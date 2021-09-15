В правительстве талибов в Афганистане возник конфликт

В движении "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившем власть в Афганистане, возник конфликт. Замглавы правительства талибов и сооснователь движения Абдул Гани Барадар исчез. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники среди высокопоставленных талибов. Они утверждают, что Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани, отвечающим за политику в отношении беженцев.

Спор, как утверждают собеседники Би-би-си, возник на одном из заседаний талибов и перерос в перепалку. Источники рассказали, что причиной конфликта стало недовольство Барадара структурой правительства талибов.

Настоящий источник разногласий – спор о том, кого считать главным в победе "Талибана", пишет Би-би-си. Барадар, который подписывал соглашение в Дохе о выводе войск США, считает, что победила дипломатия. Хаккани, представитель группировки "Сети Хаккани" (признана в России террористической и запрещена), полагает, что успех талибам обеспечили вооружённые формирования.

После конфликта Барадар покинул Кабул и уехал в Кандагар, утверждают источники. Официальный представитель талибов сказал, что Барадар встречается с верховным лидером, но позднее сообщил Би-би-си, что тот устал и ему нужен отдых.

Ранее в соцсетях и индийских СМИ появилась информация о том, что Барадар получил тяжёлое ранение и погиб в результате конфликта между группировками талибов. 13 сентября "Талибан" распространил аудиозапись, в которой якобы Барадар отверг сообщения о своей гибели.

Официального подтверждения всех этих сообщений нет. Многие афганцы не верят заявлениям талибов. Например, в 2015 году исламисты признали, что более двух лет скрывали гибель основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имени распространялись официальные заявления.

15 августа талибы захватили Кабул и приступили к формированию своего правительства. В него, вопреки обещаниям, вошли только мужчины. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.

Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов. Они уже запретили женщинам заниматься спортом и ввели раздельное обучение в университетах.