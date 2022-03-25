В Праге возле посольства России появится улица Украинских героев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Лавров заявил о значимости встречи «на данном этапе».

«Мы должны, как союзники, «сверять часы» в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами (скорее неправдами) сохранить своё доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся, вернуть однополярный мир. Конечно, это иллюзии», – сказал Лавров.

Глава российского ведомства заявил, что доволен тем, как у сторон развивается политический, военный диалог, военно-техническое, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные и культурные связи.

«Оценили Ваше решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что это будет помогать стабилизации обстановки на нашем общем геополитическом пространстве», – говорит Лавров.

Он добавил, что в декабре прошлого года обсуждал с главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба «расширение международных связей с Абхазией».

«У нас есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазией своего законного места в международных делах», – сказал Лавров.

Аслан Бжания, в свою очередь, заявил, что в Абхазии поддерживают «спецоперацию России на Украине».



«Граждане Абхазии понимают, насколько важна проводимая Российской Федерацией специальная операция, в большинстве своём наш народ поддерживает эту необходимую меру. Мы признали независимость государств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. У нас прошёл многотысячный митинг, мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили грузы жителям этих республик. На сегодняшний день более 150 женщин и детей отдыхают в Абхазии в хороших условиях. Готовы оказать содействие по линии Минобороны и специальных служб», – сказал он.

Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву 23 марта. Днем ранее в российскую столицу посетил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.