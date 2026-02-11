В Польше задержали четырех граждан Грузии

В рамках крупной операции силовых структур в польском городе Велунь в Лодзинском воеводстве задержаны четверо граждан Грузии, сообщило польское издание RMF24.

По информации издания, в операции участвовали пограничники, столичные полицейские и сотрудники Бюро антитеррористических операций. Ордер на розыск и задержание одного из грузин выдали власти Литвы. Вместе с ним были задержаны трое его соотечественников.

Подробности дела не раскрываются. Учитывая масштаб операции и использование антитеррористических подразделений, можно предположить, что речь идет о тяжких преступлениях, уточняет издание.

Варшавская полиция опубликовала пост в соцсетях, указав на «очередной успех столичных полицейских, разыскивающих лиц, скрывающихся от правосудия».

«На этот раз они установили место пребывания и задержали гражданина Грузии, разыскиваемого на территории ЕС. <...> Вместе с разыскиваемым мужчиной были задержаны ещё трое граждан той же страны», – сказано в сообщении.

Полиция указывает, что всего в рамках трёх общенациональных операций по розыску, проведённых в 2025 году, в которых участвовали также сотрудники столичного гарнизона, полиция задержала 4 766 человек, в том числе 515 иностранцев.

В прошлые года премьер Польши Дональд Туск критиковал грузинские криминальные группы, действующие в стране. 5 марта 2025 года он написал в соцсети X в связи с депортацией 17 граждан Грузии: «Депортации начались. Мы эффективно разбиваем грузинские банды. Не слова, а действия».

