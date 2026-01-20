В последние дни из Грузии выдворили 56 иностранных граждан

Из Грузии выдворили граждан России, Китая и ещё 14 стран, сообщает МВД. В общей сложности за последние дни сотрудники Департамента миграции МВД Грузии выдворили из страны 56 иностранных граждан, говорится в заявлении ведомства.

«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из Грузии были выдворены граждане Турции, Индии, России, Китая, Казахстана, Туркменистана, Бангладеш, Пакистана, Египта, Израиля, Кипра, Марокко, Нигерии, Армении, Узбекистана и Азербайджана – всего 56 человек. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был запрещен въезд в страну», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году из Грузии было выслано в общей сложности 1311 иностранных граждан.

Ранее «Грузинская мечта» упростила законодательство, касающееся выдворения иностранцев из страны. Например, иностранец теперь может быть выдворен за нарушение правил участия в акциях протеста. Также ужесточены условия трудоустройства для иностранцев, находящихся в Грузии: с 1 марта 2026 года для работы потребуется разрешение на ведение трудовой деятельности.