паата Бурчуладзе.
Школьные педагоги сегодня отзывались о Марите, как о «воспитанной, улыбчивой и спокойной» девочке. Друзья вспоминали, как «добрую и красивую».
Марита занималась теннисом и, по словам наставников, подавала большие надежды. После выноса тела из Троицкой церкви в Ваке, прощание с девочкой продолжилось на территории корта у парка «Мзиури». Как отметил вице-президент Федерации тенниса Грузии Александр Метревели, после уроков большую часть своего времени Марита проводил именно здесь. Гроб с телом собравшиеся на корте провожали овациями.
Мариту Мапаришвили похоронили на Сабурталинском кладбище.
- Трагедия произошла в парке Ваке 13 октября. Трех детей ударило током, когда они доставали мяч из фонтана, который включили днем ранее после продолжительного ремонта. Всех трех в бессознательном состоянии вытащил из воды садовник Дэви Мезурнишвили. При поступлении в больницу врачи констатировали, что 13-летняя Марита Мапаришвили скончалась от остановки сердца.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал «жесткое реагирование» на случившееся. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».
- До сих пор полиции не удалось установить ответственных. Следствие продолжается.
В Севастополе и в Белгородской области сработали ПВО
В аннексированном Россией Севастополе днем 15 октября сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные жители.
Пророссийский губернатор города Михаил Развожаев заявил, что ПВО в Казачьей Бухте работает в тренировочном режиме, и попросил сохранять спокойствие.
Позже появились сообщения о работе ПВО в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попала нефтебаза в районе села Разумное, там возник пожар, который уже начали тушить.
Задержанный в Норвегии россиянин с дронами оказался фотографом
Гражданином России, которого суд в норвежской провинции Финнмарк арестовал на две недели, оказался фотограф Виталий Рустанович. Об этом сообщили его друзья и коллеги.
Россиянина задержали 11 октября на пограничном пункте Стурскуг с двумя беспилотниками и электронными носителями, писали Verdens Gang и Reuters. Технику изъяли, чтобы следствие могло изучить архив материалов (четыре терабайта изображений и видео).
По словам местного адвоката, полиция проверяет, не летали ли беспилотники в местах, где они запрещены. Ранее сообщалось, что задержанный вину не признает и ссылается на то, что не знал о запрете на полеты дронов. Он был в Норвегии по туристической визе, делал фотографии в личных целях и уже был на пути домой.
- После начала полномасштабной войны в Украине Норвегия запретила россиянам использовать беспилотники на своей территории. За последнее время технику неоднократно замечали рядом с объектами энергетической инфраструктуры Норвегии и Дании, в том числе над газоперерабатывающими заводами и нефтяными платформами.
В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек
Не менее 40 человек погибли в результате крупной аварии на шахте в северной части Турции – в городе Амасра. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться еще десятки горняков. Об этом сообщает министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Пропавшие без вести, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине в 300-350 метров. На данный момент спасатели смогли добраться лишь до глубины 250 метров, пока неясно, удастся ли им продвинуться дальше.
По сведениям властей города Амасра, почти половину шахтеров уже удалось эвакуировать. Живыми из-под завалом достали 11 человек, они были госпитализированы. Более 50 шахтеров смогли выбраться сами.
Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что причина – дефект трансформатора. Позже официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается.
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
Первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах», - заявили в белорусском ведомстве.
Минобороны Беларуси опубликовала фотографии и видео прибытия российских военных, которых встречали «с хлебом и солью». Один из них заявил в ролике, что солдаты готовы выполнять любые задачи командования.
Военная разведка Украины ГУР в воскресенье заявила, что, по ее данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.
- В начале этой недели Александр Лукашенко заявил, что он договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании совместной региональной группировки войск из-за обострения ситуации на границах «союзного государства». Основу группировки, по словам Лукашенко, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные числом, как сказал Лукашенко, «гораздо больше одной тысячи человек». Где именно будет развернуты эти силы – не сообщается.
- Ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, процесс подготовки такого нападения «пошел». «Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть», – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.
Стала известна официальная зарплата Рамзана Кадырова на посту главы Чечни
Зарплата Рамзана Кадыров на посту главы Чечни составляет 282 655 рублей в месяц или почти три с половиной миллиона рублей в год, следует из официальной документации (имеется в распоряжении Кавказ.Реалии). При этом в августе сообщалось, что Кадыров только на войну с Украиной потратил 20 миллиардов, источник этих средств назван не был.
Из утвержденного 4 октября распоряжения главы Чечни также стали известны официальные зарплаты других чиновников республики. Больше всего после Кадырова получает председатель правительства региона Муслим Хучиев – 214 765 рублей. Меньше всего, согласно опубликованным данным, зарабатывает уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов – 28 135 рублей.
Согласно аналогичному распоряжению Кадырова за октябрь 2020 года, его зарплата с тех пор выросла более чем на треть, тогда он получал 209 тысяч рублей в месяц. Официальные доходы за два года увеличились у всех перечисленных в документе чиновников Чечни.
Официальная средняя зарплата в республике на июль 2022 года составляла около 34 тысяч рублей.
- Судя по декларации, зарплата Кадырова не является его основным источником дохода. В 2021 году он задекларировал ежегодный доход в 26,5 миллиона рублей, в 2020 – уже 381 миллион. Источник происхождения этих средств не уточняется.
- Ранее сведения об имуществе и доходах депутатов за 2021 год опубликовали члены парламента Чечни. Его спикер и один из приближенных главы республики Магомед Даудов заявил о доходе в 3,2 миллиона рублей, его супруга заработала 419 тысяч. У семьи Даудовых официально нет абсолютно никакой собственности, зато она живет в двух крупных домах площадью в 350 и 718 квадратных метров. Семья воспитывает 11 детей.
- Доход дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, назначенной министром культуры республики, в 2021 году вырос в 50 раз – до 44 миллионов рублей. 23-летняя чиновница и работающий в ее подчинении супруг владеют особняком.
- Министерство финансов США в связи с войной в Украине ввело санкции против главы Чечни и некоторых членов его семьи. Новые ограничения отразятся на бизнес-интересах Рамзана Кадырова и его репутации на Ближнем Востоке, считают опрошенные Кавказ.Реалии эксперты.
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи аварией на угольной шахте в Турции
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с гибелью нескольких десятков человек на угольной шахте в Турции.
Премьер-министр Грузии в Twitter обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Глубоко опечален известием о трагической аварии на угольной шахте в турецкой провинции Бартын. В это трудное время наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, пострадавшим и спасателям. Искренние соболезнования и сочувствие народу и правительству Турции», - пишет Гарибашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также соболезнует семьям погибших шахтеров. «Трагические новости из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Наши молитвы обращены к тем, кто потерял своих близких», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в соцсети обратился к своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Глубоко опечален новостями о взрыве на шахте в турецкой провинции Бартын, который унес человеческие жизни. Мои мысли с теми, кто потерял близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Желаю правительству и народу Турции сил, чтобы преодолеть эти трудные времена», - говорится в сообщении Дарчиашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», взрыв на угольной шахте в городе Амасра в провинции Бартын прогремел вечером 14 октября на глубине 300 м. По предварительным данным, в шахте взорвался метан. Согласно последней информации, погибли 28 человек, в больницах находятся 11 пострадавших.
Вашингтон: у России заканчивается микроэлектроника для ВПК
Российский военно-промышленный комплекс с трудом производит и обслуживает «критически важное» вооружение, необходимое для операций в Украине. Причина - международные санкции, лишившие Россию доступа к микроэлектронике. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеймо, пишет DW.
«У России заканчивается микроэлектроника, которая имеет решающее значение для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что у них не хватает иностранных компонентов», - сказал Адейомо.
По этой причине, отметил американский чиновник, два крупнейших российских производителя микроэлектроники временно приостановили производство. О каких компаниях идет речь - не уточняется.
Кроме того, с начала войны российская армия потеряла 6 тыс. единиц техники, а боеприпасы расходуются быстрее, чем получается их восполнить. Это следует из рассекреченного доклада Белого дома, с которым ознакомилась газета The New York Times. В документе также говорится, что нехватку техники и вооружений Россия начала испытывать еще в мае, тогда же возникли проблемы с выполнением оборонных заказов других государств.
Речь идет не только о высокотехнологичных комплектующих, но и о простых деталях, например, о подшипниках. Поэтому затруднен ремонт танков, самолетов и другой техники, говорится в американском отчете.
Ранее о нехватке у России боеприпасов сообщала разведка Великобритании. Глава британской спецслужбы GCHQ Джереми Флеминг заявил в эфире BBC, что российская армия истощена и поэтому вынуждена мобилизировать на войну заключенных и людей без военного опыта.
В Приморье найден мертвым военный комиссар
В Приморье найден мертвым военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык. По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.
Местные СМИ сообщают, что на теле были признаки самоубийства. Об этом пишут, в частности, издания «Время перемен« и «Байкал 24«.
«Тело комиссара, участника военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером около забора дома на Селедцова. Полиция рассматривает версии убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни – был уравновешен и уверен в себе», – пишет телеграм-канал Amur Mash.
- 26 сентября в Усть-Илиме Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара района Александра Елисеева. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Зинин объяснил свой поступок тем, что его брату пришла повестка, а ранее на войне погиб его друг.
- С начала войны в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других муниципальных зданий. После объявления мобилизации их число возросло. Только 21 сентября неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов «в связи с участившимися случаями нападения».
При взрыве на шахте в Турции погибли 28 человек
Не менее 28 человек погибли в результате взрыва на шахте в провинции Бартын на севере Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Пострадали 20 горняков. Из них 11 продолжают лечение в больницах, шесть человек переведены в клиники Стамбула.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», взрыв произошел вечером 14 октября на угольной шахте на глубине 300 метров. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что он был вызван взрывом рудничного газа.
Заблокированы были 49 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Глава МВД Сулейман Сойлу и министр природных ресурсов на месте контролируют работы по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По сообщениям государственных СМИ, глава государства планирует посетить место взрыва.
Трагедия в парке Ваке: подрядчик мэрии Тбилиси говорит о «заранее спланированном действии»
Руководство компании «Гринсервис+», проводившей ремонт фонтана в тбилисском парке Ваке, считает, что причиной происшествия, которое обернулось смертью ребенка, могло стать «какое-то заранее спланированное действие».
Утром 13 октября школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы.
«Я очень не хочу говорить, однако единственное – это какое-то заранее спланированное действие, больше я ничем не могу объяснить», - заявил директор «Гринсервис+» Лаша Пурцванидзе, отвечая на вопрос о том, с чем лично он связывает произошедшее, пишет агентство «Новости-Грузия».
Он добавил, что, если эта версия верна, то следствие обязательно добудет соответствующие доказательства. «Наши сотрудники и накануне [трагедии] работали три часа во включенном бассейне, проверяли и исправляли. Скажу больше – есть кадры, как собака трижды прыгает в бассейн, и ничего ей не было», - говорит Пурцванидзе.
Здесь же он добавил, что фонтан «в течение почти двух месяцев включали в тестовом режиме и никаких нарушений обнаружено не было». «Слишком много совпадений… Так не бывает», - добавил он.
В пятницу полиция продолжала опросы руководства «Гринсервис+» и десятков других лиц – свидетелей трагедии, сотрудников городских служб мэрии, компаний-подрядчиков и так далее. По словам Пурцванидзе, большинство вопросов, заданных ему следователями, касалась проведенных работ. «Мы ответственны за те работы, которые провели. Работы проведены с соблюдением всех норм, все документы есть, в этом уже убедилась полиция», - заявил он.
Заместитель начальника департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили накануне заявил журналистам, что ответственность за случившееся «кого-то конкретно» на данном этапе не установлена. Следствие продолжается.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
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