В Польше задержана мать из Грузии в связи со смертью пятимесячного мальчика

В клинике города Познань скончался 5-месячный мальчик. Как сообщают местные СМИ, родители ребёнка – граждане Грузии, ещё двое задержанных по делу – граждане Молдовы (прокуратура Польши не указывает гражданство задержанных). По информации прокуратуры, 4 апреля в Познани было возбуждено дело в связи с травмами, нанесенными ребёнку, в частности, из-за гематом мозга и перелома черепа.

Двое мужчин – Александр С. и Владислав М. вместе с отцом ребёнка (согласно пресс-релизу ведомства - Назгури К.) ухаживали за ребёнком в отсутствие матери. Им вменяется создание угрозы жизни ребёнка и неоказание помощи, несмотря на то, что полученные травмы представляли опасность для его жизни.

По данным польской прокуратуры, 2 апреля Тамара К. обратилась в Великопольский педиатрический центр в Познани. Она пришла в клинику с 5-месячным ребёнком и своим знакомым Александром С. По словам матери, состояние ребёнка резко ухудшилось, при этом она категорически отрицала наличие травм. После обследования у младенца были выявлены перелом черепа и хронические повреждения головного мозга.

По словам врачей, травмы не могли быть вызваны однократным падением и, вероятно, стали результатом воздействия третьих лиц в течение как минимум нескольких дней. Ребёнка перевели в клиническую больницу имени Кароля Йоншера в Познани, однако спасти его не удалось, он скончался 8 апреля. Мать и сопровождавший её мужчина были задержаны. Также был задержан ещё один мужчина - Владислав М. Отца ребёнка задержать не удалось, его местонахождение неизвестно.

По оценке судебно-медицинского эксперта, на момент госпитализации у ребёнка были серьёзные телесные повреждения, представлявшие реальную угрозу для жизни. По его словам, травмы, вероятно, были вызваны сильным встряхиванием ребёнка, ударами головы о твёрдые предметы или падением на пол. По информации польской прокуратуры, задержанные считают себя невиновными. Полиция разыскивает отца ребёнка, подозреваемого по делу – Назгури К.

Проведённая 9 апреля экспертиза не смогла установить точную причину смерти ребёнка. Эксперт сможет представить письменное заключение после дополнительных гистопатологических исследований и анализа полной медицинской истории младенца, говорится в сообщении прокуратуры Польши. В случае доказательства вины данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до пожизненного заключения.