Прага не будет переименовывать улицу советского маршала Ивана Конева. Город установил на одном из домов разъяснительную табличку о советском полководце. Об этом сообщил мэр административного района Прага-3, в котором находится улица.

Табличка содержит информацию о военачальнике и некоторые факты его биографии. В тексте, в частности, указано, что Конев командовал Первым украинским фронтом, войска которого первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года.

В табличке также есть информация о том, что Конев руководил подавлением Венгерского восстания в 1956 году. Текст содержит упоминание о визите маршала в Прагу в 1968 году в составе делегации, которая, согласно гипотезе ряда историков, вела разведку перед вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора.

Помимо прочего в табличке указаны предыдущие названия улицы. Имя советского полководца пражская улица носит с 1947 года.

Власти отмечают, что схожие таблички установлены и на других улицах Праги. Они выполняют образовательную функцию.

Пояснительная табличка раньше находилась и у памятника Ивану Коневу в Праге. Монумент установили в 1980 году. Весной 2020 года его демонтировали. Муниципалитет района Прага-6, где находился памятник, указав как на противоречивость фигуры маршала для чехов и на конфликты, которые возникали в обществе вокруг скульптуры, не раз становившейся жертвой вандалов.

Тогда же в соцсетях и прессе появились сообщения о возможности переименования улицы Конева в Праге-3. Сейчас памятник находится в депозитарии, мэрия города планировала передать его в строящийся "Музей XX века". Москва резко осудила демонтаж памятника.