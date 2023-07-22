В подмосковном коттеджном поселке вооруженный человек захватил дом

В подмосковном коттеджном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе в один из домов проник вооруженный человек. На некоторое время он взял в заложники полицейского и двух охранников, сообщают источники РБК. Утверждается, что впоследствии им удалось бежать.

По информации телеграм-канала «База», вооруженный человек недавно вернулся с войны в Украине и говорил, что выполняет приказы Бога. Телеграм-канат Shot публикует видео, на котором слышна стрельба. Утверждается, что захвативший дом отстреливается от сотрудников правоохранительных органов из автомата Калашникова. О пострадавших не сообщалось.

Как пишет «Медиазона», сообщение о взломе одного из домов поступило на пульт охраны поселка утром в субботу. Охранники и полицейский увидели на месте разбитое стекло на первом этаже, а в самом здании - разбросанные патроны и магазины от автомата. Со второго этажа к ним спустился человек в военной форме, каске и бронежилете. Под угрозой оружия он запер полицейского и охранников в одной из комнат. Те впоследствии бежали через окно.

Телеграм-канал 112 со ссылкой на местных жителей утверждает, что в захваченном доме какое-то время жил бывший президент Украины Виктор Янукович. Он, однако, не является владельцем дома. В последнее время в нем никто не жил.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и посягательстве на их жизнь.