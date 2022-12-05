В Швеции не комментируют сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова

Полиция Швеции не подтверждает и не комментирует сообщения об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова – об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции Кавказ.Реалии.

«Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии», – говорится в ответе сотрудника пресс-службы полиции Швеции Ирен Соколов.

Ранее об убийстве критика главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. Канал ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни. По словам Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой именно стране убили блогера.

Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».