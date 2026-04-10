По факту смерти 4-летней девочки в Абхазии задержана её тётя

Генпрокуратура самопровозглашённой республики Абхазия сообщила о задержании тёти погибшей 4-летней девочки Габриэлы Лахиной.

По версии следствия, Кристина Лахина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, умышленно причинила тяжкий вред здоровью малолетней. Преступление, как утверждается, было совершено с особой жестокостью и издевательством в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Задержанной грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Уголовное дело изъято из производства прокуратуры Гульрипшского района и передано в следственное управление Генпрокуратуры.

По информации из соцсетей, в больницу девочку привезла именно тётя. После смерти матери она воспитывала ребёнка. У Кристины и её мужа четверо собственных детей.

Смерть ребёнка вызвала широкий общественный резонанс в Абхазии. В частности, звучат требования принять закон о домашнем насилии.