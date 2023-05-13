В приграничной с Украиной Брянской области упали вертолет и самолет

В городе Клинцы Брянской области упал вертолет Ми-8. Очевидцы публикуют несколько видео падения вертолета. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.

«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.

По данным «Базы», в результате крушения вертолета получила ожоги одна жительница Клинцов.

Вскоре после появления новостей о крушении вертолета стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолета Су-34. Российские СМИ сообщают, что экипаж погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.

Следствие предполагает, что вертолет и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введен план «Перехват».