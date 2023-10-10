В Польше объявлено об отставке двух руководителей вооруженных сил

В Польше подали в отставку два крупных военачальника - глава Генштаба страны генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами генерал Томаш Пиотровский. Причина не названа.

Как пишет во вторник Reuters, о решениях объявлено всего за несколько дней до намеченных на 15 октября в Польше парламентских выборов, на которых правящая консервативная партия «Право и справедливость» поборется за третий беспрецедентный срок у власти. Среди ключевых пунктов предвыборной кампании партии значится национальная безопасность.

Reuters отмечает, что об отставках объявлено на фоне возросшей напряженности между высшими эшелонами вооруженных сил и правительством после комментариев главы Минобороны Мариуша Блащака в мае. Тогда он высказал недовольство тем, что армия вовремя не проинформировала его об инциденте с предполагаемой российской ракетой.

Польские СМИ писали, что военный объект, обнаруженный в лесу на севере страны в апреле, мог быть российской ракетой X-55. В публикациях также говорилось, что польские военные наблюдали объект, вошедший в воздушное пространство страны в декабре, но затем потеряли его из виду. Дело было возбуждено только в апреле, по инициативе гражданских властей. Следствие считает, что ракета угрожала жизням людей.