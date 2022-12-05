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Соратники чеченского блогера Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве
Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов убит. Об этом сообщает телеграм-канал 1ADAT, подтверждает информацию один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов.
«Имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами», – говорится в записи канала, который ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни.
По словам же Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц: «Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия».
При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой именно стране убили блогера.
Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того, как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно.
Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд». На официальных ресурсах правоохранительных органов Швеции информации об убийстве Абдурахманова нет.
- Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым. Он поселился в Грузии, где безуспешно пытался получить убежище, а затем перебрался в Польшу. В 2021 году Абдурахманов получил статус беженца в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала «Немецкая волна».
Другие новости дня
Президент Молдовы обеспокоена состоянием здоровья Саакашвили
Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Она считает, что экс-президента Грузии необходимо перевести на лечение в «соответствующую клинику».
«Я глубоко обеспокоена быстрым ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Каждая человеческая жизнь бесценна, и серьезность ситуации требует немедленного перевода Саакашвили в соответствующую клинику для спасения его жизни», – написала Санду в Twitter.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
Вступили в силу нефтяные санкции стран Запада против России
В понедельник, 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован в пятницу Евросоюзом, странами "Группы 7" и Австралией.
Цель этого решения западных стран снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
Эмбарго на российскую нефть, которую поставляют морем, было согласовано в ЕС ещё в конце мая. Трубопроводные поставки под санкции не попадают.
Предельную цену удалось согласовать незадолго до вступления ограничения в силу — 3 декабря, на переговоры ушло больше недели. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.
На страны ЕС до российского военного вторжения приходилось около 85 процентов морских поставок сырой нефти из России. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть. В Москве считают эти меры "нерыночными" и, по его словам, будут продавать нефть и нефтепродукты в страны, которые будут работать на рыночных условиях, "даже если России придется несколько сократить добычу", отметил Новак.
Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причём не только в страны G7, так как запрет касается не столько закупки российской нефти , сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. Это неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем - и добычи нефти в стране, считают аналитики.
В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).
Завербованный на войну заключенный попросил не отдавать его России из плена
Россиянин, предположительно завербованный в «ЧВК Вагнера», попал в плен в Украине и попросил не отдавать его России. Интервью с ним выложил украинский журналист, а личность подтвердило издание «Верстка».
Интервью с попавшим в плен 26-летним россиянином 3 декабря опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. В нем россиянин утверждает, что он бывший заключенный, который находился на территории Украины в составе «ЧВК Вагнера». По его словам, бывшим заключенным угрожали расстрелом при отступлении. Он попросил не обменивать его на украинских пленных.
Изданию «Верстка» удалось найти сестру человека на видео. Она подтвердила его личность и заявила, что он несколько раз оказывался в заключении. Журналисты выяснили подробности последнего уголовного дела, по которому россиянин был осужден.
В сентябре 2020 года районный суд в Липецкой области приговорил его к 3,5 годам колонии за кражу полугодовалого ягненка. В материалах дела также упоминаются попытка угона автомобиля и незаконное проникновение в сарай. Суд оценил ущерб в 4 тысячи рублей.
Предположительно, россиянин был завербован в «ЧВК Вагнера» в сентябре. Ему оставалось сидеть чуть больше года.
Ранее многочисленные журналистские расследования установили, что сотни или тысячи российских заключенных освобождаются из колоний для участия в войне в Украине в составе «ЧВК Вагнера». Им обещают помилование за участие в боевых действиях. Российским законодательством такое освобождение от наказаний не предусматривается. Глава ЧВК Евгений Пригожин на попавшем в сеть видео из одной из российских колоний заявляет заключенным, что согласившиеся отступить или сдаться в плен будут убиты.
В ноябре в интернете появилось видео, на котором неизвестные убивают одного из попавших в ЧВК, а затем в плен в Украине заключенных, Евгения Нужина. Сообщалось, что перед убийством он был обменян украинской стороной. Украина заявила, что он сам согласился на обмен.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch неоднократно просила стороны войны в Украине воздержаться от публикации интервью с пленными. Женевская конвенция запрещает обнародовать сведения о пленных, которые позволяют идентифицировать их личность. Изъятия из этого правила возможны, но только в исключительных случаях, если это диктуется большой общественной значимостью или жизненными интересами самого пленного, отмечали там.
Умер бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов
Бывший руководитель Дагестан Магомедали Магомедов умер на 93 году жизни. Он руководил регионом с советских времен до 2006 года, представлял его в Совете Федерации и был народным депутатом РСФСР. О его смерти сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.
С мая 1983 года по август 1987 Магомедов занимал пост председателя совета министров (правительства) Дагестанской автономной республики. Затем был избран председателем президиума Верховного совета региона, а в апреле 1990 года занял высшую должность председателя Верховного совета, оставаясь на этом посту до июля 1994 года. Тогда высшим органом республики стал Госсовет, Магомедов возглавил его и дважды переизбирался на свой пост.
В 2005 году в России отменили выборы глав регионов. Полномочия Магомедова заканчивались в июле 2006. Однако в феврале политик ушел в отставку, сославшись на преклонный возраст (75 лет). Он сообщил об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Как сообщал журнал «Коммерсантъ Власть», Администрации президента долго готовила отставку политика, но решилась на нее только после соглашения с региональными элитами, опасаясь протестов в регионе.
Перед увольнением Магомедова Москва стала жестко критиковать регион. Путин, не называя конкретный регион, заявил о необходимости бороться «находящимися у власти в северокавказских республиках кланами и процветающей на юге коррупцией». Московские чиновники и силовики обвиняли власти Дагестана в росте террористической угрозы.
Андрей Ермак опубликовал соболезнования на грузинском языке
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал пост на своем Telegram-канале на грузинском языке, сообщает SOVA. Он описал происходящее сейчас под Бахмутом, поблагодарил грузинских добровольцев, сражающихся бок о бок с украинскими бойцами, а также принес соболезнования в связи с кончиной пятерых граждан Грузии.
«Бахмут – оборона стратегического города продолжается. Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести. Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы тоже теряем своих.
В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом.
Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также спасибо за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов», - написал Ермак.
Напомним, вечером 3 декабря стало известно о гибели пятерых грузинских добровольцев под Бахмутом. С 24 февраля в Украине погибли 33 грузинских бойца.
ОПЕК+ решила сохранить квоты на добычу, которые снизили в октябре
Группа стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решила придерживаться действующих квот на добычу сырья, согласованных в октябре.
Тогда была достигнута договоренность снизить объемы на 2 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 2% от мирового спроса. В воскресенье, 4 декабря, министры ОПЕК+, в которую входят члены ОПЕК и присоединившиеся к ним страны, в том числе Россия, согласились оставить текущий план до 2023 года.
Сокращение квот критиковали Соединенные Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
ОПЕК+ утверждала, что снизила добычу из-за ухудшения экономических прогнозов. Цены на нефть снижаются с октября, в том числе, на фоне экономического замедления в Китае и в целом на мировом рынке.
- Заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 декабря предшествовало решение государств «Группы семи» и Австралии, которые два дня назад договорились о предельной цене на российскую в $60 за баррель. Ранее такое же решение приняли страны ЕС. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.
- Цель этого решения западных стран - снизить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- 21 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что в случае установления предельных цен на нефть Россия переориентирует поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу, напоминает «Коммерсантъ».
При взрыве в доме в Нижневартовске погибли шесть человек
Шесть человек погибли при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе в западной Сибири. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные экстренные службы.
Часть перекрытий и фасад в здании обрушились, несколько человек оказались под завалами. Известно, по разным данным, о 6 или 7 раненых, один из них — в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.
Взрыв произошел между 6 и 7 часами вечера по местному времени на улице Мира. По предварительной информации, взорвался баллон с бытовым газом. Он мог использоваться при ремонте квартиры, сообщает источник «Интерфакса».
Температура воздуха в Нижневартовске на момент публикации новости была -21 градус Цельсия, на место приехали четыре автобуса для обогрева пострадавших. Всего были эвакуированы 52 человека. В город авиацией направлены врачи из Ханты-Мансийска для помощи местным медикам.
Парламентская делегация Грузии во главе с Папуашвили едет в Нидерланды и Люксембург
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией 5-8 декабря начинает поездку в Нидерланды и Люксембург. В составе делегации депутаты Мака Бочоришвили, Георгий Амилахвари, Хатия Цилосани, Рима Берадзе, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Запланирована встреча с президентом Палаты представителей Королевства Нидерландов Верой Бергкамп и председателем Сената Яном Брюином, переговоры с президентом Агентства судебного сотрудничества ЕС (EUROJUST) в сфере уголовного права Ладиславом Хамраном.
В Люксембурге пройдут встречи со спикером Палаты депутатов Фернаном Этгеном и двусторонние встречи парламентариев.
Вашингтон будет препятствовать поставкам иранского оружия Москве
США не собираются продолжать зашедшие в тупик переговоры с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Вместо этого Вашингтон сосредоточится на предотвращении поставок иранского оружия России и поддержке протестов иранцев. Об этом заявил специальный американский посланник по Ирану Роберт Мэлли, интервью с которым приводит агентство Bloomberg.
По словам Мэлли, Иран не заинтересован в ядерном соглашении, поэтому США сосредоточатся на других вещах. «Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, попытавшись сдержать и сорвать поставки оружия в Россию, а также попытавшись поддержать чаяния иранского народа», - сказал дипломат.
Как установило в ноябре Международное агентство по атомной энергии, Иран продолжает работы по обогащению урана. Тегеран потребовал прекращения расследования МАГАТЭ, на что США и их союзники не готовы согласиться. Формально переговоры между Ираном и Евросоюзом не остановлены, однако, по словам Мэлли, новых контактов не было с конца августа.
Мэлли пообещал, что США приложат усилия, чтобы «срывать, предотвращать, замедлять и наказывать санкциями» поставки Москве иранских вооружений. Такие поставки, равно как и помощь России в организации новых военных производств, Вашингтон будет расценивать как «переход черты».
Официально и Москва, и Тегеран отрицают поставки Ираном в Россию оружия для войны в Украине. Однако Иран признал, что поставлял России дроны-беспилотники еще до начала войны. В Украине применялись аппараты-камикадзе «Шахед-131» и «Шахед-136», названные в России «Герань-1» и «Герань-2», и многоцелевые дроны «Мохаджер-6». Кроме того, как сообщила в ноябре The Washington Post, Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских боевых беспилотных летательных аппаратов в России.
В Абхазию с неофициальным визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов
В Абхазию с однодневным неофициальным визитом прибыл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На российско-абхазской де-факто границе его встретил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
Визит президента Республики Татарстан связан с развитием сотрудничества между республиками в рамках российско-абхазских отношений, сообщает пресс-служба абхазского президента.
По информации «Апсныпресс», Аслан Бжания с рабочим визитом посетил Республику Татарстан 16 июля 2022 года. Рустам Минниханов впервые побывал в Абхазии с официальным визитом 1 октября 2015 года.
Давид Арахамия озвучил условия переговоров с Россией
Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия озвучил условия переговоров с Россией. По словам представителя правящей партии Украины, для начала переговоров Россия должна выполнить четыре условия, пишет SOVA.
В частности, Россия должна уйти со всей территории Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно отказаться от ядерного оружия.
«После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности», - написал Арахамия в Telegram.
Власти Курской и Белгородской областей заявили о новых обстрелах сел
Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что село Гуево в Суджанском районе попало под обстрел со стороны Украины, и что было зафиксировано не менее 15 «прилетов». Чиновник написал об этом в своем телеграм-канале.
Он добавил, что на приграничных территориях по-прежнему слышны звуки выстрелов. Старовойт объяснил это тем, что россйиские военные ведут огонь «по выявленным на сопредельной территории целям».
Село Гуево находится вблизи от границы с украинской Сумской областью, отмечает РБК.
Позднее в воскресенье курский губернатор заявил, что под обстрел ВСУ попал также хутор Кучерово в Беловском районе. Все снаряды, по его сведениям, упали в огородах и на улицах, пострадавших нет. В одной нежилой постройке осколками были выбиты стекла.
В Белгородской области, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе. Никто не пострадал. «Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», - написал Гладков в соцсетях.
Представители украинских властей сведения не комментировали.
После начала российского военного вторжения в Украину, которое многие страны мира осудили как жестокую и ничем не спровоцированную войну, власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.
В Иране упразднена полиция нравов, заявил генпрокурор страны
В Иране упразднена полиция нравов. Об этом заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери. Решение принято на фоне массовых протестов, продолжающихся уже больше двух месяцев.
«Полиция нравов не имеет ничего общего с правосудием», - добавил генпрокурор.
Монтазери также сообщил, что правительство может пересмотреть закон, предписывающий женщинам обязательное ношение хиджаба. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается совместно парламентом и министерством юстиции, решение может быть вынесено через одну-две недели.
Ранее официальные лица Ирана не допускали возможности, что требования протестующих могут быть выполнены. В разжигании беспорядков иранские власти обвиняли США, Израиль, связанные с ними «террористические и сепаратистские группы», а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке.
Полиция нравов, официально называвшаяся «патрулем поведения», была основана в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Ее сотрудники следили за соблюдением иранцами, в первую очередь женщинами, «правил скромности» и ношением хиджаба. Иранки многократно свидетельствовали о грубости и оскорблениях со стороны патрульных.
- Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка ее увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
- Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
- Полиция жестоко преследует демонстрантов. По данным базирующейся в Осло организации по правам человека в Иране (IHR), в ходе протестов более 400 человек, в том числе несколько десятков несовершеннолетних, были убиты правительственными войсками по всей стране. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.
Источник назвал место, откуда отправили бомбу в дипмиссию Украины
Испанская полиция полагает, что шесть посылок с бомбами, которые за последние дни получили разные высокие учреждения, могли быть отправлены из города Вальядолид на севере Испании. Об этом источник, близкий к следствию, рассказал агентству Reuters.
При этом источник отметил, что конкретный отправитель пакетов пока не установлен.
Взрывные устройства были адресованы офису испанского премьер-министра Педро Санчеса, другим правительственным структурам, посольству Украины в Испании, американской дипмиссии и спутниковому центру Европейского Союза на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Посылки приходили в период с 24 ноября по 2 декабря.
В основном все эти устройства удалось обезвредить. Неопасные травмы получил сотрудник службы безопасности украинского посольства, который открыл бандероль во дворе дипмиссии.
Министр внутренних дел Испании ранее не исключил, что почтовые отправления с бомбами могут быть связаны с поддержкой, которую страна оказывает Украине в связи с российским военным вторжением.
Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в чешский город Брно. В разных странах ведется расследование того, кто мог организовать рассылку.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть основания говорить о «хорошо спланированной кампании террора и запугивания посольств и консульств Украины».
Массовую гибель тюленей в Дагестане снова объяснили «естественными причинами»
В министерстве природных ресурсов Дагестана опубликовали результаты первых исследований массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря – накануне там обнаружили как минимум 700 туш, специалисты предупреждали, что эта цифра может увеличиться. По данным Минприроды, основной версией произошедшего являются «естественные природные факторы», пишет Кавказ.Реалии.
Погибших тюленей проверили на наличие бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. В результате исследований, которые провели в Астрахани и Москве, не было найдено никаких отклонений, в том числе тяжелых металлов или пестицидов, рассказали в министерстве.
«Гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей», – заявили в Министерстве природы Дагестана.
Это крупнейшая гибель в популяции за последние годы в республике. Напомним, об обнаружении мертвых животных сообщили вчера специалисты управления Северо-Кавказского Росрыболовства. Тюленей нашли на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак, протяженностью около 37 км. Специалисты продолжают исследовать берег по всей республике, к ним подключились сотрудники научного института рыбного хозяйства и океанографии, которые должны выяснить причину гибели животных. Вчера они рассказали, что смогут предоставить результаты расследования только к середине или в конце будущей недели.
После публикации этой новости генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что число погибших тюленей выросло уже до 1700 особей.
«Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше», - цитирует его государственное агентство «РИА Новости».
- Власти Дагестана не в первый раз объясняют массовую гибель тюленей естественными причинами. В декабре 2020 года между Махачкалой и Каспийском было найдено более 300 туш мертвых тюленей. В мае 2021 года было найдено еще 170 мертвых особей. Только к июню специалисты заявили - 90% погибших тюленей умерли в результате асфиксии из-за выбросов природного газа со дна моря.
- В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. По данным экологов, раньше в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
На Транскаме гололед, МЧС просит водителей быть предельно осторожными
Осадков в горах сейчас не наблюдается, однако дорожное полотно как с югоосетинской, так и с североосетинской стороны Транскама покрыто слоем льда, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«На Транскавказской автомагистрали наблюдается гололед. Дорожные службы скоро приступят к посыпке трассы реагентами», - говорится в сообщении МЧС в телеграмм канале.
МЧС республики рекомендует заменить на автомобилях летние шины на зимние и соблюдать требования безопасности. Ранее к водителям сменить летние шины на зимние обратилось УГИБДД республики, пишет информагентство «Рес».
В Иране четырех человек казнили за связи с израильской разведкой
В Иране в воскресенье были казнены четыре человека, которых признали виновными в сотрудничестве с израильской разведслужбой «Мосад». Об этом сообщило, в частности, местное информагентство Fars.
Власти Исламской республики на протяжении долгого времени обвиняют Израиль в тайных операциях на своей территории. Не так давно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в заговоре с целью развязывания гражданской войны в Иране, который сейчас охвачен одними из самых крупных антиправительственных выступлений со времен Исламской революции 1979 года.
В среду на этой неделе информагентство «Мехр» передало, что в Иране четверо арестованных приговорены к смертной казни «за сотрудничество с разведслужбами сионистского режима и похищения». Трое других получили тюремные сроки от пяти до 10 лет по обвинениям, включающим действия против нацбезопасности, похищения и незаконное хранение оружия. При этом иранские власти не представили никаких доказательств ни одного из предполагаемых преступлений, отмечает Associated Press.
Иран не признает еврейской государство и поддерживает антиизраильские вооруженные группы по всему региону, такие как радикальная палестинская группировка ХАМАС и ливанская «Хезболла».
Саломе Зурабишвили посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 декабря встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщает пресс-служба администрации президента, по итогам личной встречи во Дворце президента Польши в Варшаве лидеры выступят с заявлением для СМИ.
6 декабря президент Грузии примет участие в мероприятии в городе Освенцим, посвященном 80-летию мученической кончине Григола Перадзе, где состоится презентация совместной марки «Св. священномученика Григола Перадзе», подготовленной к выпуску Почтами Грузии и Польши.
В ходе рабочего визита президент Грузии также встретится с представителями Колледжа Европы и проведет публичную лекцию студентам о проблемах, стоящих перед Грузией.
«Мтавари»: Грузинские бойцы попали в окружение под Бахмутом
Группа грузинских бойцов попала в окружение под Бахмутом, несколько человек ранены, в том числе командир, сообщил доброволец Ромео Парулава в интервью телеканалу «Мтавари».
«Мы их обязательно вытащим. В Бахмуте очень сложная ситуация… Командир ранен. Остальные парни вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых, и вынести тела наших погибших», - сказал Парулава.
За последние три дня стало известно о гибели под Бахумутом шестерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили, Джабы Хоперия.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас - именно в Бахмуте.
«На Донбассе – Бахмут, Соледар – сейчас там по-прежнему горячее и больнее всего. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности», - сказал Зеленский.
По информации агентства «Новости-Грузия», на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов – проживавших в Украине или же приехавших туда после начала войны в качестве добровольцев.
Первый грузин-доброволец погиб 18 марта, по данным на 4 декабря в боях на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. Среди них граждане Грузии, и уроженцы Грузии, имевшие украинское гражданство и последние годы проживавшие в Украине.
Разведка США прогнозирует снижение темпов боевых действий в Украине
В Украине в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. При этом она отметила, что не видит признаков ослабления воли к сопротивлению со стороны украинских сил, несмотря на атаки на энергосистему страны и другую критически важную для зимы инфраструктуру.
Аврил Хейнс сделала заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.
По мнению Хейнс, президент России Владимир Путин был удивлен тем фактом, что его армия в Украине не добилась большего. «Я думаю, он становится все более осведомлен о проблемах российских военных. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину того, насколько они сложны. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой», - приводит слова Аврил Хейнс агентство Reuters.
Также, как сказала Хейнс, политические цели Путина в Украине, судя по всему, не изменились, но аналитики американской разведки считают, что он, возможно, захочет сократить свои краткосрочные военные цели там - «с мыслью, что он сможет вернуться к этому в более поздний период».
Глава американской разведки считает, что Москва довольно быстро расходует свои военные запасы, и это «довольно необычно». «Они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе», - добавила Хейнс.
Выступивший на том же форуме 3 декабря министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в «преднамеренной жестокости» в ходе войны в Украине, подчеркнув, что Москва целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
«С преднамеренной жестокостью Россия держит под прицелом мирных людей и гражданские объекты», - сказал Остин. По его словам, в результате российских атак гибнут дети, разрушены школы и больницы. Пентагон обеспокоен эскалацией конфликта в Украине в войну США с Россией, добавил Ллойд Остин, но сказал при этом, что «мы не будем втянуты в путинскую войну».
- Президент США Джо Байден заявил на днях, что настроен вести переговоры с президентом Путиным, если бы тот показал интерес закончить войну в Украине. По словам Байдена, он будет готов сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и другими союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке.
- Россия отрицает обвинения в том, что ее армия совершает военные преступления на территории Украины. Также Москва не раз заявляла, что ее войска не наносят намеренных ударов по гражданским целям в Украине.
Хоштария призвала протестовать против фальшивого мира на площади Свободы
Лидер партии «Дроа» призвала собраться на площади Свободы в Тбилиси и повязать черные ленты на новогоднюю елку.
Таким образом Элене Хоштария призывает выразить скорбь в связи с гибелью под Бахмутом пяти грузинских добровольцев, а также протест относительно новогоднего слогана Тбилиси, который звучит, как «Город мира».
«Мы пойдем и таким образом выразим скорбь и протест относительно фальшивого мира. Для нашего реального мира погибли 33 грузинских солдата», - цитирует Хоштария SOVA.
Активисты планируют собраться в 19:00 4 ноября.
Макрон упомянул о «гарантиях безопасности» для России
Союзникам по НАТО необходимо подумать о том, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда та согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом в интервью телеканалу TF1 сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, этот вопрос мог бы обсуждаться в контексте новой архитектуры безопасности в Европе после завершения войны.
«Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», - заявил президент Франции. Макрон упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что «НАТО приближается к его дверям». По словам президента Франции, будущую архитектуру безопасности он обсуждал в ходе недавнего визита в США с президентом Джо Байденом.
Макрон при этом подчеркнул, что в ближайшее время задача Франции и ее союзников - помочь выстоять Украине, в том числе «защитить украинские электростанции» и «подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам». По словам Макрона, Франция продолжит поставки оружия Киеву.
Президент Франции отметил, что украинцы сами должны принимать решения относительно границ своего государства. Он провел параллели между Украиной и Францией, которая добивалась возвращения захваченных нацистской Германией Эльзаса и Лотарингии.
Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала в частности отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращения военной инфраструктуры НАТО в Европе в состояние на 1997 год. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив при этом о готовности обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений, размещения тех или иных систем в приграничных регионах и так далее. Отказ в требованиях стал для Москвы одним из поводов для вторжения в Украину. О том, как представлял бы себе «гарантии безопасности» Макрон, он не сказал.
CNN: У полиции Китая более 100 отделений за рубежом
Полиция Китая имеет более 100 отделений за рубежом, преимущественно в странах Европы и Африки. Они занимаются слежкой за китайскими гражданами, живущими в этих странах, и в некоторых случаях их преследованием и возвращением на родину. Об этом рассказывает CNN, ссылаясь на доклад правозащитной организации Safeguard Defenders, базирующейся в Мадриде.
В докладе утверждается, что сеть полицейских представительств, действующая на основе двусторонних договоров Китая с другими странами, функционирует как минимум в 53 государствах мира. В сентябре Safeguard Defenders заявляла о 54 таких представительствах; в новом докладе к ним прибавилось еще 48.
Как утверждают правозащитники, через свои зарубежные отделения полиция Китая оказывает давление на живущих за границей китайских граждан и вынуждает их вернуться на родину. По данным Safeguard Defenders, полицейские используют шантаж и угрозы оставшимся в Китае родственникам интересующих их лиц. Правозащитники сообщают о минимум трех случаях насильственного возвращения в Китай его граждан: из Франции, Сербии и Испании.
Официальный Пекин не отрицает наличия своих полицейских подразделений в разных странах мира, но утверждает, что они занимаются исключительно помощью проживающим за рубежом китайцам - например, в оформлении новых документов и продлении старых, таких как водительские права. Представитель китайского МИД Вань Вэнбин заявил, что это не полицейские отделения, а «сервисные центры», образованные в связи с пандемией Covid-19 для обслуживания граждан Китая, не имеющих возможности приехать на родину, чтобы решить свои бюрократические проблемы. Также китайское ведомство утверждало, что в этих организациях работают волонтеры - однако Safeguard Defenders публикует копию договора о трудоустройстве в подобный отдел полиции сроком на три года.
Нуланд: Давление заставило Путина отказаться от ядерных планов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила убеждение, что президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жестких предупреждений со стороны других государств.
Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, - сообщает «Украинская правда». Нуланд посетила столицу Украины с двухневным визитом.
По мнению заместителя госсекретаря, международная реакция на звучавшие из Москвы ядерные угрозы убедила Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет «невиданной и тяжелой для России», и это заставило Москву изменить планы ведения войны.
«Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)», - заявила Нуланд. «Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия несравнимого уровня», - подчеркнула она.
По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру» Украины. Такую тактику Нуланд также назвала абсолютно неприемлемой, однако из ее слов следует, что российские удары по энергетическим объектам стали своего рода заменой применению ядерного оружия. «Путин решил делать что-то другое. И с этим «другим» вам приходится сейчас жить», - сказала она украинским журналистам.
- Прямыми словами Путин не угрожал Украине ядерным оружием, однако он неоднократно ссылался в частности, на российскую ядерную доктрину, где говорится о возможности ядерного удара в случае угрозы существования российского государства, и подчеркивал, что Москва готова использовать все средства, чтобы удержать аннексированные территории. «Армагеддоном» и «Апокалипсисом» угрожал западным странам бывший президент Дмитрий Медведев.
- Прямым текстом о возможном применении Россией ядерного оружия говорил ряд видных прокремлевских деятелей, таких как Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев. Движение НОД проводило в Москве митинги с требованием нанести удар ядерной ракетой «Сармат» по Вашингтону.
- США и их союзники неоднократно заявляли, что Россия столкнется с беспрецедентными последствиями в случае ядерного удара по Украине. Какими именно - официально не объявлялось. В СМИ со ссылкой на источники высказывались предположения, что речь могла идти и о скоординированном военном ударе по российским объектам на аннексированных территориях Украины.
- В последние недели российский МИД неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.
- Массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Последний на данный момент такой удар произошел 23 ноября.
- Высказывания Нуланд в Москве пока не комментировали.
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