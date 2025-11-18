В Польше после диверсии на железной дороге говорят о российском следе

«Всё указывает на то», что организаторами взрыва на железнодорожном полотне в Польше в минувшие выходные, которы польские власти расследуют как диверсию, были российские спецслужбы. Об этом во вторник заявил официальный представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, которого цитирует Би-би-си.

По словам Добжиньского, одной из задач диверсии, в результате которой никто не пострадал, могло быть отслеживание реакции польских спецслужб и властей на взрыв. Он предостерёг перед распространением неподтвержденной информации, которая может быть «типичной российской дезинформацией». Какие именно доказательства могут указывать на причастность России к диверсии, он не сказал.

Министр спецслужб Польши Марчин Кервиньский накануне заявил, что существует «очень высокая вероятность» того, что взрыв был осуществлен по приказу «иностранных служб». Конкретно Россию он не упомянул.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожном пути из Варшавы в Люблин и далее к границе Украины, был вызван «беспрецедентным актом саботажа», и пообещал найти виновных «независимо от того, кто несет за это ответственность». Туск также высказал мнение, что повреждение путей, которое произошло 16 ноября, было преднамеренным и могло привести к сходу поезда с рельсов и жертвам.

Всего, как стало известно, на линии Варшава-Люблин повреждения путей были зафиксированы в двух местах. В районе Мики был взорван участок рельсов. Повреждение заметил машинист поезда и сообщил об этом полиции Мазовецкого воеводства. В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько рабочих. Никто из них не пострадал.

Кроме того, на той же линии в районе Пулав была повреждена электротяга, а также установлено препятствие на рельсах.