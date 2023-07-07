В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела

Прибывший вечером в Прагу президент Украины Владимир Зеленский был принят в Пражском Граде президентом Чехии Петрем Павелом. Как сообщают чешские СМИ в пятницу продолжатся переговоры Зеленского с членами правительства.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Павела за всестороннюю помощь Чешской республики Украине и украинским вооруженным силам.

«Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта, меня это тронуло», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Петрем Павелом.

По словам президент Чехии, в момент окончания войны будет важным, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО. Это будет и в интересах Чехии. В то же время Чешская республика заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз. Петр Павел подчеркнул, что обновление послевоенной Украины нужно рассматривать как новые возможности для Чешской республики и для чешских фирм.

Украинское контрнаступление, по мнению чешского президента, показало, что Россия далеко не так сильна, как она пыталась продемонстрировать и убедить всех.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы украинское контрнаступление было успешным», – заявил президент Чехии Петр Павел.

Украинский президент упомянул и о попытках Кремля влиять на настроения жителей Чехии: «Российская пропаганда оказывает деструктивное влияние и на общественную атмосферу. Важно, чтобы Чехия не оглядывалась на Москву при выработке своих самостоятельных решений».

Пресс-секретарь чешского президента Маркета Ржегакова рассказал журналистам, что прибытие Зеленского в Прагу является знаком благодарности за помощь, которую Киев получает с февраля 2022 года. Нынешняя встреча призвана подтвердить, что поддержка со стороны Чехии будет продолжена, сказала пресс-секретарь.

Владимир Зеленский уточнил, что в Праге будут, в частности, обсуждаться вопросы обороны, взаимная координация в связи с предстоящим в Вильнюсе саммитом НАТО, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, положение на Запорожской АЭС.

Чешская пресса отмечает, что нынешний визит Зеленского в Прагу – первый после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Договоренность о визите была достигнута 1 июня, когда Зеленский и чешский премьер Петр Фиала встретились в кулуарах недавней Кишиневской конференции европейских политиков. Об этом рассказал чешскому телевидению советник президента по национальной безопасности Томаш Пойар.

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